Шерегеш – драйвер развития Кузбасса

Макет реновации СТК «Шерегеш» к 2035 году

План развития горнолыжного курорта рассчитан до 2035 года и реализуется в рамках поручения Президента России Владимира Путина по диверсификации экономики и созданию новых рабочих мест в неугольных отраслях. Реконструкция комплекса позволит открыть дополнительно 15 700 вакансий.

В рамках преобразований планируется строительство 37 апарт-комплексов на 7 585 номеров, термальных бассейнов, наземных парковок, магазинов, ресторанов, спа-центров. Реновация также предусматривает строительство социально значимой инфраструктуры, газификацию и строительство международного аэро-порта. Для того чтобы проектировщики и строители могли принять максимально продуманные и обоснованные решения, учесть все факторы, которые повлияют на комфорт жителей и туристов, сейчас создается цифровая модель поселка Шерегеш.

– Объем планируемых инвестиций уже превышает 200 миллиардов рублей, бизнес видит огромный потенциал нашего курорта и готов вкладывать средства. Мы не только строим жилые дома с детсадами, магазинами в шаговой доступности, но и создаем современное круглогодичное курортное пространство с гостиницами, развлекательной инфраструктурой и объектами сферы услуг, – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Вместо старых домов здесь появятся: новое современное жилье, качественные дороги, тротуары с выделенными велороллерными дорожками. На первых этажах зданий разместятся кафе, рестораны и другой необходимый людям сервис. При этом, как подчеркивает губернатор Сергей Цивилев, все изменения будут прорабатываться с жителями Шерегеша, учитывать их мнение.

Результатом реализации проекта станет рост турпотока в СТК «Шерегеш» до 3,4 млн человек в год при полной реновации самого населенного пункта, который станет городом.

Все изменения, которые планируются в Шерегеше, будут учитывать мнение местных жителей

ЦИФРА

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Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023