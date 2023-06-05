Герой спецоперации «Z» ефрейтор Музаева спасла жизни тремстам воинам

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще верил в то, что: «Безверное войско учить, что перегорелое железо точить».

ПОДБИЛ ДВА ДРОНА ИЗ АВТОМАТА

Майор Вячеслав Косарев

«Мотострелковый батальон под командованием майора Вячеслава Косарева выполнял задачи по организации обороны на одном из тактических направлений. Благодаря высокой профессиональной подготовке и опыту Косарева расчеты мотострелкового батальона неоднократно отражали атаки боевиков, нанося урон живой силе и бронетехнике противника на подступах к линии боевого соприкосновения. В один из дней противник предпринял попытку атаковать позиции батальона Косарева за счет применения квадрокоптеров, оснащенных кумулятивными снарядами. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, майор Косарев лично прицельным огнем из штатного вооружения уничтожил два вражеских дрона, снаряженных взрывчатыми веществами, на подлете к позициям наших подразделений. Смелые и решительные действия майора Вячеслава лишили противника возможности поразить рубежи батальона, что позволило продолжить успешно удерживать оборону на данном участке местности».

ПРОРВАЛ ВРАЖЕСКИЕ ПОЗИЦИИ

Лейтенант Владислав Козловский

«Командир танковой роты лейтенант Владислав Козловский в районе вместе с подчиненными выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских боевиков. Рота Владислава вела наступление с южных окраин населенного пункта. В ходе боя, действуя в составе танкового экипажа, Владислав нанес огневое поражение объектам противника и прорвал вражеский оборонительный рубеж, после чего продолжил развивать наступление. Закрепившись на новых рубежах, лейтенант Владислав Козловский создал условия для освобождения населенного пункта из-под контроля вооруженных формирований националистов».

СПАСЛА ЖИЗНИ ТРЕМСТАМ ВОИНАМ

Ефрейтор Залина Музаева

«Медицинская сестра-анестезист военного госпиталя МО РФ ефрейтор Залина Музаева, в составе сводной передовой медицинской группы в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения выполняла боевую задачу по оказанию квалифицированной медицинской помощи раненым военнослужащим. Несмотря на угрозу поражения артиллерией противника в период выполнения задач, благодаря высоким профессиональным навыкам, рискуя собственной жизнью, ефрейтор Залина Музаева вместе с передовой медицинской группой выполнила более 300 мероприятий анестезиологического характера, более 10 переливаний цельной крови и кровозаменителей. Выполнение должностных обязанностей по вводу в общий наркоз позволило провести более 300 оперативных хирургических вмешательств военнослужащим с различными характерами повреждений, травм, увечий и ранений, что спасло им жизни».

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