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6 июня 2023 10:32

Атомной катастрофы не будет: как атака на Новую Каховку отразится на Запорожской АЭС

Профессор Кузнецов заявил, что подрыв Каховской ГЭС не повлияет на Запорожскую АЭС
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
ЗАЭС расположена выше по течению Днепра. Как и город Энергодар

ЗАЭС расположена выше по течению Днепра. Как и город Энергодар

Фото: REUTERS

Ночной обстрел Каховской ГЭС со стороны ВСУ, который привел к ее частичному разрушению, поставил очень острый вопрос — как отразится этот акт на безопасности Запорожской атомной электростанции, которая расположена выше по течению Днепра и которая использует днепровскую воду (как принято считать) для охлаждения своих атомных реакторов.

За комментариями «Комсомольская правда» обратилась к Владимиру Кузнецову, бывшему начальнику инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктору технических наук, профессору.

- Подрыв Каховской ГЭС серьезно отразится на Запорожской АЭС?

- ЗАЭС расположена выше по течению Днепра. Как и город Энергодар.

- Разве такой большой сброс воды не опасен для атомной станции?

- Кто сказал, что охлаждение реакторов ЗАЭС прямо завязано на Каховское водохранилище и на Каховскую ГЭС? Этого нет.

- Объясните, как именно падение воды в Каховском водохранилище может отразиться на Запорожской АЭС?

- Эти сбросы воды до сих пор не могли считаться критическими конкретно для ЗАЭС. Пока глубина Каховского водохранилища в плановых отметках. Даже если ситуация будет и дальше развиваться в подобном ключе, с реальной безопасностью Запорожской АЭС это не будет связано никак. Надо понимать, что атомная станция прямо не зависит от Каховского водохранилища. И от уровня воды в нем.

- Пожалуйста, поясните.

- Вода из Каховского водохранилища прямо не пригодна для использования на Запорожской АЭС. Требуется очистка этой воды. Нужна химо-обессоленая вода. Там многоступенчатая система подготовки и очистки. Удаляются все соли, примеси. И запаса той воды, которая есть на станции — его, полагаю, вполне достаточно.

- То есть, брать воду из Каховского водохранилища для Запорожской АЭС сегодня не нужно?

- Конечно, нет. Пять энергоблоков ЗАЭС находятся в холодном резерве. Это режим с минимальным расходом воды как таковой. Все контура, которые есть на станции, которые призваны охлаждать бассейн выдержки, где есть отработанное ядерное топливо, - они все внутренне замкнуты. И потери сброса этой воды практически не отмечено. На каждый блок установлены БЧК.

- Это что?

- Это бак чистого конденсата, по 500 кубометров каждый. Этого достаточно. Поскольку только один энергоблок в горячем резерве, с учетом этих событий, думаю, его переведут в холодный резерв.

- Итак, можно ли утверждать, что подрыв Каховской ГЭС на Запорожской АЭС не отразится никак?

- Абсолютно. Да, вода для охлаждения — после очистки — берется из Каховского водохранилища. Но там настолько невеликий процент, что это никак не влияет на работу станции. На ЗАЭС есть другие возможности, чтобы восполнить возможные потери.

- Информация о том, что от Каховской ГЭС шла подпитка для структур Запорожской АЭС — не совсем справедлива7

- Это неверно. У ЗАЭС своя подпитка. Что касается прямого использования воды из Днепра - на ЗАЭС такую неочищенную воду брать нельзя.

ЧПИНТЕРВЬЮЧастичное разрушение плотины Каховской ГЭС 6 июня 2023