Украина готовила теракт с применением «грязной ядерной бомбы» на территории России

О подготовке актов международного терроризма стало известно во время допроса двух украинских летчиков легкомоторной авиации

Сотрудникам Федеральной службы безопасности России стали известны планы спецслужб Украины по подготовке актов международного терроризма. Они стали известны во время допроса двух украинских летчиков легкомоторной авиации, которые были задержаны в прошлом году на территории России.

«В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме «Северный» в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием т.н. «грязной бомбы»», - заявили в ФСБ России.

В ведомстве также пояснили, что по полученным данным, в целях организации диверсий на территории России 2022 году начальником Главного Управления разведки (ГУР) ВСУ Кириллом Будановым была создана 3 служба указанного ведомства, в состав которой включена легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

«Координация использования легкомоторной авиации поручена войсковой части № 3449 с условным наименованием «Легион», входящей в состав ГУР МОУ. В частности, разрабатывался план по доставке и закладке т.н. «грязных бомб», оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей», - отмечают в ФСБ России.

Сотрудники ФСБ России распространили кадры оперативного видео, где можно увидеть допросы украинских летчиков, взрывчатые вещества и детали бомб, которые пытались перевезти и сбросить на территории нашей страны иностранные летчики легкомоторных самолетов.

- Обсуждали переброску «грязной ядерной бомбы», малых ядерных переносных зарядов, которые при детонации засирают большую территорию радиацией, - рассказал на допросе задержанный под Тулой украинский летчик Дмитрий Шиманский.

В ведомстве уточнили, что с начала этого года подразделением ГУР ВСУ «Легион» было спланировано и осуществлено пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России.

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