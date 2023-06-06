Не сидр – одно название: чем отравились жители России и почему никто не наказал производителя раньше

Опасный сидр продолжает убивать людей по стране Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Мистер Сидр», ставший причиной массовых отравлений, сейчас изымают по всей стране. Увы, растет число погибших и пострадавших. Больше всего - в Ульяновской области в Димитровграде - 33 человека в больницах, 18 скончались. В общей сложности 88 пострадавших в шести регионах. Из них 30 погибших.

Почти что печальный антирекорд.

Самая крупная российская вспышка отравления алкоголем была совсем недавно в Иркутске, в 2016 году погибли 78 человек.

(Самая крупная в мире – 1981 год, Карнатак, Индия, 308 погибших).

Больше всего среди жертв – жители Ульяновской области, скончались семь человек из Самарской. Два отравившихся из Нижегородской области и мужчина из Удмуртии. Прибавились несколько отравлений в Пензенской области, здесь в больницу попали три девушки, а также одно отравление в Чувашской. Среди тех, кто до сих пор лежит в больнице, есть несовершеннолетние: в Пензе сидр пили 17-летние девушки, в Димитровграде отравилась 16-летняя школьница, а в Ульяновске – 14-летний мальчик.

«Мистер сидр» тем временем находят все в новых регионах: производитель, который работал всего полтора года, заполнил своей продукцией рынки множества городов. Выбирал магазины помельче, где не будут строго смотреть документы.

Теперь магазины, где продавали сидр в Ульяновской области, закрыты Фото: Марина ДОЛГОВА

В Димитровграде случившееся обсуждают на каждом шагу. Сюда для помощи пострадавшим, которые находятся в больницах, прилетел токсиколог из Москвы. В минздраве сообщили, что у нескольких пациентов наблюдается позитивная динамика. Но до сих пор много «тяжелых».

Журналист «КП»-Ульяновск» побывала в том самом магазине, где большинство отравившихся купили сидр: «разливайка» сети магазинов «Территория» привлекает клиентов круглосуточной работой. В зале пусто, сидр исчез, но и за пивом очереди не выстраиваются.

- У нас первые случаи отравления еще в пятницу пошли, это завоз прошлой недели, точно. Никогда раньше такого не было, хотя давно продаем, - продавцу, очевидно, тревожно от любых расспросов (журналистами мы не представлялись).

Поговорили, было около полудня вторника. Через два часа и этот магазин, и другие той же сети закрылись.

Не сидр – одно название

А в поселке Винтай Самарской области работает полиция. Именно здесь варили «сидр», который развозили по стране. Правда, это вовсе не сидр - одно название.

Тот самый цех в Самаре, где производили смертельный напиток Фото: Наталья АРТЯКОВА

Вместо продукта брожения яблок он был зарегистрирован как пивной напиток. А на деле и вовсе представлял собой слабоалкогольный коктейль, то есть смесь воды, красителя, концентрата, и спирта, точнее, отравы.

Почему производитель врал на упаковке? Все просто. Акциз за пивной напиток - 25 рублей с литра того самого пива. А за слабоалкогольный – 490 за литр содержащегося в нем спирта.

На напиток с процентной долей спирта 7% (как оценили эксперты, такой была реальная крепость продаваемого напитка) акциза составит 34,3 рубля с литра. "Мистер Сидр" стоил 50 рублей за литр.

Кроме того, для производителей пивных напитков гораздо менее строгие правила лицензирования.

Вот только почему никто не проверил, какому ГОСТу соответствует продукция? Разбираться в этом уже будут следователи.

Ни лицензии, ни сертификатов

Склад в Винтае владелец компании "АНДИ", производящей сидр под маркой «Мистер сидр» арендовал недавно, это бывшая техстоянка расформированной военной части. Сама фbрма работает примерно полтора года (возможно, у нее и больший стаж, под каким-то другим «брендом», пока неизвестно).

"Мистер Сидр" можно было купить за 50 рублей Фото: Марина ДОЛГОВА

Сейчас ворота закрыты, за забор людей не пускают. Всю партию сидра со склада вынесли, само собой, после экспертиз все будет уничтожено.

Сам предприниматель Анар Гусейнов сейчас арестован.

Уже подтвержденный факт - он торговал алкоголем без лицензии, в торговые точки все шло без необходимых сертификатов.

Ему выносили предупреждение, и раз штрафовали (на 10 000 рублей!). Как бы поразительно сие не было, специалисты говорят, он отделался так вполне по закону.

- Во-первых, предприниматель относился к субъектам малого и среднего бизнеса, а к ним закон гораздо мягче и снисходительнее, чем к крупному бизнесу.

Во-вторых, бизнесмен ранее не привлекался к административной ответственности по однородным правонарушениям.

Также в тот раз было принято во внимание отсутствие вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. Предприниматель признал свою вину, у него было изъято незначительное количество продукции на утилизацию, - объяснил самарский адвокат Руслан Берсагуров.

Теперь Гусейнову грозит до 10 лет лишения свободы. Но пострадавшим и родным погибших от этого едва ли легче...

КОНКРЕТНО

Что было в сидре?

Сотрудники Управления МВД России по Ульяновской области обнародовали результаты 14 экспертиз.

Обнаружены примеси этилбутирата (масляный эфир этиловой кислоты, содержится в плохо очищенном техническом спирте, который нельзя употреблять в пищу) и метанола в опасных для жизни количествах.

- Отравление именно метанолом подтверждено лабораторно. Погибли в основном те, кто употребил большой объём сидра- 2-3 литра. Смертельная доза метанола для взрослого 25-100 мл. Видимо метанол был частично использован вместо этанола при «приготовлении», - рассказал депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный.

Правоохранители работают на местах производства опасного сидра ФОТО: Прокуратура Нижегородской области

Едва ли кто-то влил отраву сознательно, основная версия куда менее конспирологическая. Скорее всего, поставили «не то» сырье. У кого «АНДИ» покупал спирт? Поставщик сам мог получать его любым сомнительным путем. Допустим, он поставлял клиентам разный спирт. Технический – его используют для жидкостей – «незамерзаек», или средств для мытья стекол. И пищевой. Где-то перепутали канистры (одна из версий). Так или иначе, произошла роковая подмена этилового спирта на метиловый для технических нужд.

К слову, руководитель Центр разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказывает: уже много лет настаивает на практике денатурации метилового спирта – на производстве его должны подкрашивать и добавлять пахнущие вещества. Но пока таких мер не принято.

Где уже нашли «Мистер сидр»

После случившегося разливной сидр, как минимум, в сомнительных точках, покупать точно не стоит. И есть регионы, где уже совершенно точно обнаружили партии «Мистера сидра».

Было предписание Роспотребнадзор от 5 июня изъять опасный сидр из торговых точек всех регионов России.

Опасную продукцию полностью уничтожат Фото: Наталья АРТЯКОВА

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО АНДИ. Проверки начались по всей стране и:

В Челябинске обнаружили около 1500 литров; в Перми - около тысячи; в Пензенской области – 1700. Крупную партию не менее 30 кег обнаружили и в Нижнем Новгороде. Проверки проводят в других городах, в столице, в Санкт-Петербурге.

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