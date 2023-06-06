Соловки: Вместо будильника - колокольный звон, вместо такси - катер

На всем острове - ни интернета, ни телефонной связи. Фото: Shutterstock

На Соловках мы оказались совсем в другом мире. Неторопливом, пешем, безасфальтном. Жизнь, которая течет под сочный перезвон монастырских колоколов.

ОСТРОВ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

В первый день - сюрприз. На всем острове - ни интернета, ни телефонной связи.

- У нас это довольно часто, - «успокоила» встречающая на пристани хозяйка квартиры.

Ну что ж, взяли чемоданы в руки и потащили. Машин мало. Идти недалеко. Жители в основном передвигаются пешком или на велосипедах.

Хозяйка квартиры здоровается практически с каждым. Всего на острове живет около 900 человек. Из них монахов - около 60. В сезон приезжают еще наемные работники - экскурсоводы, обслуживающий персонал кафе, гостиниц. Местные все друг друга знают.

На Соловках есть свой детский сад, школа, почта, больница и два продуктовых магазина, цены в которых заоблачные. Как и в кафе, впрочем. Мы, начитавшись отзывов в интернете, привезли с собой некоторые продукты, чтобы готовить хотя бы завтрак.

А вот с оплатой без интернета в магазинах и кафе был полный провал. Местным жителям долги записывают в тетрадочках. Мы, чтобы купить бутылку воды, наскребали мелочь по всем карманам. Поэтому, если решите поехать на Соловки, берите с собой наличку.

Снять жилье можно без проблем. Остров активно застраивается гостиницами и гостевыми домами. Номера - на любой вкус. Можно снять и квартиры. Все по интернету (иногда же он работает). Но все надо делать заранее.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Наши окна выходили на монастырь (просыпаться под колокольный звон - это сильно) и на залив Благополучия. Такое оптимистичное название залива у острова с непростой судьбой. Порой слушали экскурсоводов, и мурашки бежали по коже.

Каменные монастырские стены с XV века укрывали монахов, а потом здесь располагался трудовой лагерь СЛОН. Карцер на Секирной горе, массовые захоронения, где на могилах - просто количество закопанных человек…

Два моих циничных подростка притихли и жадно впитывали все, что нам рассказывали на экскурсиях.

В Кижах корреспондент «КП» вдоволь назвонилась в колокола. Туристам это позволено. Фото: Ольга Кочурова

РОДДОМ БЕЛУХ

На досках объявлений у магазина много контактов, с кем можно договориться о прогулке на катере в открытое море. Удалось дозвониться - великолепно, нет связи - можно и пешком прогуляться по адресу.

Мы плавали к мысу Белужий - уникальное место. Роддом для северных китов белух. С начала июня и по середину августа белухи приплывают сюда, рожают и воспитывают детенышей. И мы их видели! Мелькали над водой белые спины. То тут, то там высовывали свои морды любопытные нерпы. Ленивые моржи грелись на камнях.

Кстати, еще о живности. Комарами запугивали все. Нам повезло, их особо не было. Многочисленные репелленты не пригодились. Но одежду на все случаи жизни приходилось таскать с собой в рюкзачках. Кажется, вот только солнце светило, и мы разделись до футболок, и тут же - хоп! - быстро-быстро надеваем на себя кофты и дождевики. (А на теплоход и вовсе брали теплые куртки и шапки, о чем не пожалели.)

МХА ЦВЕТНОЙ КОВЕР

Напомню, Соловецкие острова - это архипелаг в Белом море, состоящий из шести крупных и более ста мелких островов.

Дорога с одного острова (Соловецкий) на другой (Большой Заяцкий) заняла 20 минут на катере. Расстояние между ними всего 5 км. Но мы снова в другом мире!

Клочок земли площадью меньше 1,5 кв. км - там мы оказались в настоящей тундре. Мох покрывает густым пружинящим ковром весь остров: красный, бурый, зеленый, оранжевый. Каких только оттенков нет!

И снег в ложбинах. И огромное количество валунов различных размеров и форм. Из этих камней древние люди выложили лабиринты. Ученые до сих пор ломают голову над их предназначением.

Впечатлила и церковь Андрея Первозванного. Построена она по приказу Петра I. Говорят, именно здесь был освящен Андреевский флаг, который потом стал военно-морским флагом России.

Во времена существования Соловецкого лагеря на остров в штрафной изолятор ссылали женщин-арестанток, уличенных в связях с мужчинами - за «половую распущенность». А сейчас на острове живет всего один человек - настоятель, который служит в церкви.

Как добраться

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Мы доехали на автомобиле до города Кемь, что на севере Карелии. Оттуда - до причала поселка Рабочеостровск. Здесь оставили машину на стоянке и переправились до острова на теплоходе. Билеты и туда, и обратно на теплоход лучше покупать намного заранее. Они есть в онлайн-продаже. Взрослый - 2700 руб. в одну сторону.

Можно уехать из Беломорска (еще один карельский город) - от 1500 руб. на человека.

Карта

Как вариант - самолет Архангельск - Соловки (да-да, там есть свой аэродром. И местные жители по квоте, то есть бесплатно, регулярно летают в Архангельск, например, в больницу). Стоимость билета начинается от 5668 руб.

Турфирмы предлагают добраться до Соловков на круизных лайнерах. И вот тут разброс цен огромен. Зависят от дальности маршрута, комфорта лайнера и кают.

Кижи:

Ажурное дерево

После Соловков мы рванули в музей-заповедник «Кижи». Изначально он в наш маршрут не входил. Дороговато добираться. Из Петрозаводска билет в одну сторону на катере на взрослого от 4000 руб., на ребенка - от 3000. А нас пятеро! Но узнали, что есть по пути село Оятевщина. Там до Кижей на моторной лодке за 2000 руб. всю семью туда и обратно увезут.

Маршрут перестроен!

Кижи - антипод Соловкам. Там - тучи, холодное море, суровая история. Здесь - звонкая высь неба, разливанная синь Онеги, черемуха по берегам, легкие ажурные церкви.

Все нарядно, ярко, продумано и обустроено до мелочей для приезжающих. Мы взяли себе аудиогиды и отправились гулять самостоятельно. Комплексный билет на взрослого 1500 руб., на детей - по 1000. Доступны Пушкинские карты!

Поднялись на колокольню - и вот они, те самые знаменитые резные деревянные купола. И просто выдохнули. После тяжелых Соловков здесь снова оттаяли души.

Совет туриста

Как только прибыли на остров - бегом в экскурсионно-информационный центр. Там можно купить экскурсии, но они разлетаются как горячие пирожки. Например, на Заяцкий остров мы купить уже не успели. Обратились в паломническую службу, здесь тоже организуют экскурсии, но они с православным уклоном.