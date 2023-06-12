Почему Россия - страна возможностей

Заседание Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» 2022 г.

Победа в проектах и конкурсах платформы позволяет школьникам без экзаменов поступать в вузы, студентам и молодым специалистам – устраиваться на стажировки и работу, в том числе на государственную службу; профессионалам и управленцам – получать новые карьерные перспективы и персональных наставников. А кроме того, люди всех возрастов получают возможность бесплатно путешествовать по стране, выигрывать гранты на саморазвитие и реализацию социальных проектов.

Платформа была запущена по Указу Президента РФ 22 мая 2018 года. В первый год работы она включала 14 проектов, участниками которых стали 1,5 миллиона россиян. Сейчас «Россия – страна возможностей» – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, образовательный центр Мастерская управления «Сенеж» с широким набором программ для обучения, сообщество выпускников проектов, Центры компетенций для оценки и развития надпрофессиональных навыков во время обучения в вузе и помощи в трудоустройстве, а также собственное Кадровое агентство.

– Несмотря на то, что 5 лет – совсем юный возраст, многое уже удалось сделать. Участниками проектов нашей платформы стали более 20 миллионов россиян разных возрастов и профессий из 89 регионов России и 150 стран мира. С каждым годом количество участников конкурсов растет, а вместе с ними пополняется и линейка проектов без изменения их общего количества. Только с прошлого года мы запустили еще 7 новых конкурсов для студентов, разработчиков игр, строителей, экологов, творческой молодежи и жителей новых регионов России.

Показатель веры в возможности самореализации у молодежи за 5 лет вырос более чем в 2 раза – с, примерно, 37% в 2017 году, до создания платформы, до 76% в конце прошлого года. Наши практики перенимают коммерческие компании, регионы и даже другие страны, – отметил генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей», и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Партнерами платформы выступают 1500 компаний, органов власти, вузов и общественных организаций. Разнообразие проектов и олимпиад платформы предоставляют партнерам массу возможностей для интеграции. Формат взаимодействия зависит от самого проекта и его аудитории. Например, участники конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» разрабатывают прототипы решений задач заказчиков на основе искусственного интеллекта, в «Начни игру» конкурсанты создают игры под запросы компаний, а проект «Экософия» поможет отработать задачи, которые компания выполняет в рамках программ корпоративной социальной ответственности. Флагманский конкурс «Лидеры России» проводит оценку действующих управленцев и помогает им в саморазвитии, а также отбирает перспективных руководителей и предлагает их в качестве соискателей для трудоустройства партнерам. Для многих компаний это эффективный способ привлечения сильных кадров.

С конца 2022 года в платформе работает и Кадровое агентство, ориентированное, в первую очередь, на помощь госсектору. Бизнес, индивидуальные предприниматели и общественные организации тоже могут обратиться за помощью в подборе кадров. В апреле агентство провело исследование привлекательности бренда работодателя с участием 600 крупных компаний и лидерам рейтинга вручило премию «Талантист».

Показатель веры в возможности само-реализации у молодежи за 5 лет вырос в 2 раза

ЦИФРА

20 миллионов человек разных возрастов и профессий являются участниками проектов платформы.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023