У России нашли неожиданного союзника: над Европой нависла новая угроза

Угроза «орбанизма» формируется на наших глазах Фото: EAST NEWS

Новая и крайне опасная угроза нависла над Европой - «орбанизм» называется. Не слыхали? Именно так американское издание Politico назвало беду, пришедшую в страны ЕС. Нетрудно догадаться, что названа она в честь премьера Венгрии Виктора Орбана, который упорно ведет свою линию, защищая национальные интересы и отказываясь встать в общеевропейский фрунт беззаветной защиты «общих ценностей», ЛГБТ, Украины и непримиримой вражды с Россией.

Угроза «орбанизма» формируется на наших глазах, объясняет Politico. Словакия, беда такая, «балансирует на грани популизма». «Популизм» - это обещание прекратить военную поддержку Украине в случае победы на сентябрьских выборах, которое дал лидер оппозиционной социал – демократической партии «Направление» (SMER-SD) экс-премьер Роберт Фицо. А еще он уже обвинял Запад в «безумии» из-за санкций против России. Вот угроза так уж угроза…

Но ведь это еще все. Рядышком с Венгрией - Австрия. Хоть она и делает вид, что все еще нейтральная, но в западных политических массовках исправно участвует. Однако скоро может и перестать это делать. Штука в том, что по всем опросам аж с прошлого ноября в стране лидирует Австрийская партия свободы, которую в ЕС давно называют «ультраправой». Лидер партии Герберт Кикль - человек резкий и прямой. В бытность министром внутренних дел он, убежденный противник массового притока мигрантов в страну, переименовал пункты регистрации лиц, ищущих убежища, в «Пункты вылета».

А теперь этот самый Кикль грозит «вылетом» Австрии из стройных рядов нынешних западных соратников. Во время своего недавнего визита в Будапешт, где, как замечает Politico, он встречался «со своим наставником Орбаном», взял и заявил, что его цель - «превратить Австрию в еще одну Венгрию», которую назвал «убежищем национального самоопределения и сопротивления глобалистскому вмешательству из Брюсселя». Это что же получается, новая Австро-Венгрия в Европе появится? Да еще сопротивляющаяся еврочиновникам и открыто отворачивающаяся от Украины? А если к ним еще и Словакия подтянется… Кошмар какой!

Поэтому понятна тревога американского издания, которое, ссылаясь на «европейские официальные лица», предупреждает: «победа пророссийских сил в Словакии и Австрии даст президенту России Владимиру Путину мощный инструмент против Украины, что облегчит ему подрыв санкций и усилий ЕС по оказанию помощи Украине». И для полной ясности приводит слова одного из еврочиновников: «Это будет катастрофа»…

Что примечательно: ни в Словакии, ни в Австрии выборы еще не прошли. В Австрии они вообще, если все будет штатно, состоятся не раньше осени следующего года. Но рейтинги Австрийской партии свободы, которая против антироссийских санкций, засилья эмигрантов, за традиционные ценности и защиту национальной культуры, так устойчиво опережают поддержку партий правящей коалиции, что не исключен вариант досрочных выборов. И что тогда? Вот так просто позволить «орбанистам» прийти к власти и загубить всю Европу?

«Новая Австро-Венгрия» и примкнувшая к ним Словакия против либерал-глобалистов ЕС - та еще перспектива для Брюсселя. Конечно, в первую очередь, - для Вашингтона. Сейчас его задача - держать младших партнеров плотной кучкой. А тут откровенные бузотеры-раскольники распоясались. Так что нельзя исключать: пока кто-то готовится к выборам, те, кому положено, прописывают сценарии новых «цветных революций». Так, на всякий случай, чтобы «катастрофы» не произошло.