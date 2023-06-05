Онкобольной муж Лены Катиной написал завещание

Лена Катина с мужем Дмитрием Спиридоновым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В семье экс-«татушки» Лены Катиной скоро случится радостное событие: певица вот-вот родит сына своему мужу, бизнесмену Дмитрию Спиридонову. Накануне рождения малыша артистка рассказала, что супруг решил позаботиться о ней и написал завещание. IT-магнат уже несколько лет борется с онкологией. Таким образом он решил подготовиться к самому пессимистичному развитию событий.

Завещание Спиридонов составил в прошлом году, перед свадьбой со звездой. Лена настаивала, чтобы они с мужем подписали брачный договор. Вместо этого миллионер написал завещание, в котором все оставил жене.

«Я сама предлагала: «Дим, хочешь, подпишем брачный договор? Я ничего против этого не имею». Он подумал, сказал: «Нет, Лен, ты знаешь, я тебе доверяю, мне по барабану». И написал на меня завещание еще до того, как мы поженились. Говорит: «Чтобы ты была уверена», - рассказала Катина в шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Супруги ждут сына. Фото: соцсети.

Дмитрий - сооснователь и генеральный директор CloudPayments - процессингового центра для обработки платежей. Несколько лет назад у него обнаружили рак щитовидной железы. Бизнесмен прошел через химиотерапию, лечение было долгим и изматывающим.

В июне 2021 года у Дмитрия случился рецидив. Он признавался, что уже почти сдался, поскольку устал бороться. Но тут он встретил Лену Катину. Они познакомились на вечеринке в честь его дня рождения. Друзья пригласили экс-«Татушку» исполнить несколько хитов. Их роман разгорелся стремительно, однако они не торопились строить планы на будущее, поскольку у обоих за плечами уже бы горький опыт развода. А через год влюбленные поженились.

«Дима сейчас в полнейшей ремиссии. Он прошел курс лечения в немецкой клинике, и это, слава Богу, не та онкология, с которой надо бороться годами. Так что в этом смысле нам повезло. Да, риск есть: болезнь щитовидной железы может вернуться, и я молюсь за него. Мы только нашли друг друга, и хочется вместе прожить целую жизнь, иметь еще совместных детей. Я очень надеюсь, что все будет хорошо», - рассказывала Лена в одном из интервью.

Для 41-летнего Дмитрия будущий малыш будет первым ребенком, а для 38-летней Лены – вторым. Певица воспитывает сына Сашу от предыдущего брака со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Катина и Кузманович поженились в 2013 году. В 2015 году у супругов родился ребенок, однако в 2019 году пара рассталась.