"Они могут ездить только по асфальту": экс-мэр Читы, ушедший в зону СВО, оценил немецкие танки Leopard

Минобороны РФ сообщило, что российские военные отразили очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 1,5 тысячи солдат, 28 танков, в том числе восемь переданных киевскому режиму Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны РФ сообщило, что российские военные отразили очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 1,5 тысячи солдат, 28 танков, в том числе восемь переданных киевскому режиму Leopard, а также три колесных французских танка - AMX-10RC и 109.

Эту ночную военную сводку мы обсудили с лейтенантом-артиллеристом Александром Сапожниковым.

Напомню, в ноябре 2022-го он ушёл с поста градоначальника и добровольцем отправился в зону СВО. Провел на передовой полгода. Сейчас - в госпитале: дает о себе знать контузия, полученная ещё во время Чеченской войны.

… - Александр Михайлович, в марте, в большом интервью мы с вами впервые обсуждали тему немецких танков Leopard с крестами, которые должны были поступить на вооружение киевскому режиму.

- Да, и потом возвращались к этой теме.

- И вы тогда ещё говорили, что очень хорошо изучили эту технику с крестами и ничего там страшного нет. «Мы все это дело разберем», - вы сказали. И вот - ваши прогнозы сейчас оправдываются.

- Я считаю, что наши ребята, которые «разобрали» их хваленые танки Leopard - все настоящие герои.

Да, я говорил, как мы с ними поступим, с их танками. Вот наши парни на линии соприкосновения ими и занимаются, делают все, чтобы враг не прошел.

Потому что мы считаем: танкам с крестами на нашей земле делать нечего.

И я, конечно же, благодарен ребятам за этот подвиг - они большие молодцы, я ими горжусь.

А то, что я комментировал – «разберут» - это безусловно. Потому что мы понимаем, знаем, что делаем, я думаю, здесь сложностей никаких нет…

И пусть эти нацисты и фашисты поймут же, наконец, что им у нас делать нечего.

Мы все равно их не пропустим и в любом случае они будут уничтожены….

Экс-мэр Читы, ушедший в зону СВО, оценил немецкие танки Leopard Фото: Андрей Минаев

- А вот, скажите, у танка Leopard самое слабое место какое? Вы же, насколько мне известно, по схемам, рисункам, фотографиям - и даже чертежам - все изучили до мельчайших подробностей…

- Пусть это останется нашим секретом, все наши ребята знают, куда надо бить правильно…

Да и секретов тут особых и нет - по-моему, они везде, эти танки, слабые. Они сконструированы таким образом, чтобы ездить по асфальту, а не по вязким полям.

И вот еще…

И танкисты наши, и артиллеристы - бьют точечно.

У нас военная техника очень современная, испытанная, особенно это касается наших танков.

Да и ребята у нас, танкисты, - они же не просто - сели и поехали на поля сражения. У большинства за плечами - если не боевой опыт, то полномасштабные тактические учения.

- Я понял, да. Сегодня была очень интересная передача у Владимира Соловьева, там тоже это комментировали. И, вы знаете, известный телеведущий, обращаясь к бизнесменам, сказал – ребята, давайте вы скинетесь и начнете премиальные выплачивать, по миллиону, за каждый подбитый танк. Понятно, что наши воины не за деньги сражаются. И - все же…

- Я смотрел эту передачу, и, безусловно, на сто процентов поддерживаю эти высказывания.

Да, почему бы и нет?

Мы же знаем с вами - в годы Великой Отечественной наши советские люди, предприятия собирали деньги и покупали танки и отправляли на фронт.

Самое время сейчас эти традиции продолжить.

- А как бы вы прокомментировали вот эти вылазки украинских неонацистов на нашу территорию, обстрелы мирных сел, полеты беспилотников…

- Это называется так - исподтишка, уже на последнем издохе, наверное, уже не знают, - куда, что делать.

Вот они бросили несколько своих моторизированных батальонов и получили отпор. Неужто не могут понять, что мы готовы к отпору, мы их ждем?

У нас армия сильная, и мы понимаем, что есть такая профессия – Родину защищать. И мы это делаем. Мы защищаем свою Родину.

Если бы у меня была возможность обратиться к украинцам, которые с нами сейчас бьются, я бы им сказал… Вы же не по своей воле сражаетесь, вернитесь-ка вы домой, к своим семьям. Ну, это же при нынешнем их неонацистском режиме невозможно.

А правителям их - и тем, что в Киеве, в Европе или за океаном - я бы тоже дал совет.

Вот такой - все, хорош, уже надо бы понять, что не пройдет нигде враг, мы везде будем ждать и давать отпор. Везде. По всем направлениям.

- Понял. Спасибо вам огромное.

- Хотел бы сказать, что мы и в тылу трудимся.

Вот сейчас у меня друзья-бизнесмены, товарищи, собрали помощь - 40 тонн, целый вагон, и отправляют в мой полк. Это генераторы, другая необходимая техника, лекарства, медикаменты, консервы… Все - для Победы!

- Мы победим! Выздоравливайте.

- Да, дай Бог, чтобы было со здоровьем все хорошо,

- Спасибо большое.