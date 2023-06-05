Умерла Марта из культового фильма "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

Кадр из фильма "Долгая дорога в дюнах"

Актриса Лилита Озолиня скончалась в 75 лет. Она полюбилась телезрителям по роли Марты из культового фильма "Долгая дорога в дюнах". После премьеры артистка получила неофициальное звание главной красавицы СССР. Многие женщины хотели быть похожи на красавицу-блондинку, а дочек называли именем ее героини.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня, актриса театра Дайлес", - заявили коллеги актрисы.

Она обрела широкую популярность благодаря проектам режиссера Алоиза Бренча. Блондинка дебютировала в его фильме "Когда дождь и ветер стучат в окно" в конце 70-х. Он же предложил ей роль Марты в фильме "Долгая дорога в дюнах".

Картину смело можно назвать культовой лентой. Ее успех был просто ошеломительным. "Каждый, его смотревший, нашел в нем созвучие с собственной жизнью… Это фильм про всех нас", - говорила Лилита о фильме. За эту роль актриса получила Госпремию СССР.

За ее плечами - десятки ролей в театре и кино. "Ни о чем не жалею. Но, если сегодня можно было бы начать все заново, ни за что не пошла бы в актрисы", - как-то признавалась она.

Озолиня никогда не делилась подробностями личной жизни. Звезда экрана несколько раз была замужем, но имен своих избранников не раскрывала. В одном из браков родилась дочь Лилиана. "Слава, признание, роли - это хорошо. Но главное для женщины - оставить после себя человека и воспитать его так, чтобы не было стыдно. Это я не раз повторяла и в этом после рождения дочери не разуверилась", - откровенничала звезда.

Последние годы артистка жила в Риге, работала на двух рижских сценах: в театре Дайлес и Рижском театре русской драмы. Также артистка основала собственную студию, где преподавала искусство коммуникации. "В молодости я могла плакать беспрерывно по любому поводу, а сейчас такого не бывает. Я стараюсь не обижать других людей, делать добро, и оно ко мне возвращается", - отмечала артистка.