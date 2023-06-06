СК России возбудил уголовное дело по факту теракта на Каховской ГЭС

По предварительным данным следствия теракт произошел в ходе преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственным комитетом России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.

«В результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Разрушения вызвали неконтролируемый сброс воды, который вызвал затопления ряда населенных пунктов. Местами уровень воды поднялся на два метра. Водой уносит дома и хозяйственные постройки. По мнению ряда военных экспертов, ВСУ таким образом планируют затопить рубежи обороны наших войск и организовать переброску своих подразделений через Днепр.

«По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий».

Петренко отметила, что следователи установят обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба.

- Со временем действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, - подчеркнул представитель ведомства.