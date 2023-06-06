Атомной катастрофы не будет: как атака на Новую Каховку отразится на Запорожской АЭС

ЗАЭС расположена выше по течению Днепра. Как и город Энергодар Фото: REUTERS

Ночной обстрел Каховской ГЭС со стороны ВСУ, который привел к ее частичному разрушению, поставил очень острый вопрос — как отразится этот акт на безопасности Запорожской атомной электростанции, которая расположена выше по течению Днепра и которая использует днепровскую воду (как принято считать) для охлаждения своих атомных реакторов.

За комментариями «Комсомольская правда» обратилась к Владимиру Кузнецову, бывшему начальнику инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктору технических наук, профессору.

- Подрыв Каховской ГЭС серьезно отразится на Запорожской АЭС?

- ЗАЭС расположена выше по течению Днепра. Как и город Энергодар.

- Разве такой большой сброс воды не опасен для атомной станции?

- Кто сказал, что охлаждение реакторов ЗАЭС прямо завязано на Каховское водохранилище и на Каховскую ГЭС? Этого нет.

- Объясните, как именно падение воды в Каховском водохранилище может отразиться на Запорожской АЭС?

- Эти сбросы воды до сих пор не могли считаться критическими конкретно для ЗАЭС. Пока глубина Каховского водохранилища в плановых отметках. Даже если ситуация будет и дальше развиваться в подобном ключе, с реальной безопасностью Запорожской АЭС это не будет связано никак. Надо понимать, что атомная станция прямо не зависит от Каховского водохранилища. И от уровня воды в нем.

- Пожалуйста, поясните.

- Вода из Каховского водохранилища прямо не пригодна для использования на Запорожской АЭС. Требуется очистка этой воды. Нужна химо-обессоленая вода. Там многоступенчатая система подготовки и очистки. Удаляются все соли, примеси. И запаса той воды, которая есть на станции — его, полагаю, вполне достаточно.

- То есть, брать воду из Каховского водохранилища для Запорожской АЭС сегодня не нужно?

- Конечно, нет. Пять энергоблоков ЗАЭС находятся в холодном резерве. Это режим с минимальным расходом воды как таковой. Все контура, которые есть на станции, которые призваны охлаждать бассейн выдержки, где есть отработанное ядерное топливо, - они все внутренне замкнуты. И потери сброса этой воды практически не отмечено. На каждый блок установлены БЧК.

- Это что?

- Это бак чистого конденсата, по 500 кубометров каждый. Этого достаточно. Поскольку только один энергоблок в горячем резерве, с учетом этих событий, думаю, его переведут в холодный резерв.

- Итак, можно ли утверждать, что подрыв Каховской ГЭС на Запорожской АЭС не отразится никак?

- Абсолютно. Да, вода для охлаждения — после очистки — берется из Каховского водохранилища. Но там настолько невеликий процент, что это никак не влияет на работу станции. На ЗАЭС есть другие возможности, чтобы восполнить возможные потери.

- Информация о том, что от Каховской ГЭС шла подпитка для структур Запорожской АЭС — не совсем справедлива7

- Это неверно. У ЗАЭС своя подпитка. Что касается прямого использования воды из Днепра - на ЗАЭС такую неочищенную воду брать нельзя.