Современный отдых: зачем сегодня ехать в санаторий?!

Фото: Оксана ЗУЙКО

В преддверии летнего сезона отпусков в редакции «Комсомольской правды» собрались представители санаторно-курортной отрасли из самых разных уголков России.

Медиагруппа «Комсомольская правда» один из лидеров в сфере туризма и отдыха. Флагманский проект - «Отдых в России» на сайте кп.ру - это туристический проект «Комсомольской правды», в котором собрана полная информация о туризме в нашей стране. От самой западной точки в Калининграде до самой восточной на Чукотке живут народы с разными культурами и традициями. Каждый российский регион уникален и способен предложить туристам отдых на любой вкус. Гордость проекта — журналисты, работающие в разных городах России. Они делятся актуальной и полезной информацией, которую не найти в других путеводителях. На сайте около 2 млн посетителей в месяц, более 200 туристических направлений по всей России и, что самое интересное, более 88 % это поисковой трафик.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Целью официальной, но в то же время неформальной встречи было обсуждение среди профессионалов отрасли, что важно современному гостю санаториев России в 2023 году.

За круглым столом встретились руководители и топ менеджеры санаториев из Адыгеи, Кисловодска, Минеральных Вод, Ярославской, Пермской областей, Краснодарского края.

Медицинский директор ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов начал свое выступление с рассказа об Ассоциации оздоровительного туризма. «Это профессиональное сообщество, которое объединяет множество санаторно-курортных организаций от Карелии до Алтая, которые занимают лидирующие позиции в санаторно-курортной оздоровительной сфере и действительно могут делиться очень интересным опытом работы в рамках оздоровительного туризма и санаторно-курортной сферы. Рейтинг “Топ-100 российских здравниц” и конкурс “Топ-5 здравниц по клиентоориентированности” позволяют ассоциации анализировать и изучать то, что происходит в отрасли не только со стороны крупных и больших цифр, но и погружаться более глубоко в реальность, в настройки процессов, видеть, что происходит, и таким образом всем вместе иметь обратную связь и позволять развиваться», - сказал Михаил Данилов.

Михаил Данилов, Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Фото: Оксана ЗУЙКО

«По итогам 2022 года, несмотря на все происходящие события, санаторно-курортная отрасль вышла на доковидные показатели и по многим регионам их даже и превысила. На данный момент санаторная сфера составляет без малого почти 2000 санаторно-курортных организаций очень разного плана, сильно отличающихся друг от друга, тем не менее, обладающих действительно большим интересом со стороны гостей. Оздоровительный отдых в виде санаторно-курортного лечения – это хорошо продуманный формат. Когда отдыхающий находится у нас, он получает прекрасное питание, прекрасно организованную заботу о его теле и здоровье. Современный санаторий без работы с ментальной сферой тоже сложно себе представить. Эти ценности являются основой, на которой держится внимание к санаторно-курортному и оздоровительному продукту», - добавил Данилов.

Подтверждение всему вышесказанному привела в своем выступлении генеральный менеджер отеля Rosa Springs Елена Мосийчук. Она рассказала, как сегодня функционирует отель, оставшийся в наследство после Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи. Сегодня это богатое олимпийское наследие превратили в бальнеологический отель.Это первый бальнеологический отель в горном кластере Сочи.

Мосийчук Елена, Генеральный Менеджер отеля Rosa Springs 4* Фото: Оксана ЗУЙКО

Санаторий Rosa Springs — это современная клиника, которая объединяет все курортные возможности южной столицы, как называют город Сочи. Здесь предоставлено и эффективное санаторно-курортное лечение, и семейный отдых с детьми. В летний период обеспечивают поездки на пляж и активный туризм в горах. В отеле есть бювет с двумя видами минеральных вод.

Мосийчук рассказала о том, как в современном отеле анализируют состав и запросы гостей: «За последние три года идет тенденция на омоложение аудитории санатория. Большинство наших гостей находятся в возрасте от 32 до 47 лет. И эти гости начинают действительно осознанно подходить к своему здоровью. И не только к своему здоровью, но и к организации собственного отдыха. Осознанный подход во всем: к здоровью, к питанию, к индивидуальному и семейному отдыху. Все эти запросы заложены в нашей программе, которую мы предлагаем. Самая популярная программа, основанная на аналитике данных за 2022 год, это программа «Антистресс». Есть специализированные детские программы.

Наша жемчужина – это инфракрасная детокс-капсула, которая практически не имеет аналогов во всем мире!».

На встрече, в том числе присутствовал Руководитель службы по сопровождению крупного бизнеса MANGO OFFICE Сергей Родионов. Он осветил вопрос взаимодействия гостей и здравниц с другой стороны: «Мы занимаемся коммуникацией санаториев с людьми. Все санатории видят цифровизацию как тренд текущего года, либо собираются делать в ближайшее время. Работа с гостями, их привлечение переходит в формат цифровых технологий. Большинство заказчиков привыкли работать через цифровые приложения и каналы. Если пять-семь лет назад приоритет был за звонками, то сейчас большое внимание уделяется тексту и решению типовых задач через роботов. Люди привыкли к тому, что можно написать и быстро получить ответ. Огромное количество людей переориентировалось на туризм внутри страны. И это прекрасно! Но у тех, кто привык к туризму за границей, высокие требования по качеству обслуживания и уровню обратной связи. Туристов на внутреннем рынке становится все больше, объектов, которые интересны как для открытия частными организациями, так и большими сетями, становится все больше, и это возможность быстро развернуть инфраструктуру с незначительными затратами, а также повысить эффективность. Именно этот тренд мы сейчас наблюдаем в сфере санаторно-курортного отдыха».

Сергей Родионов, Руководитель службы по сопровождению крупного бизнеса MANGO OFFICE Фото: Оксана ЗУЙКО

Также было предоставлено слово Президенту Общенационального союза индустрии гостеприимства, заместителю председателя координационного совета при ОП Российской Федерации по развитию туризма и индустрии, гостеприимства и отдыха Алексею Волкову, который отметил, что: «Санаторно-курортная сфера России в 80% случаев устарела и требует серьезной модернизации. По всей видимости, нужна отдельная государственная программа на развитие санаторно-курортного комплекса. Сегодня практически никто не открывает отель без медицинских услуг, спа, банных сервисов и т.д. А это значит, что нас ждет впереди большое и яркое будущее санаторно-курортной сферы России, которая будет модернизирована и конкурентоспособна».

Конференция проходила при информационном партнерстве уникального специализированного портала о специфике индустрии гостеприимства и туристического бизнеса. Welcome Times, Международной медиакомпании TOHOLOGY® в области спортивно-событийного туризма и индустрии HoReCa, телеграмм канал Russian Hospitality News, который уже 10 лет собирает уникальную коллекцию объектов размещения нашей Родины. Их премия Russian Hospitality Awards известна среди отельеров, как независимая и авторитетная. Важно отметить, что в июле в стенах Комсомольской правды запланирована совместная конференция, тема которой будет касаться необычного взгляда на привычные размещения в отелях.