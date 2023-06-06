Планету накрывает новая эпидемия: цивилизация наносит удар в спину

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ЦИВИЛИЗАЦИЯ НАНОСИТ УДАР В СПИНУ

«Глобальная эпидемия болей в пояснице набирает обороты», - с таким предупреждением выступили медицинские эксперты в июньском выпуске международного научного журнала The Lancet Rheumatology. В 2020 году от боли в спине страдали более 619 млн человек, что составляет около 10% населения мира. К 2050-му по прогнозам будут мучиться уже свыше 843 млн, отмечают авторы публикации.

С одной стороны, повреждение нашего позвоночника - обратная сторона научно-технического прогресса, достижений цивилизации. Всеобщая автоматизация, избавляющая от физического труда, поголовное «прирастание» к компьютерам. Все это порождает главную причину скелетно-мышечной боли: сидячий образ жизни. Также удар в спину в прямом смысле слова наносят ожирение и стрессы.

С другой стороны, не обошлось без ковида. «Согласно недавнему метаанализу 163 исследований, во время пандемии увеличились как распространенность, так и интенсивность болей в пояснице», - констатируют научные эксперты. Свою роль сыграло и снижение физической активности из-за карантинов, и ограниченный доступ к медпомощи в разгар инфекционной заболеваемости. Но, если эти два фактора уже отошли в прошлое, то еще одно последствие COVID-19 никуда не делось и даже распространяется все шире.

Речь об удаленке, работе из дома. Зачастую при этом люди трудятся в неэргономичных условиях, подчеркивают специалисты. То есть неправильно падает свет, вместо офисного стула и стола - мягкое кресло, а то и диван. Ноутбук на коленях и т.п. Все это вредит позвоночнику. К тому же удаленщики зачастую меньше двигаются, поскольку ехать в офис не нужно, а рабочий день на «дистанционке» растягивается практически бесконечно.

СЕМЬ «ЗОЛОТЫХ» ПРАВИЛ

- Примерно треть всех обращений в поликлиники связана с болями в спине. И около 40% случаев первичной инвалидности в России вызваны теми же проблемами, - рассказывает врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, соучредитель Ассоциации травматологов-ортопедов Москвы Дмитрий Зубков.

При этом от 5 до 33% пациентов (в зависимости от возраста, сопутствующих патологий и т.п.) нуждаются в хирургическом лечении. «Но до операций, конечно, лучше не доходить. Зачастую интенсивная терапия в течение 3 - 3,5 недель позволяет поставить человека на ноги», - обнадеживает врач. Доктор Зубков назвал семь «золотых» правил - как поддерживать здоровье позвоночника и снизить риски болевых приступов в спине.

1. В рабочее время: больше двигаемся, стоим или сидим на мягком.

- Сидячая работа - это всегда неправильная нагрузка на позвоночник. Если хотите хоть как-то облегчить свою участь, нужно сидеть на мягком. Подушки защищают спину - снижают осевую нагрузку, которую постоянно испытывает позвоночник, - поясняет врач.

Также полезно работать стоя. Можно, например, обзавестись специальным столом для компьютера с регулируемой высотой. И, конечно, при любой возможности нужно двигаться. Как минимум, можно вставать всякий раз, когда разговариваешь по телефону, и ходить пешком по лестницам вместо лифта.

Примерно треть всех обращений в поликлиники связана с болями в спине. Фото: Shutterstock

2. В быту: не наклоняйтесь за тяжестями!

Вопреки представлениям большинства людей, ношение тяжестей разумного веса здорово укрепляет спину, подчеркивает Дмитрий Зубков. Но! Важно не совершать опасную ошибку.

- Нельзя наклоняться вперед и поднимать тяжесть на вытянутых руках. Надо присесть, взять тяжесть с земли и встать - посмотрите, как это делают спортсмены-штангисты. Нужно, чтобы работали ноги, а не спина, - поясняет ортопед.

А вот носить тяжести лучше всего именно сзади, «на закорках».

3. Ходим и бегаем правильно

Если у вас плоскостопие (а оно встречается очень часто, особенно с возрастом), обязательно носите ортопедическую обувь или стельки, призывает доктор Зубков. Иначе ваша ходьба становится равноценна езде на машине без рессор. Каждый шаг - удар по позвоночнику в прямом смысле слова.

Также крайне вреден бег без специальной обуви, предупреждает врач. «Когда я вижу в парках бегающую молодежь в тоненьких кедах, сердце кровью обливается. Каждым шагом они разбивают себе стопу, голеностоп. В итоге все это (повреждения. - Ред.) проходит до позвоночника. Запомните: бегать можно только в джоггинг-кроссовках», - подчеркивает травматолог.

4. Избавляемся от лишнего веса.

Все мы ходим по земле, на нас давит столб воздуха и столб наших жировых отложений. Избыточный вес создает повышенную нагрузку и на колени, и на другие суставы, и на позвоночник.

5. Занимаемся лечебной физкультурой.

Многочисленные исследования показывают, что лечебная физкультура - один из самых эффективных методов для предотвращения болей в спине.

Важно: упражнения должны быть подобраны врачом индивидуально - в зависимости от состояния здоровья, возраста и других особенностей конкретного пациента.

6. Выбираем подходящую подушку и матрас.

- Главная задача - чтобы во время сна у вас был прямой позвоночный столб. Для этого обычно требуется подушка высотой порядка 10-15 см. Матрас лучше всего жесткий или среднежесткий. На мягком позвоночник будет прогибаться дугой, - поясняет врач.

7. Спим 6-8 часов в сутки.

Достаточный сон дает энергию и силы, чтобы больше двигаться. Кроме того, при полноценном ночном отдыхе лучше работают гормоны, от которых зависит рост мышц. А мышечный корсет - один из лучших друзей позвоночника.

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- Может помочь как прогревание (чаще), так и охлаждение больного участка спины, - говорит Дмитрий Зубков. - Пробуйте то и другое, кому что лучше подойдет.

- Найдите позу, в которой вам становится легче. Это тоже индивидуально. Кому-то лучше согнуться, кому-то, наоборот, разогнуться, откинуться назад.

- До визита к врачу можно использовать местные противовоспалительные аппараты - в форме крема, геля, мази (не забудьте прочитать инструкцию с противопоказаниями. - Ред.).

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Современное консервативное лечение (то есть без операций) основано на применении двух классов лекарств, поясняет доктор Зубков.

- Во-первых, это нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Большинство таких лекарств дают побочные эффекты либо для желудочно-кишечного тракта, либо для сердечно-сосудистой системы, предупреждает эксперт. Поэтому обязательно предупреждайте лечащего врача, если у вас есть такие заболевания. Также имейте в виду, что существуют препараты из класса НПВП с более благоприятным профилем безопасности в отношении ЖКТ, сердца и сосудов, на сегодня они доступны в России.

- Во-вторых, болевой синдром в спине зачастую связан с мышечными спазмами, поэтому применяются лекарства-миорелаксанты. Среди них есть современные препараты пролонгированного действия, которые принимаются раз в сутки, работают 24 часа, и при этом практически не вызывают сонливости, заторможенности и мышечной слабости, рассказал врач.

Если не помогают НПВП и миорелаксанты, пациенту может быть назначена блокада. Это инъекция гормональных противовоспалительных препаратов, которые вводятся иглой максимально близко к пораженному участку.

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