На старых книжках можно заработать миллионы: сколько стоят прижизненные издания Александра Пушкина

Фото: litfund.ru

Несколько лет назад «История Пугачевского бунта» Пушкина с автографом Александра Сергеевича, который он адресовал Владимиру Далю (автору знаменитого толкового словаря), была продана за 1 200 000 (!) долларов. Эту книжку купил один московский коллекционер у другого ценителя древностей. Подобные экземпляры с автографом Пушкина или Лермонтова обычно не доходят до аукционов. Их покупаю коллекционеры «из рук в руки» за бешеные деньги.

8 июня на аукционе «Литфонда» будут представлены редкие издания Пушкина. Каков порядок цен сегодня? Например, второе издание поэмы «Руслан и Людмила» 1828 года в «родной» гравированной обложке выставлено на торги за 3 млн. руб.. Эта книжка редкость музейного уровня. Впервые поэма «Руслан и Людмила» была напечатана отрывками в литературном журнале «Сын отечества» весной 1820 года. Почти сразу же вышло первое издание поэмы целиком. Кстати, её страшно раскритиковали литературные критики за «безнравственность» и «неприличия». Однако, эти «неприличия» очень порадовали обывателя, который принял «Руслана и Людмилу» с восторгом. С этой поэмы, как принято считать, началась всероссийская слава Пушкина.

И в 1828 году Александр Сергеевич подготовил второе издание (то самое, которое сегодня продается), добавив эпилог («Так, мира житель равнодушный...») и пролог, знакомый каждому с детства: «У лукоморья дуб зеленый...». Правда пришлось не без сожаления сократить эротические эпизоды и лирические отступления.

Уникальный комплект из трех выпусков альманаха «Полярная звезда», в которых были впервые напечатаны и стихи Пушкина, и отрывки из его поэм «Цыгане» и «Братья разбойники» продаются за полтора миллиона рублей.

«Полярную звезду» (за 1823, 1824, 1825 годы) издавали декабристы - поэт Кондратий Рылеев и публицист Александр Бестужев. После их казни альманах запретили. До нас дошли редкие экземпляры, комплект целиком – большая редкость.

Миниатюрное издание «Евгения Онегина», вышедшее еще при Александре Сергеевиче (последнее третье прижизненное издание), выставлено на торги почти за миллион. Хотя почти что 200 лет назад у этой книжки был массовый тираж.

«Евгений Онегин» издавался при Пушкине трижды. Первый раз поэт публиковал роман по мере его написания — по главкам, которые выходили в тетрадках. Таких тетрадок было восемь. Собрать весь их комплект практически нереально. Поэтому, если кому вдруг повезет, цена вопроса — сотни тысяч долларов.

В 1833 году впервые был издан роман целиком, но и это издание огромная редкость. И наконец, появилось третье издание. Идею выпустить миниатюрную книгу подал Пушкину купец Василий Поляков. Книга вышла тиражом 5 000 экземпляров (для того времени очень много) и продавалась по 5 рублей. После смерти Пушкина она была распродана за неделю. Уже к началу ХХ века миниатюрный «Онегин» стал большой редкостью на антикварном рынке. Сегодня же книга стоит не меньше миллиона рублей. Пару недель назад ее экземпляр практически в идеальном состоянии был продан за три миллиона рублей. Уцелевшие томики разнятся в цене в зависит от их сохранности.

На одном из прошлых аукционов «Литфонда» первое пушкинское издание трагедии «Борис Годунов» ушло с молотка за 7 000 000 рублей.

Кажется, что редкие издания находятся только в музеях или у коллекционеров. На самом деле самый обычный человек может случайно обнаружить раритет в своей домашней библиотеке. И такие случае были. Главное, не сплоховать и не нести старые, потертые книги на помойку.

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