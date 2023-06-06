Победительница конкурса "Миссис Россия" Наталья Оскар угодила в скандал

Наталья Оскар на сцене национального конкурса красоты среди замужних дам Mrs World Russia. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Результаты конкурса красоты "Миссис Россия" вызвали бурные дискуссии. Публика удивлена победой Натальи Оскар с Дальнего Востока. Блондинка из Хабаровска обошла 81 конкурентку в нелегкой борьбе за титул.

"Миссис Россия" прошла с размахом. Участницы рассказывали о своих семьях и детях, демонстрировали роскошные наряда, дефилировали в бикини.

В финал будущая триумфаторша Наталья Оскар исполнила песню "Я твоя Миссис Россия". Женщина покорила судей и забрала главный титул.

Кроме сияющей короны блондинка получила право участвовать в любом конкурсе красоты мирового уровня и проживание на Бали в роскошном отеле. Победительница преподает английский язык, пишет песни, воспитывает маленькую дочь и любит путешествовать.

Вот только не все россияне оказались рады за женщину. Блондинка еще не успела прийти в себя после яркой победы, как ей стали ставить в упрек тот факт, что снимки, опубликованные в ее личном блоге, и те, что были сделаны в момент награждения, разительно отличаются.

Впрочем, Наталья не обращает внимание на чужое мнение. "Не считаю нужным тратить время на то, чтобы читать, как кто-то там мной недоволен. Я иду своей дорогой", - сообщила победительница.

Фото Натальи Оскар с её странички в соцсети.

Она также сообщила, что ее точеная фигура и пухлые губы даны ей природой. Все что делает Оскар, - просто поддерживает свою натуральность. "Два-три раза в неделю занимаюсь спортом с тренером. Слежу за питанием и не ем сладкое. Никакого сахара. Это мне помогает выглядеть хорошо без невероятного количества косметологических процедур и операций. Все у меня в норме. Естественная, своя красота", - цитирует женщину "СтарХит".

Отметим, блондинка проделала долгий путь к заветной победе. В 2019-м она принимала участие в конкурсе "Королева Дальнего Востока", в котором завоевала номинацию "Королева Fashion". А в 2022-м получила приглашение на "Миссис Россия - 2023". Впереди Наталью ждет подготовка к международному конкурсу "Миссис мира".