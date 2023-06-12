Господдержка – реальная помощь малому и среднему бизнесу

Александра Питкянен

– Александра Федоровна, скажите, как нынешняя экономическая ситуация сказалась на бизнесе? Какие меры в связи с этим принял Фонд?

– 2022 год стал непростым для предпринимателей. Санкции вынудили адаптироваться к новым экономическим условиям, и государственная поддержка оказалась как никогда своевременна и востребована. Программы Фонда показали себя надежным инструментом финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), как в случае необходимости привлечения дополнительного обеспечения при кредитовании в банках, так и потребности в получении заемных средств на льготных условиях. Субъекты МСП и самозанятые граждане все чаще обращаются за поддержкой в Фонд.

– Достаточно ли капитала Фонда, чтобы помочь всем желающим представителям бизнеса?

– В целях устойчивого развития экономики Петербурга Фонд, как участник национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и часть инфраструктуры «Мой бизнес», в 2022 году был докапитализирован на 2 млрд рублей. Такая мера позволила реализовать антикризисные программы микрофинансирования без залогового обеспечения для субъектов МСП в сфере обрабатывающих производств, а также для поддержки и возобновления деятельности, сохранения занятости. Сегодня объем активов Фонда составляет 10,5 млрд рублей.

– Становятся ли проще условия для получения поддержки предпринимателями?

– Фонд оптимизировал пакет документов для подачи заявки. По сравнению с коммерческими банками процедура получения поддержки достаточно проста. Срок рассмотрения заявки, в среднем, составляет от 3 до 5 дней, что позволяет оказать своевременную помощь предпринимателям. Следует отметить, что Фонд помогает не только действующему бизнесу, но и реализует программы поддержки для самозанятых граждан и начинающих предпринимателей Петербурга. Самозанятым предоставляются займы под поручительство физических лиц в размере до 500 тыс. рублей на срок до 24 месяцев под процентную ставку 3% годовых. Начинающие предприниматели могут получить заем под поручительство в размере до 1 млн рублей, а свыше 1 млн, но не более 5 млн рублей – под залог имущества. Заем выдается сроком до 24 месяцев под ставку годовых 3 или 5 процентов в зависимости от вида деятельности.

– Какие сферы бизнеса пользуются поддержкой Фонда?

– Традиционно за поддержкой в Фонд чаще обращаются предприятия сферы услуг, торговые и производственные компании. Фонд разработал специальную программу микрофинансирования для предприятий сферы обрабатывающих производств. В настоящий момент такие субъекты МСП могут получить заем в размере до 5 млн рублей под 1% годовых сроком до 24 месяцев.

– Расскажите подробнее о достигнутых результатах, скольким компаниям удалось помочь?

– На сегодня по программе предоставления поручительств в Фонд обратилось более 300 субъектов МСП. В 2023 году заключено 178 договоров поручительства на общую сумму 2,6 млрд рублей, объем обеспеченного финансирования составил 5,6 млрд рублей. За весь период деятельности Фонда было заключено порядка 6 тысяч договоров поручительства на общую сумму чуть менее 47 млрд рублей, что позволило привлечь кредитные ресурсы в объеме 113,5 млрд рублей .

По сравнению с коммерческими банками процедура получения поддержки в Фонде достаточно проста

ЦИФРА

7,1 млрд рублей – на такую сумму за время действия программы Фондом были выданы займы предпринимателям.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023