18-летняя дочь Михаила Пореченкова на своем "Мерседесе" сбила юного хоккеиста

Актер Михаил Пореченков с дочерью Марией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В семье Михаила Пореченкова случилась беда. Дочь актера сбила на своем "Мерседесе" 18-летнего парня на скутере. С 18-летней Марией все в порядке, она не пострадала. Жертва аварии Александр Понаровский впал в кому.

Михаил Пореченков не комментирует происшествие с дочерью. Мария Пореченкова - младшая дочь артиста от Ольги Манешкиной, которую актер называет не только главной женщиной своей жизни, но и "великой и настоящей".

Родня Александра Понаровского уверяет, что в аварии виновата дочь Пореченкова. Мол, Мария сшибла парня, который занимается хоккеем, на бешеной скорости.

Отметим, Пореченков - многодетный отец. От первого брака у Михаила Евгеньевича есть наследница Варвара. Ее родила Екатерина Подвальная.

Кроме того, звезда кино воспитывает сыновей Михаила и Петра от Ольги Манешкиной. Младший Петя живет в интернате. "У меня младший пошел в кадетский класс. Раз в месяц их всех собирают и увозят с понедельника по пятницу в интернат. Он в счастье! Ему нравится, он с друзьями. Они на свободе, без лишнего понукания, надсмотра и глаза. За ними наблюдают, все нормально… Но дают им полную свободу. В этом есть доля здравого смысла", - отмечал звезда сериала "Агент национальной безопасности".

"Мои пятеро детей - главное достижение в жизни. Сейчас я уже радуюсь не за себя. Мне приятно, что мои дети живут не черствыми людьми, нравится, что они сильные и пытливые люди. Мои дети не дураки, и это тоже радует", - говорил актер о наследниках.

Напомним, год назад в аварию попал внебрачный сын Пореченкова. Машина Владимира оказалась разбита всмятку. Любимцев отделался легким испугом. Актер, кстати, много лет не общался с сыном, которого родила Ирина Любимцева. Детство Владимир провел в Таллине, но потом переехал в Москву. Со своим отцом он сблизился после того, как ему исполнилось 19 лет.

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