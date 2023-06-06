Тиражи книг падают, а цены на них растут: в чем причины и как это исправить

Тиражи печатных книг в России упали почти на четверть Фото: Shutterstock

Этак можно потерять гордое звание самой читающей страны, которое мы заслужили еще несколько десятков лет назад. Шутка ли, в январе-марте 2022 года было издано 90 млн книг, а ныне - 69 млн. Падение – 23%. При этом, количество наименований за период также снизилось на 13%, до 26 тысяч единиц. Такие данные озвучила Российская книжная палата (РКП).

БУКЕТ ПРИЧИН

Падение тиражей глава отдела статистики печати и международной нумерации комплекса РКП Галина Перова объясняет снижением спроса и уменьшением возможностей самих издателей. Ситуация не нова. В последние годы тиражи потихоньку снижали обороты. Причины были разными – нехватка квалифицированных кадров, книжное пиратство в Интернете и т.д. В прошлом году в эту копилку добавились еще и санкции.

Эксперты рассказали, что сразу несколько популярных зарубежных авторов отказались сотрудничать с российскими издательствами. Это популярные Джоан Роулинг, Стивен Кинг и др. Сильно просела книжная полиграфия.

- В стране острый дефицит качественной бумаги, типографских красок и запчастей для оборудования, - отметил генеральный директор типографии «Парето-Принт» Павел Арсеньев.

Если говорить конкретно, то до введения пятого пакета санкций, который затронул типографскую отрасль, Россия завозила из Европы мелованную и кремовую бумаги, краски, клей, УФ-лак, картон, оборудование и т.д.

В 2022 году книги издавалась, как говорится, по инерции, но 2023 год показал масштабность проблем. И хотя сейчас ситуация стабилизируется – найдены альтернативные поставщики в Турции, Индии, Южной Кореи - прогнозы пока не радуют.

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ОГРОМНЫЙ

- Основные проблемы, мешающие развитию отрасли: малое количество книжных магазинов, отсутствие скоординированных мер по их поддержке, бумажное пиратство (в том числе на интернет-платформах), - перечислил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. - С марта 2022 года трафик пиратских ресурсов серьезно вырос — в среднем на 30-40%. А на некоторых сайтах — даже на 50%.

Конечно, проблемы с изданием книг отражаются на ценах. Как сообщают в РКП, в прошлом году книги уже подорожали на 15–20%. В этом году цены будут еще выше. В книжной палате указывают, что за первый квартал уже прибавилось 5%. И это не предел. Из-за усложнения логистики, замены поставщиков бумаги себестоимость за год увеличилась на треть.

2022 год принес проблемы и на рынке электронных книг. Ранее этот сегмент рынка рос в геометрической прогрессии - по 50—60% в год. В прошлом году прирост всего 5,5%.

Тут тоже несколько причин: уход с российского рынка платежных сервисов Apple Pay и Google Pay, а также крупных игроков на электронно-книжном рынке Storytel и Bookmate. Правда, спустя время их каталоги перешли в «Литрес» и подписку Яндекса.

При этом, потенциал книжного рынка в России огромен. Приведу несколько цифр для наглядности. В СССР было 18 тысяч книжных магазинов, а сейчас всего 3 тысячи. И это на 145 млн жителей! А коэффициент потребления книг на человека в год в России – 3,5, в той же Норвегии - 13.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Чем меньше тираж — тем выше цены

- Очевидно, что издатели, определяя тираж будущей книги, ориентируются на ожидаемый спрос. И то, что они снижают тиражи, говорит о сокращении спроса и больших товарных запасах, - говорит председатель Союза потребителей России, член Российского книжного союза Петр Шелищ. – Им надо продавать книги, которые издали ранее, а каждая новая книга конкурирует на рынке с ранее изданными и нераспроданными. Поэтому никто рисковать не хочет вложениями в большие тиражи. Издают маленькими, отсюда и высокая цена на книги. Ведь чем больше тираж, тем ниже цена. Плюс люди переключаются на книги электронные или аудиокниги. Или смотрят сериалы, а не читают. Нельзя исключить и повышающуюся тревожность в обществе, отмечаемую социологами. Она совершенно не способствует концентрации на книге. К этим же тенденциям отнесем и выход на рынок новых поколений, не приученных с раннего детства к чтению книг.

По словам эксперта, сбыт всегда был проблемой для книжного рынка. Между себестоимостью книги и ее ценой на прилавке всегда большая разница.

- Поэтому тут необходима государственная поддержка, - считает Петр Шелищ. – Отрасль в этом нуждается.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-3 книгоиздателей

По наименованиям книг:

- Издательская группа АСТ 2,4 тысяч

- «Эксмо» 2,3 тысяч

- «Просвещение» 1,9 тысяч

По тиражам:

«Просвещение» 19 млн

«Эксмо» 10 млн

АСТ 8,3 млн

Самые тиражные книги 2023 года:

1. Митрополит Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые» (ИД «Вольный странник») 50 тысяч экз.

2. Алексей Иванов «Бронепароходы» («РИПОЛ классик») 40 тысяч экз.

3. Эрих Мария Ремарк «Триумфальная арка» (АСТ) 40 тысяч экз.

4. Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (АСТ) 40 тысяч экз.

5. Фрэнсис Бёрнетт «Таинственный сад» (АСТ) 40 тысяч экз.

Источник: Российская книжная палата, данные за 1 квартал 2023 года.