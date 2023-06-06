Математику забывают 75 процентов учеников: как пережить летние каникулы без потери знаний

По статистике, за летние каникулы ухудшается чтение более чем у 50% учеников младших классов Фото: Олег УКЛАДОВ

С одной стороны, лето – законное время отдыха детворы (да и родителей, чего скрывать) от учебников, домашки, круговерти с кружками и секциями. Но как так, ничего не делать целых три месяца?! Нам, взрослым, тут же рисуется, что это начало кривой дорожки. Сначала все лето проленится, забудет всю таблицу умножения. В сентябре потом пока раскачается, двоек нахватает. Да и вообще, поймет, что на диване лежать проще. Нет уж, пусть решает задачки из решебника и с репетитором продолжит, пусть и в облегченном формате...

А как правильно и здорово проводить каникулы для самого ребенка? Лениться или учиться? Расспросили об этом экспертов.

ЧТЕНИЕ ЗА ЛЕТО ЗАБЫВАЮТ ПОЛОВИНА УЧЕНИКОВ, МАТЕМАТИКУ 75%

Учитель начальных классов и психолог Ольга Доброва подтверждает, что страхи родителей небезосновательны:

- Заниматься с детьми на каникулах нужно, особенно с младшеклассниками. В возрасте 7-11 лет главный вид деятельности – учеба и освоение новых знаний. И задача взрослых – научить детей учиться. Чтобы потом они сами смогли заниматься.

По статистике, за летние каникулы ухудшается чтение более чем у 50% учеников младших классов, письмо – у 67%, вычислительные навыки – у 75%. Чтобы сохранить уровень учебных умений и навыков, летом достаточно тренироваться 15 минут ежедневно. Не нужно заниматься много и усердно – перегибы ни к чему. Важно дозировать и чередовать виды деятельности: погулял – почитал, поиграл – порешал примеры. А еще каникулы – возможность восполнить пробелы в знаниях, поэтому некоторым детям дают индивидуальные задания на лето. А можно выучить что-то новое, чтобы в новом учебном году было легче. Ту же таблицу умножения.

Как учить учиться летом? «Не решишь задачку – не пойдешь гулять, не дам телефон!» – это плохой метод. Мотивация должна быть положительной, а не через слезы. Постарайтесь придумать что-то интересное, договориться с ребенком, убедить. Например, отправьте его купить хлеб и молоко, но денег дайте не под расчет – пусть сам посчитает сдачу.

Загораете на пляже — считайте камешки. Гуляете в лесу — делите шишки. Мелки есть? Пишите на асфальте смешные стишки под диктовку. В таком формате занятия будут ребенку в кайф, поверьте.

Чтение – особенно важно. Всегда говорю детям: миром правят те, кто читают книги, а не те, кто смотрят телевизор или планшет. Конечно, тут важную роль играют родители: если взрослые дома читают, то и дети полюбят книги. Что касается списка литературы на лето, не важно, осилит ли его ребенок полностью. Хорошо бы, чтобы прочел, ведь это облегчит ему работу в учебном году. Но главное – чтобы просто читал. Все, что хочет.

КАК РАЗРУЛИВАТЬ КОНФЛИКТЫ

Детский психолог Катерина Мурашова на недавнем вебинаре школы Skysmart разобрала ситуации, возникающие в семьях из-за летней учебы.

Ребенок закончил год с невысокими оценками. Мама настаивает: нужно пройти темы, которые плохо усвоены. А он – ни в какую.

- Заниматься стоит, - говорит Катерина. - Если средний балл ниже тройки, есть смысл еще и обратиться к специалистам: возможно, ребенку не подходит программа и есть смысл скорректировать образовательный маршрут. Если программа по силам, то задача – преодолеть отставание. Выделите один месяц для занятий и сообщите ребенку. Например, июнь и август ты свободен, а в июле будем учиться. Полчаса после завтрака и полчаса перед ужином, вот расписание, в какие дни какие предметы. Важно, чтобы ребенок четко понимал, сколько времени займут занятия.

Как договориться по поводу гаджетов без ссор?

- Устанавливайте четкие временные рамки и строго их соблюдайте. Если разрешили ребенку играть до 20.00, значит, ровно в 20.00 планшет выключается. Если позволите поиграть на 15 минут дольше, то завтра ребенок будет считать, что эти 15 минут он уже отвоевал, и станет отвоевывать еще.

Стоит ли нанимать репетитора по языку, если изучение начнется только в сентябре?

- Если ребенок не отстает в развитии и нет оснований заранее давать ему программу, то не стоит. Дело даже не в том, что ему будет скучно, когда остальные будут учить буквы. А в том, что он сможет блеснуть на первых занятиях и потом расслабится, когда нужно будет работать.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАТЬСЯ

Чтобы держать мозг школьника в тонусе, достаточно 10-20 минут в день - за это время можно написать короткий диктант или решить пример, советует директор Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна Безруких. И минут 30 - 40 выделять на чтение. Однако важно не делать все за один присест. И, конечно, родителям нужно исходить из того, насколько ребенок был успешен во время учебного года. Если он отличник или хорошист, загружать повторением пройденного необязательно.

Отличный вариант на каникулы - игры и занятия, развивающие память, восприятие и внимание. Нужные для учебы навыки нарабатываются не только за учебой, и тут можно не ограничивать.

СТОИТ НА СЕБЯ ОБОРОТИТЬСЯ

Ребенок творит, а мы считаем — бездельничает

Зачастую усаживая ребенка за уроки летом, взрослые успокаивают свои собственные страхи. Самые распространенные доводы перечислила Мария Кравцова, методист и педагогический дизайнер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

«Чтобы не играл в компьютер/телефон все лето. И не забыл, как читать». При этом сами не выпускаем из рук телефон, демонстрируя, что гаджеты - приемлемый вариант досуга, и не спешим уединиться с томиком классика.

«Чтобы не отупел за лето, чтобы был занят чем-то полезным». Переутомленный учебой мозг попросту не запомнит новую информацию, в итоге летняя зубрежка будет таким же бесполезным занятием, как многочасовая игра в компьютер. К тому же, в ничегонеделанье нет ничего плохого - взрослые тоже так отдыхают. А детским бездельем нередко называют творческие занятия, когда ребенок реально занят и учится новому.

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