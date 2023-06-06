Запарили! Почему закон против вейпов принят, а заветные «пыхтелки» так и не исчезли с глаз долой

- Я тоже любил с малиновым вкусом... Фото: Оксана ЗУЙКО

Вейперы набрали в легкие пара и приготовились: источник их удовольствия вот-вот исчезнет из продажи. Ну ладно, полностью, может быть, не исчезнет. Но удар по нему анонсирован серьезный. Первый «пакет санкций» вступил в силу с 1 июня.

1. Нельзя доставлять курьером и почтой никакие товары, связанные с вейпингом. То есть их нельзя заказать онлайн.

2. Выкладка товара только закрытая. По аналогии с сигаретами, которые уже несколько лет прячутся за ширмочкой на кассе.

3. Продажа вейп-штуковин возможна только в магазинах. Торговать на ярмарках, выставках, с машин, лотков - нельзя.

До конца года ограничений добавят (см. «Кстати»). Вейперы считают, что после таких ужесточений легальная продажа «парилок» будет невыгодна бизнесу, ибо цена для клиентов вырастет.

Уже сейчас магазин должен по просьбе покупателя показать не яркую витрину, а скучный прайс-лист, в котором перечислен ассортимент отдела. Точь-в-точь как с сигаретами. Хотя, будем честны, если на кассе супермаркета попросить продавца открыть ширму шкафа, тот послушно исполнит.

Такой вейп-цензурой хотят избавиться от пропаганды никотинсодержащей продукции среди детей. И не зря: сейчас «парилки» до боли напоминают красочные леденцы.

Краткий ликбез. Вейп работает от аккумулятора. В бак заливается жидкость (на сленге «жижа»), нагревается и превращается в пар. Жижа - смесь глицерина, пропиленгликоля и пищевых ароматизаторов. Глицерин тот же, что в мыле для рук. Пропиленгликоль можно найти в составах шампуней, кремов и автохимии. Такой микс не пьянит. Но если добавить туда жидкий никотин, то эффект - как от сигареты.

Московские отделы плохо подготовились к новым требованиям. Если бы сейчас Роспотребнадзор и полиция решились пойти в рейд, он бы закончился джекпотом штрафов. Для компании санкция до 50 000 рублей.

ВСЕ НАРАСПАШКУ

Захожу в гастроном у метро «Преображенская площадь». Тут сразу три точки с вейпами. У всех товар никак не спрятан. Торговля идет бойко, клиенты у кассы сменяют друг друга нон-стоп. В двух отделах попроще, где, кроме вейпов, продают еще всякую мелочовку, продавщицы после моих расспросов собираются убирать товар с витрины, подумали, что я какой-то рэкетир. И сказали, что ничего не знают, жди хозяина.

Третий отдел - сетевой вейп-шоп. Там тоже все на виду. Продавщица сказала, что про новый закон слышала. Но руководство не чешется.

Витрина должна быть закрыта, но вейпы на общем обозрении манят, как яркие леденцы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Далее оказался на Тверской. Вдоль центральной улицы несколько мини-отделов с вейпами и табаком. У всех все на виду. Еще и день был солнечный, поэтому двери нараспашку. В продуктовом супермаркете одноразовые вейпы (Есть и такие! Пыхтишь, а как кончается жидкость, выбрасываешь!) стоят на кассе открыто. Хотя сигареты спрятаны.

Новый закон исполнил только вейп-шоп Zenmod. Причем консультанты рассказали, что уже полтора года, а то и больше по инициативе руководства «жижи» убрали с витрин. Точнее, спрятали. Витрины тут хитрые - с «умным» стеклом. Оно матовое. Нажимаешь на кнопку, и оно становится прозрачным - внутри жидкие кристаллы. Скупой прайс-лист с перечислением ассортимента в магазине тоже имелся, как то предписывает закон.

После забежал еще в пару отделов с расспросами. Везде консультанты виновато опускали глаза и затягивали песню, что все решают их боссы, а они не очень расторопны.

А ЧТО С ДОСТАВКОЙ?

Мы попробовали заказать вейп онлайн. Многие продавцы уже убрали опцию доставки: можно купить на сайте, но забрать только самовывозом. Другие доставку сохранили, но используют уловку - нанимают якобы левого курьера, который и приведет заказ «лично от себя».

КСТАТИ

Ограничений добавят

С 1 сентября:

- Нельзя продавать жидкости с добавлением ароматизаторов и солевого никотина. Но по-прежнему можно использовать щелочной никотин. Солевой - более концентрированный, но при этом избавлен от «недостатка» щелочного - не имеет никотиновой горечи, аналога крепости в обычных сигаретах.

- Нельзя рекламировать товары для вейпинга и устраивать акции, распродажи.

- Вводится минимальная цена на жидкости по аналогии с пачкой сигарет. Стоимость пока не утверждена.

С 1 декабря:

- Производители никотинсодержащих жидкостей должны наносить маркировку на выпускаемые баночки. Маркировка - вроде той, что есть сейчас на сигаретах, крепком алкоголе, молоке и некоторых других товарах. Магазины просто не смогут провести товар через кассу, пока не отсканируют новый код. Эта мера - борьба с продажей контрафакта.