Подбираем зоогостиницу: Куда пристроить питомца на время летнего отпуска

- После завтрака бассейн, фитнес, салон красоты... Скорей бы хозяйка из отпуска вернулась. Фото: Shutterstock

Роскошь замкадья

На сайте эта зоогостиница выглядит как роскошный дворец с красивыми обоями-картинами на стенах. Цены соответствующие - это место позиционирует себя как VIP-учреждение. Постояльцам обещают высочайший уровень сервиса и непревзойденный комфорт.

Отель расположен в СНТ в полутора часах езды от МКАД. Дверь мне открывает Павел - кинолог с многолетним стажем работы, добродушный, уставший. На 15 суток он тут один на два десятка номеров. Заняты пока не все, но сезон еще не наступил - то ли еще будет. Каждое животное нужно накормить, напоить и выгулять по крайней мере дважды в день. Отдыхать некогда.

- Ой, мне кажется или у этой собаки воды нет? - заглядываю я через окошко в номер к небольшой овчарке.

- Да, надо же, утром наливал ему, уже все выпил, - вместо того, чтобы налить собаке воды, Павел продолжает экскурсию для меня. - Вот номера подороже. Из этих двух (3000 руб. за сутки за комнату в 11 кв. метров. - Авт.) есть прямой выход на улицу - сейчас у нас тут акита-ину и корги. Вот этот номер подешевле - 2500, там 7,5 кв. метров.

Он открывает дверь комнаты, и я понимаю, что видела ее на сайте. Только там она казалась светлой и уютной, а сейчас - холодной и пустой.

- Теплые полы у нас в другом корпусе. Но там нет видеонаблюдения... - Павел показывает мне серые темные помещения второго корпуса с запахом недавнего ремонта.

Это здание построили чуть более полугода назад, но полы и косяки уже сильно исцарапаны когтями - с материалами владельцы явно прогадали. В темной комнате жалобно поскуливает мопс - ему тут явно не по себе. Как и мне, если честно. VIP я представляла себе все-таки несколько иначе.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Алина Карулина (Гущина), ветеринарный врач:

- Зоогостиницы в России появились недавно и стали настоящим спасением для некоторых людей. Если питомец нормально переносит разлуку, то нет ничего плохого в том, чтобы оставить его в специализированном отеле. Но кидаться в первый попавшийся не стоит - почитайте отзывы, съездите, посмотрите на обстановку внутри своими глазами до того, как везти туда животное. В заведении, которое серьезно подходит к своей работе, у вас обязательно попросят ветпаспорт и отметки о вакцинации. Эмоционально подготовить животное к разлуке невозможно, но в новом месте важно сохранить привычные для него ритуалы: корм, прогулки, игры, привезти его любимые вещи. Важно обработать питомца от внешних и внутренних паразитов. Если есть хронические заболевания, лучше отдать на домашнюю передержку проверенному человеку.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Курорт по-домашнему

Есть сейчас у зоогостиниц еще один формат: домашняя передержка. Вы заключаете договор с компанией, и в зависимости от того, что за животное (собака, кошка, кролик и др.), она подбирает сотрудника, у которого ваш питомец будет жить.

- Это наши штатные сотрудники, у них нет ветеринарного образования, зато есть большой опыт ухода за животными. Они проходят специальные курсы и сдают экзамен, - рассказали мне в одной из зоогостиниц. - Познакомитесь заранее, мы добавим вас в чат, где постоянно будет и наш менеджер. На все вопросы ответим быстро, фото- и видеоотчеты пришлем.

На такие передержки берут 1 - 2 животных от одного хозяина, поэтому, в отличие от остальных зоогостиниц, ветпаспорт здесь необязателен. Вас попросят максимально подробно описать привычный распорядок дня питомца, чтобы по максимуму его соблюдать. Жить он будет не в клетке или вольере, а на свободе в квартире. Цена такого домашнего зоокурорта - 790 руб. в сутки, летом бронировать места нужно за 1 - 2 недели.

- А дедушка в каком отеле поселился? - Какой дедушка? Ах, дедушка... Там, в шалашике, за речкой. Фото: Кадр из фильма

Любой массаж за ваши деньги

VIP в пределах Москвы несколько иной - площадь клеток 3 - 4 квадратных метра, и выгул не на огороженном участке, а в ближайшем парке или (если повезет) на собачьей площадке. Зато допуслуг больше - любой каприз за ваши деньги.

Так, в зоогостинице на Ленинградском проспекте постояльцам предлагают поплавать в бассейне, позаниматься фитнесом в тренажерном зале и даже сходить на массаж. Более того, здесь есть не только посуточное проживание, но и дневное пребывание - эдакий санаторий на минималках, чтобы ваш питомец не скучал, пока вы на работе.

- Это Арчи, мы с ним только что позанимались, смотрите, какой довольный, - показывают мне на пса в спортзале.

Стаффордширский терьер выглядит в точности, как человек после тренировки: он явно счастлив, что она закончилась, и мечтает как можно скорее прилечь. Мысленно посочувствовав ему, решаю уточнить, зачем вообще все это нужно.

- Фитнес помогает поддерживать хорошую физическую форму и дает нагрузку на разные группы мышц - даже на те, что обычно не задействованы. За час занятий фитнесом еще даем животному возможность сначала разогреться, шагая по матам, потом поползать, побегать восьмерками и змейкой, иногда побегать на беговой дорожке, - объясняют местные сотрудники. - Мышцы потом можно размять на массаже, мы проминаем каждую лапку. Бассейн животным полезен, как и людям. Собачка под присмотром тренера, к тому же в специальном жилетике. Один нюанс: занятия в бассейне - это дополнительная нагрузка на сердце, поэтому мы попросим от вас либо ЭХО сердца, либо расписку о том, что вы осознаете риски.

Расценки за услуги в этой гостинице рассчитываются, исходя из роста собаки. Сутки проживания для шпица в комнате, больше похожей на ванную (отделана кафелем с теплыми полами и стеклянной непрозрачной дверцей) мне оценили в 2100 руб., дрессировку и фитнес - по 2250 за час, массаж - 1300, бассейн - 1250 за полчаса. В общем, такой собачий отдых может влететь в копеечку.