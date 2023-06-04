Дети рискуют оказаться "в стране невыученных уроков": что не так с домашними заданиями и стоит ли их отменять

Критерии «идеальной домашки» - понятная и интересная детям, адекватная по объему, с реальными сроками выполнения и четкими критериями оценки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Продолжаем обсуждать с экспертами идею отменить домашние задания, которую выдвинул вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков.

- Рубить с плеча не стоит, - считает консультант в сфере образования, экс-директор школы Михаил Митин. - Все зависит от возраста. В начальной школе домашка не особо эффективна - это доказано многочисленными исследованиями. У малышей еще не сформированы учебные навыки и навыки самоорганизации, и это мешает выносить из домашней работы необходимую пользу. И даже может отбить желание учится. Исключение – чтение на дом.

- А в средней и старшей школе польза есть?

- Начиная с седьмого класса прослеживается прямая корреляция между домашними заданиями и академическими результатами. В 9-11 классах больше не д/з нужны, а самоподготовка. Ученики из школы, в которой работал, говорили, что более 50% всего свободного времени тратят на самоподготовку – осваивают материал, который им нужен для подготовки к итоговой аттестации. Это не задание учителя, не работа на оценку, а осознанно выбранный самим учеником материал. И это намного эффективнее обычной домашки, хотя по сути домашка.

Теме домашних заданий Михаил Митин исследует и в своей книге «Заметки директора школы» и приводит интересные цифры. В статистике Яндекса за 2020/21 учебный запрос «ГДЗ» (готовые домашние задания) вбивали более 700 миллионов раз. При этом московские педагоги тратили на проверку домашних работ от 180 до 350 часов в год, а списывание попало в топ-5 учительских проблем. То есть всем это в тягость.

Зачем же тогда педагоги задают домашку? По данным опроса, проведенного Российской академией образования среди 217 тысяч педагогов, причины такие: чтобы дети доделали то, что не успели на уроке, развить у учеников самостоятельность и ответственность, отработать определенные темы, выставить дополнительные оценки, потому что так принято.

95% задают д/з ежедневно, после каждого урока, а 42% - еще и на выходные и даже на каникулы. И это при том, что в российском законодательстве нет ни одного документа, обязывающего учителей задавать домашку, - все на усмотрение школы и учителей.

Что же родители? Часть пап и мам требуют «задавайте побольше!», чтобы дети были при деле, а не сидели в телефонах или не искали приключений на улице. Большинство же признают: дети перегружены учебой. Их слова подтверждают замеры московского городского методического центра: пятиклассники тратили на уроки 4 часа 45 минут, девятиклассники - 5 часов 25 минут. Превышение – на 2 часа 45 минут у первых и на 1 час 55 минут у вторых. Если добавить 33 часа занятий в школе, получается 60 часов, что, между прочим, в полтора раза больше, чем в трудовой неделе взрослого.

Ну и важный вопрос относительно социального положения семьи. Если дома нет бабушек и дедушек, средств на репетиторов, а родители постоянно работают, то ребенок остается один на один с д/з. Это опаснее всего в подростковой школе, так как ребенку становится важным не разобраться в материале, а просто выполнить задания учителя.

- В общем, нужны тонкие настройки и подробное информирование всех педагогов и родителей, - резюмирует Михаил. - Детей точно не стоит лишать прогулок, компьютерных игр и встреч с друзьями, если они не сделали уроки.

Критерии «идеальной домашки» - понятная и интересная детям, адекватная по объему, с реальными сроками выполнения и четкими критериями оценки. Ребенок в силах справиться сам, без помощи взрослых.

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