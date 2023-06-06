Военная спецоперация на Украине 6 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 июня 2023 года.

Войска РФ и ФСБ сорвали попытки двух украинских групп вторгнуться на территорию Белгородской области в Новой Таволжанке.

Отмечалось, что ударами авиации и артиллерии террористические формирования украинского режима были уничтожены. Ликвидировано свыше 10 террористов.

Минобороны России сообщило об уничтожении до 425 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки. Также уничтожены боевая машина пехоты, 14 автомобилей, САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицы «Мста-Б» и «Д-30».

Украинские войска не достигли своих целей во время попытки крупномасштабного наступления на Южнодонецком направлении, потеряв за сутки 300 бойцов, а также 16 танков и 26 боевых бронированных машин.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Угледарском направлении украинская армия дважды безуспешно пыталась начать контрнаступление и с большими потерями была отброшена назад.

Губернатор Гладков сообщил, что на территории Белгородской области вновь сработали системы ПВО по трем воздушным целям.