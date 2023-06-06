Минобороны России нанесло мощный удар по центру принятия решений ВСУ

Минобороны России сообщило о мощном групповом ночном ударе Воздушно-космическими силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ.

«Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в районе Артемовска активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Клещеевка и 77-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Берховка Донецкой народной республики.

«Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено», - уточнил он.

Представитель Минобороны сообщил о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении уничтожено более 260 украинских военнослужащих, на Купянском до 40, на Красно-Лиманском до 60, на Херсонском более 25.

Кроме 385 наемников киевского режима наши воины ликвидировали четыре диверсионные группы, две установки РСЗО «Град», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции, артиллерийскую систему М777 производства США, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц Д-30 и «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки в течение прошедших суток поражены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 108-й бригады территориальной обороны, 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что в течение суток сбили два самолета Су-25, истребитель Су-27, два украинских вертолета Ми-8, крылатую ракету Storm Shadow, противорадиолокационную ракету HARM, 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и 19 беспилотников ВСУ.