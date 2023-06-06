Принц Гарри в суде опроверг, что его отцом является королевский конюх

Принц Гарри стал первым членом королевской фамилии за 132 года, кто дал показания в суде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внимание британской прессы приковано к приезду принца Гарри в Лондон для участия в судебном заседании в деле против издателя Daily Mirror. Во время дачи показаний он заклеймил английское правительство, а также прокомментировал слухи о том, что любовник принцессы Дианы и ее инструктор по верховой езде, офицер Джеймс Хьюитт мог быть его отцом.

Выступая на трибуне Высокого суда в качестве свидетеля, он поклялся на Библии говорить только правду. И после этого принца Гарри было уже не остановить. Он заявил, что британская пресса, как и правительство, «находятся на самом дне».

- Сколько еще крови обагрит их печатающие пальцы, прежде чем кто-нибудь сможет положить конец этому безумию?! - восклицал герцог. - Некоторые из редакторов и журналистов, которые несут ответственность за причинение боли, а в некоторых случаях — смерти.

Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом, 1995 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом он отметил, что целью его громких и обличающих заявлений является желание спасти журналистику как профессию

- На национальном уровне в настоящий момент о нашей стране судят во всем мире по состоянию нашей прессы и нашего правительства – и то, и другое, я считаю, находится на самом дне, - констатировал принц Гарри. - Демократия терпит крах, когда пресса не в состоянии тщательно изучить деятельность правительства и привлечь его к ответственности, а вместо этого предпочитает лечь под него, чтобы обеспечить ему статус-кво.

Гарри также высказал предположение, что личный телефон Карла III мог быть взломан. И, вполне возможно, что за этим стоят британские журналисты. Принц уже давно питает ненависть к британским репортерам, в частности, к Mirror, Daily Mirror, Sunday Mirror и The People. Он уверен, что журналисты этих изданий незаконно вторгались в его жизнь с детских лет, а также взломали телефоны и электронную почту самого Гарри, его матери принцессы Дианы и других членов семьи и королевских помощников.

- С самого рождения я подвергался враждебным нападкам со стороны прессы, - посетовал принц Гарри. Для него стало особенно болезненным слух, распространенным в прессе, о том, что офицер Джеймс Хьюитт, с которым у Леди Ди случился роман во время брака с принцем Чарльзом, может быть отцом Гарри. Однако герцог Сассекский напомнил, что роман Дианы и Хьюитта случился уже после рождения принца.

Принц Гарри стал первым членом королевской фамилии за 132 года, кто дал показания в суде. Ранее его адвокаты предоставили суду письменные показания герцога, которые уместились на 55 страницах.