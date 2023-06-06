"Вода поднимается, по улицам плавают бобры, жителей эвакуируют": мэр Новой Каховки заявил о колоссальном ущербе от подрыва плотины ГЭС

Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о затоплении города после повреждения ГЭС. Фото: Экстренные службы Херсонской области/ТАСС

Владимиру Леонтьеву, мэру Новой Каховки, у которой расположена Каховская ГЭС, по которой били ВСУ, «Радио «Комсомольская правда» дозвонилась в полдень. И вот какой разговор у нас состоялся.

- Владимир Павлович, Укргидроэнерго сообщает о том, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Продолжаются ли удары, идет ли эвакуация эвакуация Херсона и других городов и поселков на правом и левом берегах?

- Вода продолжает подниматься. Наш Днепровский проспект затоплен. Вода поднялась на 10 метров. Продолжаются удары по городу прямо сейчас. Нам приходится отключать несколько населенных пунктов от электроэнергии. Есть перемытые дороги. Но МЧС эвакуирует граждан из тех мест, которые подтоплены.

- Восстановлению станция не подлежит?

- Это невозможно. Сейчас необходимо будет не просто восстанавливать и строить заново, а сначала демонтировать, а потом восстанавливать.

- Сколько людей нужно эвакуировать оттуда?

- В Новокаховском городском округе цифра может составить до тысячи человек. Прямо сейчас. Но она меняется ежеминутно. И сказать, сколько будет конечное число тех, кто должен эвакуироваться, сложно.

- Ущерб насколько велик?

- Он колоссальный. И даже несопоставимый ни с каким ранее причиненным ущербом.

- Херсон затоплен?

- В Херсоне уже бобры по улицам плавают.

- Областной центр серьезно пострадал?

- Конечно. Прибрежная часть подтоплена.

- А как это выглядит в Новой Каховке?

- Та часть, которая прилегает к берегу Днепра - она под водой. Но это береговая линия. А вообще город в целости и сохранности.

- Правда, что рынок в центре города по-прежнему работает?

- Паники нет. И не было. Все оперативные службы на месте, сотрудники МЧС, руководство области, да, собственно говоря, все на месте, поэтому и никакой паники нет. Электричество в городе есть, связь есть. Да, уже более полугода ГЭС обстреливается. Сейчас за сутки около 80 ракет Хаймарс, которые обстреливали ГЭС или попадали в ГЭС, прилетало.

- Сегодняшние обстрелы – финальная точка?

- Это точка в разрушении этого гигантского гидросооружения. Украина сама создала гуманитарную катастрофу и трагедию.

- В масштабах Украины насколько все серьезно - какие регионы будут подтоплены и в каких масштабах?

- Все это сделано таким образом, что правый берег высокий, поэтому там более-менее спокойно, все хорошо и на это и рассчитывалось. А левый берег в зоне подтопления находится.

- Прибрежная часть Новокаховского округа отключена от энергоснабжения?

- Да, некоторые населенные пункты подтоплены уже. И чтобы не было поражения электрическим током, мы обязаны их отключить. В Новой Каховке электричество и связь пока есть. И, надеемся, что будет, потому что создан оперативный штаб под руководством губернатора области, и все работают на местах прямо сейчас.

- С нашей стороны ответка идет?

- Я могу сказать одно - вооруженные силы Российской Федерации выполняют свои задачи очень точно, очень качественно.

- И вы полагаете, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению?

- Заново придется все отстраивать. Сложность в том, что эта стройка пять лет осуществлялась всем СССР 70 лет назад . И сейчас люди, которые не помнят ни родства, ни истории героической нашей страны, не имея никаких корней, не имея вот этой исторической базы, не ценя все это, -они и осуществляют разрушение.

- В деньгах ущерб можете оценить?

- Это гигантский ущерб.

- Есть ли погибшие и раненные при атаке на Каховскую ГЭС?

- Пока информации об этом не поступило.