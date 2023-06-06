Погибли уже 28 человек, найдены тысячи литров опасного алкоголя: смертельный сидр ищут по всей России

Медики продолжают бороться за жизнь десятков россиян, выпивших суррогатного алкоголя Фото: Артем КИЛЬКИН

Сидр марки "Мистер Сидр" объявлен вне закона по всей России. Именно он стал причиной страшных массовых отравлений, которые зафиксировали уже в пяти регионах. Больше всего пострадавших в Ульяновской области - на данный момент 33 человека в больницах, 18 - скончались. Некоторые пациенты в тяжелом состоянии, пострадали два несовершеннолетних, беременная женщина. Опасный сидр изымают из торговых точек по всей стране, счет идет на тысячи литров. Что нового стало известно об отравлении сидром к полудню 6 июня 2023.

Разноцветный сидр покупали женщины и даже несовершеннолетние

НОВЫЕ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ

Всего погибших 28 человек: кроме ульяновцев, погибли 7 жителей Самарской области, два отравившихся из Богородска Нижегородской области и мужчина из Удмуртии. Прибавились несколько отравлений в Пензенской области, здесь в больницу попали три девушки 17 и 18 лет, а также одно отравление в Чувашской области.

Последние цифры: 83 пострадавших в шести регионах. 28 погибших, 55 человек в больнице.

Больше всего смертельных жертв в Димитровграде - здесь умерли 10 человек, много тяжелых пациентов, вытащить которых с того света помогают токсикологи из Москвы и ПФО. В городе готовятся к похоронам, случившееся обсуждают на каждом шагу. Журналист "КП"-Ульяновск" побывала в том самом магазине, где продавали опасный сидр: обычная разливайка привлекает клиентов круглосуточной работой. В полиции рассказали, что сидр от самарского предпринимателя тут закупили, даже не сверив документы, сертификаты. Сейчас в зале пусто, сидр с кранов исчез, но и за пивом очереди не выстраиваются.

Всего в Ульяновской области изъяли 216 тридцатилитровых кег пива. Проверки в магазинах продолжаются.

Вот такая картина сейчас во дворе цеха, где производили напиток

ПРОИЗВОДСТВО ЗАКРЫТО

Полиция работает и в поселке Винтай Самарской области, где и производили опасный сидр. Эксперты, правда, настаивают, что называть так напиток нельзя: он был зарегистрирован как пивной напиток, а на деле представлял из себя слабоалкогольный коктейль, то есть смесь концентрата и алкоголя, увы самого низкого сорта.

Склад в Винтае владелец компании "АНДИ" арендовал недавно, это бывшая техстоянка расформированной военной части. Сейчас ворота закрыты, за забор людей не пускают. Всю партию сидра со склада вынесли, полиция отмечает, что все будет уничтожено.

- Знаете, сколько раз сюда приезжали? Много! – разводит руками пожилая жительница Винтая. - Как они работали? Непонятно! Это уже третий или четвертый раз, когда сюда приезжают. То запчасти контрафактные, то еще что. Закроют, а они через какое-то время снова работают. Только смертей не было…

Сам предприниматель Анар Гусейнов сейчас арестован. Известно, что он торговал алкоголем без лицензии, на производстве были проблемы с санитарией. В торговые точки напиток поставлялся без необходимых сертификатов. Горе-предпринимателя уже штрафовали, вот только юрист объяснил, что за первые нарушения его имели право не наказывать.

Среди местных жителей сидр, который готовили на предприятии, как они сами говорят никто не пробовал. В основном все шло «на экспорт» в магазины Самарской области и соседних регионов.

В НЕМ БЫЛ МЕТАНОЛ

Сотрудники Управления МВД России по Ульяновской области обнародовали результаты 14 экспертиз. Накануне сотрудники правоохранительных органов направили на исследование пробы напитка «Мистер Сидр» из изъятых в торговых точках кег.

Пробы продукции из бутылей направили в лабораторию для физико-химического исследования. По информации полицейских, в напитках эксперты обнаружили примеси этилбутирата (масляный эфир этиловой кислоты, содержится в плохо очищенном техническом спирте, который нельзя употреблять в пищу) и метанола в опасных для жизни количествах.

