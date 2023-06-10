ПСБ строит банковскую систему в новых регионах

Сегодня ПСБ – единственный федеральный банк, работающий в новых регионах.

К 2030 году новые регионы – Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны достигнуть среднероссийских экономических показателей. Такую задачу перед правительством поставил Владимир Путин. Фактически речь идет об интеграции их в экономическую, финансовую и правовую системы России.

Один из первых шагов, без которого невозможно выполнение поставленной задачи – развитие в этих регионах банковской инфраструктуры. Люди возвращаются к привычной мирной жизни, теперь они снова могут снимать в банкоматах наличные, оформлять карты для получения пенсий и пособий, получать и отправлять денежные переводы, платить за коммунальные услуги и мобильную связь.

Сегодня ПСБ – единственный федеральный банк, работающий в новых регионах.

Сотни отделений и мобильные офисы

При всех возможностях получать банковское обслуживание удаленно, для многих клиентов важно также и личное общение – проконсультироваться, задать уточняющие вопросы.

А сделать это удобнее всего в отделении. В новых регионах сеть ПСБ уже охватывает более 100 населенных пунктов. В их числе не только крупные, но и малые города и поселки, где меньше пяти тысяч жителей.

– Мы нацелены на то, чтобы предоставить жителям республики доступ ко всем видам банковских продуктов и сервисов на уровне лучших российских стандартов, включая программы льготного кредитования, – говорит Александр Бобрик, управляющий Донецким филиалом ПСБ.

Всего сеть ПСБ в новых регионах составляет уже более 420 отделений и более 1000 банкоматов. А для клиентов, живущих в наиболее отдаленных населенных пунктах, ПСБ запустил мобильные офисы – специальные автомобили, оснащенные оборудованием для проведения банковских операций. Они оказывают наиболее востребованные услуги. Например, клиенты могут оформить и сразу забрать неименную банковскую карту, открыть текущий или накопительный счет, пополнить свои счета наличными.

– Мобильные офисы ПСБ в новых регионах обеспечивают территориальную доступность банковской инфраструктуры населению. За полгода наши «офисы на колесах» обслужили тысячи человек, выдали более шести тысяч карт, – говорит директор департамента сети ПСБ Дмитрий Макеев.

Миллионы банковских карт

Банковские карты – давно привычный и необходимый атрибут нашей повседневной жизни. Всего банк выпустил уже более 2 млн карт для жителей новых регионов, около 900 тыс. из них – зарплатные. Причем теперь ими можно пользоваться не только в новых субъектах РФ, но и по всей России.

– Наши карты стали для людей самым удобным и надежным инструментом для начисления зарплат и пенсий, сохранения сбережений, а также для получения денежных переводов от родственников и друзей из других российских регионов, – говорит управляющий Луганским филиалом ПСБ Дмитрий Чайкин.

Специальные автомобили оснащены оборудованием для проведения банковских операций. Там можно получить карту, открыть счет или пополнить его наличными и другое.

Стоит отметить, что ПСБ провел большую работу в ЛНР по технологической настройке, открыв доступ к обслуживанию локальных банковских карт в своей платежной инфраструктуре. Технологические особенности подобных карт, например, выпущенных бывшим госбанком Республики, не позволяли использовать их в банкоматах других банков. Сейчас эта проблема решена.

Карты открывают доступ к безналичной оплате товаров и услуг, денежным переводам, в том числе, по номеру телефона через Систему быстрых платежей, внесению и снятию наличных в банкоматах, моментальной оплате услуг ЖКХ, мобильных операторов и других провайдеров. Дальнейшая цифровизация банковских услуг, перевод большинства операций в онлайн – тренд неизбежный. И ПСБ делает на это упор, в том числе и в новых регионах страны.

И наконец, более 36 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народной Республики оформили социальные карты «Для своих» – для получения пенсий, социальных пособий и субсидий. Карта имеет широкий функционал – это универсальное средство безналичной оплаты товаров и услуг, а также один из основных инструментов социальной защиты населения новых регионов.

Бизнес подключается

Развитая банковская инфраструктура – это не только отделения, карты и банкоматы. Для безналичной оплаты нужны еще и терминалы, устанавливаемые в торговых точках. Бизнес, работающий в новых субъектах, активно подключается к банковским сервисам. Предприятия ДНР и ЛНР уже установили более 15 тысяч терминалов ПСБ для приема безналичной оплаты картами. Общий объем операций по картам в терминалах ПСБ в ДНР составил более 6 млрд рублей, а в ЛНР– свыше 2 млрд рублей.

Помимо подключения к услугам эквайринга, предприниматели могут пользоваться личным кабинетом в интернете и мобильном банке. Он позволяет в реальном времени отслеживать транзакции с платежных терминалов, подключенных к эквайрингу ПСБ, а также получать аналитические данные по движению средств через них. Бизнес также может открывать и обслуживать расчетные счета в ПСБ, выпускать корпоративные банковские карты, осуществлять зарплатные проекты, подключать выгодный сервис возмещения выручки три раза в день, а также использовать Систему быстрых платежей.

Кроме того, пользуются популярностью и корпоративные карты. Они избавляют от необходимости работать с наличкой при расчетах с партнерами. Бизнес-карта позволяет оплачивать бытовые и офисные траты компании и проводить основные расходы бизнеса – заправку корпоративного транспорта на АЗС, оплату производственного оборудования, рекламы, представительских и командировочных расходов. Уже выдано более 35 тысяч таких карт.

Всего ПСБ открыл юридическим лицам и предпринимателям более 75 тысяч расчетных счетов. Среди клиентов, которые уже работают с ПСБ, почти 60 тысяч предприятий из сектора малого и среднего бизнеса. Это компании, занятые в таких областях деятельности как оптовая и розничная торговля, сфера услуг, производственные, транспортные предприятия, медицинские, образовательные и другие учреждения. Среднемесячные обороты по расчетным счетам, открытым только в ДНР предприятиям МСБ, превышают 56 млрд рублей.

Всего сеть ПСБ в новых регионах составляет уже более 420 отделений и более 1000 банкоматов.

Тысячи новых рабочих мест

Еще одна важная составляющая работы в новых регионах – создание рабочих мест. Сейчас в отделениях ПСБ в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях работает более 4,5 тысяч человек. К концу 2023 года ПСБ планирует увеличить количество рабочих мест в новых регионах РФ до 6,5 тысяч.

Для всех сотрудников ПСБ предоставляет широкий социальный пакет: возмещение затрат на оплату лечения и медицинских услуг для сотрудника и его близких родственников, материальную помощь в сложных жизненных ситуациях, возмещение затрат на проезд и проживание на отдыхе; также в пакет льгот для сотрудников входит юридическая поддержка и финансовые консультации. Гибкая система льгот, действующая в банке, позволяет сотруднику выбрать тот набор программ из социального пакета, который необходим именно ему и его семье. Кроме того, ПСБ уделяет особое внимание вопросу обучения и профессионального роста сотрудников, предоставляя доступ к различным программам дистанционного обучения.

– Базовые ценности ПСБ как работодателя – широкие социальные гарантии и возможности для профессионального развития всех наших сотрудников. Это единый стандарт, и мы понимаем, насколько важна такая стабильность и социальная поддержка работодателя в новых регионах, – говорит Елена Литвинова, директор департамента персонала ПСБ.

Интеграция новых регионов невозможна без построения в них современной банковской инфраструктуры

ЦИФРА

60 000 предприятий из сектора малого и среднего бизнеса в новых регионах уже работают с ПСБ.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023