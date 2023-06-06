Песков объяснил подрыв Каховской ГЭС Киевом неудачами наступления ВСУ Фото: REUTERS

Во вторник, 6 июня, традиционный брифинг для журналистов официальный представитель Кремля начал с такой информации:

- Президент работает в Кремле. Он получает доклады по линии Министерства обороны, других служб - о том, что творится вокруг Каховской ГЭС.

Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны.

Эта диверсия, потенциально, может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона…

Экологические последствия. И - последствия иного характера, которые еще предстоит установить. Кроме того, однозначно, что эта диверсия имела под собой в качестве одной из целей лишить Крым воды.

Падает уровень воды в водохранилище и, соответственно, сокращается подача в канал. Резко сокращается. Судя по всему, связана эта диверсия так же и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей.

Эти наступательные действия захлебываются. Вот это - то, что можно сказать в целом.

Но, наверное, уже по деталям все-таки это прерогатива Министерства обороны…

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ПЕСКОВ

Затем пресс-секретарь ответил на вопросы журналистов.

- А у Кремля есть какие-то предварительные оценки последствий частичного разрушения Каховской ГЭС, прежде всего, для водоснабжения Крыма и Запорожской АЭС?

- По Запорожской АЭС - там есть тема охлаждения. Пока мы слышали заявления от экспертов о том, что сейчас никакой угрозы нет, но здесь за детальной информацией нужно обращаться к специалистам.

- А есть какие-то прикидки по первым шагам для решения этих проблем? Которые связаны с водоснабжением Крыма.

- В водоснабжении Крыма предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни канал. Поэтому определенные наработки есть. Есть определенный запас прочности… имеется в виду уровень воды там в водохранилищах, а в остальном ситуация только возникла – специалисты работают.

- Украина уже обвинила Россию, что это мы подорвали Каховскую ГЭС. И вслед за этим стали поступать сообщения из Евросоюза, в частности, так же, что ответственность лежит на России. Причем, об этом заявляют как официальные лица, так и немецкие СМИ… Как вы можете прокомментировать такие обвинения?

- Мы можем их решительно отвергнуть. (Эту фразу Песков повторил дважды. - А.Г.)

Мы официально заявляем, здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима. И всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим.