Появятся ли в России вклады для детей и как самостоятельно накопить круглую сумму к совершеннолетию ребенка?

Деньги детям не игрушка, а инвестиции в их успешное будущее. Фото: Кадр из фильма

Деньги лишними никогда не бывают, но особенно они нужны, когда подрастают дети. Не всем ведь везет поступить на бюджетное отделение в институт, а значит, за образование надо платить. А если отпрыск вдруг жениться или замуж выйти решит? Несчастные родители нередко в кредиты залезают, чтобы свадьбу сыграть или помочь своему чаду с учебой. Поэтому идея учредить специальные детские накопительные счета кажется очень здравой. Депутаты Госдумы уже прорабатывают эту инициативу. Предполагается, что государство будет каждый год зачислять на счет каждого ребенка определенную сумму. А потом выдавать ему накопленное в день совершеннолетия. Звучит круто. Но давайте разберемся в нюансах.

ПОДЕЛИТЬ НЕФТЯНУЮ РЕНТУ

Законопроект предложили депутаты от фракции ЛДПР. Там расписали следующий механизм. Мол, государство продает нефть и прочие природные ресурсы, которые являются собственностью всех граждан. А посему прибыль от экспорта должны получать не только акционеры крупных корпораций, но и все жители страны.

«Накопительные именные счета должны ежегодно пополняться, вплоть до достижения ребенком 18 лет. После этого средства будут являться его собственностью, и он будет самостоятельно решать, как их использовать», - уточнили депутаты в пояснительной записке.

Звучит прогрессивно. В некоторых нефтедобывающих странах мира такой механизм якобы уже работает (хотя на самом деле не совсем такой - см. «А как у них?»). А из ближайших соседей ввести подобный инструмент хотят в Казахстане, чтобы к совершеннолетию на счету каждого ребенка оказалось около $3500. Неплохая прибавка к стипендии.

Плюсы у такой системы очевидные. Скажем, если к 18-летию у вчерашнего ребенка будет круглая сумма и он потратит ее на хорошее образование, государство сможет снять проблему дефицита квалифицированных кадров.

- Это может выглядеть так. Государство говорит ребенку, что мы для тебя формируем сертификат, на который переводим деньги каждый год. И этим сертификатом ты сможешь оплатить свое будущее образование. Но до совершеннолетия эти деньги будут находиться у государства. И вкладываться в перспективные инвестиционные проекты. За счет этого на них будет начисляться дополнительный доход, - объясняет Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

РУБЛЬ ЗА РУБЛЬ

В дополнительной поддержке семей ничего плохого нет. Особенно если это не увеличивает денежную массу в стране и не приводит к скачку инфляции. Другое дело, что к детским накоплениям желательно привлекать родителей, считают некоторые эксперты. Чтобы не только государство, но и сами граждане думали о будущем своих детей.

- Подобные практики успешно реализуются за рубежом. Например, в Сингапуре программа «детских депозитов» действует дополнительно к выплатам, аналогичным материнскому капиталу. Средства с депозита могут использоваться на цели, связанные с детьми (образование, медицина и другие), - пояснял недавно глава ВТБ Андрей Костин.

Похожая программа в России, кстати, была. Только она стимулировала людей копить себе на пенсию. И суть ее была в том, что на каждую внесенную гражданином тысячу рублей государство добавляло еще тысячу (но не больше 12 тысяч рублей в год). Таким образом за 10 лет с учетом инвестиционного дохода можно было накопить приличную сумму.

- Но в нынешних условиях лишь небольшая часть населения могла бы откликнуться на такое софинансирование, - скептичен Александр Сафонов.

По мнению эксперта, если и вводить подобную программу, то она должна быть общедоступной. То есть какие-то средства должны начисляться всем детям без исключения. А более обеспеченные родители могли бы сами дополнительно откладывать деньги. Но как именно?

А как у них? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НАКОПИ РЕБЕНКУ САМ

Специальные детские депозиты в российских банках есть, но они ничем особенно не отличаются от обычных вкладов. Другой инструмент - накопительное страхование жизни. Но это довольно сложный продукт. Как правило, по нему нет дохода, но есть финансовая защита на случай смерти родителей. Существуют и более продвинутые варианты.

- Лично я коплю средства на брокерском счете. Каждый месяц перевожу туда определенную сумму. И вкладываю в биржевые фонды и ценные бумаги, которые приносят прибыль чуть выше, чем по банковскому вкладу. Но, на мой взгляд, не так важно, куда именно вы вкладываете деньги. Важнее регулярность, - объясняет Владимир Савенок, автор книги «Миллион для моей дочери» и телеграм-канала «Миллион автоматически».

По его словам, самый простой способ - настроить автоплатеж с банковского счета на вклад или брокерский счет. Чтобы определенная сумма регулярно уходила на детские инвестиции.

- Некоторые мои подписчики поставили ежедневное списание: по 100 - 300 рублей в сутки. А за год выходит приличная сумма, - объясняет Савенок.

Он советует копить деньги на будущее детям не только в рублях, но и в валюте. Например, покупать наличные доллары и евро или вкладывать в валюты дружественных стран - гонконгские доллары или арабские дирхамы, привязанные к курсу «американца» (это можно сделать на онлайн-бирже).

ЧТОБЫ НЕ ПОШЕЛ ВРАЗНОС

Правда, в детских накоплениях есть один нюанс. Есть риск, что отпрыск быстро спустит все сбережения...

- В 18 лет еще слишком много искушений. Со своими уже совершеннолетними детьми мы приняли такое решение. Небольшую часть из накопленных денег они получили сразу - на шопинг и развлечения. А основная сумма предназначена для какой-то большой цели. Например, для покупки квартиры, обучения или инвестиций в свой бизнес. Она пока еще лежит и ждет своего часа, - говорит Владимир Савенок.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В Советском Союзе тоже были целевые вклады до совершеннолетия ребенка. Они появились в 1988 году. Но после развала СССР и последовавшей за ним гиперинфляции большинство этих сбережений обесценились. Вкладчики потом забирали оставшиеся на счетах крохи. А кто этого не сделал, могут обратиться за компенсацией в Сбербанк и сейчас. Там действуют определенные коэффициенты перерасчета, которые зависят от того, когда именно был открыт детский вклад и когда закрыт (подробнее см. на сайте Сбербанка sberbank.ru). Но, конечно, суммы это совсем не те, на которые рассчитывали люди, открывая вклады в конце 1980-х…

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