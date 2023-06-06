Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта обрила голову

Еще недавно старшая дочь Джоли и Питта Шайло (справа) начала носить платья. Фото: EAST NEWS

Еще недавно поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта восхищались тем, как расцвела и похорошела их старшая дочь Шайло. Девочка отрастила длинные волосы, начала носить женственные платья и даже научилась делать макияж. В таком виде она пару раз появилась вместе с мамой на красных дорожках. И вот теперь выяснилось, что 17-летняя наследница актеров вновь вернулась к мужскому стилю. Шайло обрила голову и носит исключительно объемные вещи.

Анджелина и Шайло прилетели на фестиваль на Ямайку. Фото: соцсети.

Накануне 48-летняя Анджелина вместе со старшей наследницей прилетела на Ямайку, чтобы принять участие в международном литературном фестивале Calabash. Мероприятие проходит в городе Сент-Элизабет. Снимки Анджелины и Шайло появились в соцсетях – кадры сделали поклонники актрисы.

На фото Шайло запечатлена в черной просторной футболке с принтом и рваных джинсовых шортах. Анджелина оделась в женственный черный топ, отделанный кружевом, и юбку в тон.

Шайло побрила голову и снова носит объемные вещи. Фото: соцсети.

Джоли и Питт расстались пять лет назад, однако до сих пор ведут в суде войну за опеку над детьми. Кроме того, актриса подала заявление о насилии, которое якобы учинил Питт над ней и детьми на борту частного самолета в 2016 году. По ее словам, Брэд схватил ее за шею и тряс, а потом сильно толкнул, и она ударилась спиной. После этого органы опеки инициировали расследование. Питт прошел лечение от алкоголизма и курс семейной психотерапии. Он добился права видеться с наследниками, однако судебный процесс о разводе и опеке над детьми растянулся на долгие годы. Только в конце мая 2021 года Брэд получил право на совместную опеку. Анджелина не согласилась с этим решением суда и подала апелляцию.

К спору за наследников добавился еще один судебный процесс – за винодельню во Франции. Речь идет о знаменитом поместье Chateau Miraval (Шато Мираваль) стоимостью 35 миллионов евро, в котором супруги сыграли свадьбу в 2014 году. Брэд обвиняет Анджелину в том, что она без его ведома продала свою долю винодельни.

Еще год назад девочка носила длинные локоны и училась делать макияж. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджелину Джоли и Брэда Питта называли самой красивой парой Голливуда. Роман между ними вспыхнул в 2004 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Питт в то время был женат на актрисе Дженнифер Энистон. Брэд не хотел разводится, он считал роман с Анджелиной просто интрижкой. Но Энистон узнала о его изменах и подала на развод.