- Отравление именно метанолом подтверждено лабораторно. Погибли в основном те, кто употребил большой объём этого напитка - 2-3 литра. Смертельная доза метанола для взрослого 25-100 мл. Видимо метанол был частично использован вместо этанола при «приготовлении» напитков, - рассказал депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куренный.

Как уже рассказывали специалисты журналистам "Комсомолки", метиловый спирт в напиток попасть мог: вероятно, производитель покупал спирт "с рук" по низкой цене. А продавец мог воровать его на предприятии, или сливать с проходящих по железной дороге цистерн. Там, откуда воровали продукцию, могли заменить этиловый спирт на метиловый для технических нужд, чтобы не отчитываться за оборот спиртовой продукции по ЕГАИС.

Кеги с опасным напитком продолжают находить по всей России

СИДР НАХОДЯТ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Еще 5 июня 2023 года Роспотребнадзор вынес предписание изъять опасный сидр из торговых точек всех регионов России. Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО АНДИ. Проверки начались по всей стране и дали свои плоды.

Оптовый склад нашли в Нижнем Новгороде - более 30 кег, тридцать литров каждая. Весь алкоголь изъяли, а предпринимателей призвали убрать из продажи любые партии сидра.

Более 1700 литров потенциально опасного сидра нашли и изъяли в Пензенской области. Здесь полиция также продолжает работу. Опасный алкоголь уже вырвался и за пределы Приволжья: более 1000 бутылок (1500 литров) изъяли из магазинов в Челябинске.

Обнаружили крупную партию сидра в Пермском крае. Как рассказали в местном Роспотребнадзоре, его реализовывали через небольшие магазины, а не в крупных торговых сетях.

Проверки проводят в магазинах Москвы, правда тут пока сидр не обнаружили. Продавцы в Татарстане также отметили, что подобную продукцию в республику не привозят. В Санкт-Петербурге также прошли проверки в магазинах, товар не нашли, но предпринимателей и покупателей призвали срочно сообщать о фактах продажи этого напитка. Не нашли контрафакта и в Якутии.

Наши журналисты в регионах провели свои расследования. В Ростове-на-Дону продавцы рассказали, что опасного сидра не видели. И раскритиковали любителей "химозы". А в Башкирии торговцы рассказали, что раньше такой напиток попадал на их прилавки, но в прошлом году от него отказались. А в Оренбурге объяснили, почему такой "сидр" появляется на прилавках и кому это выгодно.

В РЕГИОНАХ ПРИЗВАЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ АЛКОГОЛЬ

Роспотребнадзор и власти всех регионов призывают россиян воздержаться от покупки алкоголя, особенно разливного. Это может быть смертельно опасно.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что пили люди?

На этикетке "Мистера сидра" написано: пивной напиток. На изготовление такой продукции есть ГОСТ. В частности, этиловый спирт в нем должен производиться брожением пивного сусла (не более 7% объема). Важно: это продукт без добавления этилового спирта. То есть если бы продукт делали по правилам, там метанол не появился бы.

Само слово "сидр" - это просто название. Никакого отношения к продукту оно не имеет. Сидр производится из свежих яблок, путем брожения яблочной массы. Спирт в него не добавляют он образуется как результат брожения.

Что же было в кегах?

- Тут несовпадение между тем, что на этикетке и что в составе. Акциза со слабоалкогольных коктейлей выше, чем с пивных напитков, вот производители и маскируются, экономят. По факту пить такое вредно. Я советую покупателям обязательно обращать внимание, что написано на упаковке, что вы покупаете. И не вестись на слова «сидр» - его в этих бочках никогда не было, - рассказывает независимый эксперт Алексей Небольсин.

"Мистер Сидр" стоил 50 рублей за литр. И по составу подходил под ГОСТ напитки слабоалкогольные: их изготавливают по рецептуре, добавляя спирт, воду, красители или пищевые добавки.

Почему производитель врал на упаковке? Все просто. Акциза за пивной напиток - 25 рублей с литра. А за слабоалкогольный напиток придется заплатить 490 рублей с литра. Понятно, что производитель хотел прибыли.

Кроме того, для производителей пивных напитков гораздо менее строгие правила лицензирования и на нарушения часто закрывают глаза. Вот только почему никто не проверил, какому ГОСТу соответствует продукция?

Вот что рассказывали об этом эксперты.