Чудовищный комик: Зеленский засмеялся, положив больше трехсот тысяч украинцев в могилы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

У смешливого канцлера ФРГ Олафа Шольца появился, нет, не конкурент, а родственная душа. И это не кто иной, как президент (пока еще) Украины Володымыр Зеленский. Если Олафу Шольцу было очень смешно, когда убийства украинской армией мирных жителей Донбасса назвали геноцидом, то у Зеленского смех вызывают разговоры о военном конфликте и о российской армии.

- Без юмора просто невозможно жить. Мне кажется, что украинцы в целом такая нация — относятся ко всему серьезно, но шуток очень много. Сколько мемов, начиная с крейсера "Москва". Или как там его? – весело переспросил он, беседуя с журналистами из Латинской Америки, и продолжил. - Мы сражаемся со второй армией мира, и мне уже от этого смешно. Вот даже сейчас я говорю: "вторая армия мира" – и мне уже смешно. А если бы у меня не было чувства юмора, то я бы очень серьезно к этим словам относился и очень-очень мы бы боялись.

"Высокий" юмор злобного комика. Положил порядка трехсот тысяч своих сограждан в могилы, еще сотни тысяч сделал инвалидами, многих из них безрукими или безногими – и радуется. Веселится, хихикает над российской армией, которая меньшим количественным составом своей группировки второй год треплет ВСУ вместе с их НАТОвскими наемниками и инструкторами, НАТОвскими вооружениями и т.д.

Собственно, а с чего Зеленскому горевать. Его папа и мама в Израиле живут на шикарной вилле. Его жена и дети в благословенной и тихой Европе тоже в безопасности. Равно как и большая часть родственников у высокопоставленных чиновников, членов украинского правительства и команды Зеленского. Как, например, у главы СНБО ветеринара-юриста Данилова, экс-президента Незалежной Петра Порошенко, главы МИД Украины Дмитро Кулебы (извините, это не ругательство, а фамилия такая) и десятков и сотен других важных персон. Перечислять можно бесконечно. А над остальными украинцами, которые уже увеличили вдвое-втрое площадь кладбищ по украинским городам с февраля 2022-го, можно и поржать. Как говорил светлой памяти Михаил Задорнов: "Ну, тупые!" Он, правда, это относил к американцам, но украинцы, в глазах своего лидера, внезапно перехватили у них первенство.

Потерял регионы, уничтожил армию, вверг страну в такую бездну долгов и коррупции, что даже краешком глаза в нее смотреть страшно. И сидит - веселится. А чо? А ничо – чувство юмора называется. И говорит, что так ведет себя весь украинский народ. Сходил бы к народу, хотя бы в пару семей, где уже кучу своих родственников похоронили – повеселил бы их, да сам повеселился бы. Было бы на что посмотреть.

Или хотя бы посмотрел, как по всем правилам загонной охоты отлавливают мобилизуемых "добровольцев", устраивая на них форменные облавы. Это веселятся так украинцы или тренируются перед Олимпиадой в Париже? Каждый день сотни украинцев отправляются к "батьку нации" Степану Бандере, а их предводителю от этого с каждым днем все смешнее и смешнее.

То есть весь этот трагизм в декламации, с которым он выступает ежевечерне в своих видеообращениях – это все наносное, лицедейство, а в действительности ему весело.

Скажите, украинцы – это нормально, когда ваш президент так себя ведет? Или такое поведение совершенно обычная вещь не только для комика, которым он был, но и для президента, каковым стал. Весельчак Зе.

Впрочем, можете не говорить. Смотрите лишь, чтобы он не обдулся прямо в штаны. От чрезмерного веселья такое может произойти. А может и не только такое. Ой, я лучше промолчу.