Более 14 млн россиян проголосовали за объекты благоустройства

На обсуждение было вынесено более 5 тысяч объектов из более 1,5 тысяч муниципальных образований Фото: Иван МАКЕЕВ

Подведены итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства, которое проходило с 15 апреля до 31 мая включительно. В этом году в нем приняли участие более 14 млн человек, что составляет более 110% выполнения планового показателя. Активное участие в голосовании также приняли жители новых регионов, вошедших в состав России, – свои голоса за объекты благоустройства отдали более 28 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик, и Запорожской области.

«Президентом поручено увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов. Для достижения этой цели мы запустили механизм прямого участия россиян в формировании комфортной городской среды – это Всероссийское онлайн-голосование, которое проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». И мы активно работаем над тем, чтобы данный инструмент был доступен, понятен и прост в использовании для любого гражданина, – сказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. – Самыми активными оказались жители Чеченской Республики, Томской области, Республики Тыва, Республики Алтай, Башкортостана, Свердловской, Челябинской, Саратовской и Самарской областей, а также Ставропольского края и Ямало-Ненецкого автономного округа».

На обсуждение было вынесено более 5 тысяч объектов из более 1,5 тысяч муниципальных образований. Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется муниципальными образованиями с учетом предложений жителей.

«В этом году мы превысили плановый показатель по голосованию почти на 2 млн. человек. Таких высоких результатов удалось достичь благодаря поддержке Президента и Правительства России, а также слаженной работе регионов, муниципалитетов, отраслевого и профессионального сообществ, и, конечно, неравнодушных людей в лице волонтеров. Более половины голосов – 8 млн – мы собрали именно благодаря волонтерам, – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. – Очень важно, что в такую работу максимально вовлечены жители, ведь сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих горожан. В целом в рамках голосования из отобранных за два предыдущих года 4 397 проектов, уже реализовано 2 468, в стадии реализации – 1 929».

Отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству мог каждый житель России старше 14 лет. Проголосовать граждане могли на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте своего муниципалитета, а также через приложение волонтёров, которые сопровождали голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

«Более 5,6 миллионов человек воспользовалось платформой «Госуслуги. Решаем вместе» для участия во Всероссийском онлайн-голосовании по проектам благоустройства. В этом году в голосовании также приняли участие новые регионы. Так, в ДНР за объекты благоустройства проголосовали более 25 тысяч человек, в ЛНР и Запорожской области - 3 тысячи. Напоминаем, что объекты, набравшие большинство голосов, будут благоустроены в следующем году. Отслеживать ход реализации проекта, сообщать о ситуациях, когда что-то пошло не по плану, можно также на платформе "Госуслуги. Решаем вместе"», – отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Самыми активными были волонтеры из Нижегородской области, Республики Алтай, Республики Башкортостан, Республики Тыва, Свердловской области, Ставропольского края, Томской и Челябинской областей. Всего в этом году проголосовать гражданам помогали 93 тысяч волонтеров. Их набор проводился на протяжении всего периода голосования.

«В этом году в проекте приняло участие почти в 2 раза больше волонтеров, чем в прошлом. Это еще раз доказывает то, что Всероссийское онлайн голосование за объекты благоустройства вызывает большой интерес у людей самых разных возрастов. Участие в качестве волонтеров приняли и школьники старших классов, и студенты, и работающие люди, и «серебряные» волонтеры. Я уже говорил, что волонтеры - это самые неравнодушные участники проекта и нас очень радует, что с каждым годом вовлекается все больше людей, которым не все равно как будет выглядеть среда, в которой они живут, как будут выглядеть их родные города и другие населенные пункты, они готовы рассказывать жителям о проектах и искренне безвозмездно помогают. Хочу поблагодарить всех волонтеров и все общественные организации, которые оказывали поддержку волонтерам во время голосования», - прокомментировал исполнительный директор ассоциации волонтерских центров Кирилл Антонов.

Справочно:

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда» – рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. Помимо этого, Президентом России установлена национальная цель по улучшению городской среды в полтора раза к 2030 году. Именно поэтому в 2021 году впервые было запущено Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru, важной составляющей которого является непосредственное участие жителей страны – принять участие в голосовании и выбрать объект благоустройства может каждый россиянин старше 14 лет.

В 2021 году в голосовании приняло участие 9,7 млн человек по всей России. В 2022 году в голосовании приняло участие 10,7 млн человек.