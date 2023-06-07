Каршеринг, зимние бассейны, букеты и поезда мечты: что удивляет туристов с Запада в России

«У НИХ ЕСТЬ МАШИНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!»

Бывший американский морпех Скотт Риттер, известный критикой внешней политики США, вернулся из большого путешествия по России.

В эфире youtube-канала Judge Napolitano Риттер рассказал журналисту Эндрю Наполитано о своих впечатлениях.

- Единственное, чего я не смог сделать, так это воспользоваться западной кредитной картой, потому что Россия была отрезана от этого (отключена от системы SWIFT. - Ред.). Но, знаете, в России преимущественно цифровая экономика, наличные деньги не слишком популярны, и многие предприятия не поощряют их использование, - констатировал бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке.

Скотт Риттер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Особое внимание Риттера привлек российский каршеринг. Простота сервиса пришлась по нраву американскому офицеру.

- У них есть арендованные машины, припаркованные на обочине дороги, они называют это каршерингом. Ты можешь идти пешком, и тут звонок: «Мама приглашает тебя на ужин». И ты такой: «Как мне туда добраться?! Я у черта на куличках!» Ты подходишь к одной из таких машин общего пользования, открываешь ее с помощью телефона, садишься, оплачиваешь ее и можешь ехать прямо к дому мамы, парковать ее там, и все готово, - удивленно рассказал Риттер.

ПОЕЗД ТВОЕЙ МЕЧТЫ

Несмотря на то что в 2018 году на чемпионате мира по футболу в России побывали почти 3,5 млн иностранцев, до сих пор большинство жителей западных стран живут укоренившимися стереотипами о нашей стране.

Так, в конце 2020 года болгарский журналист Борис Анзов, побывавший в путешествии по России, был удивлен качеством поездов. Купив билет в вагон-купе до Вологды, репортер отметил, что в каждом купе имеется телевизор, туалеты чистые, двери в уборные открываются автоматически. В вагоне-ресторане кормили вкусно и не торопили пассажиров лечь спать до полуночи. Выйдя на своей станции, Анзов обнаружил, что забыл в вагоне свои ботинки. Он оставил заявление о пропаже на сайте перевозчика. Через день с болгарином уже связалась проводница, пообещав доставить обувь в Москву.

Борис Анзов - болгарский журналист и настоящий джигит. Фото: СОЦСЕТИ

Аналогичное мнение высказала студентка из Венгрии Янка.«Поездки в крупные российские города очень похожи на поездки в Европу. Есть хорошая транспортная инфраструктура», - отметила девушка.

КУПАЙСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

В конце 2021 года финская журналистка Йенни Йесканен была поражена в Москве 50-метровым бассейном под открытым небом, который работал в мороз зимой. Она отметила, что бассейн был заполнен полностью, даже несмотря на будничный день.

«Для разнообразия можно зайти в финскую сауну, в которой русские любят лежать на полках в войлочных шапочках, - пишет Йенни Йесканен. - В сауне посетители могут каждый день наслаждаться разными аромамаслами, в этот раз - ароматом сибирской сосны. Через огромные стеклянные окна открывается панорамный вид на бассейны и мерцающие вечерние огни».

В завершение журналистка посетовала, что в Финляндии в последние годы построили несколько открытых бассейнов, но они работают преимущественно летом.

А вот туристов из США удивило, в свою очередь, множество цветочных магазинов, которые можно найти практически везде. Цветы продают даже в сильные морозы. Встреченная на улице дама с букетом в руках - обыденное дело.

«Мужчины преподносят женщинам цветы по любому поводу. Здесь это не знак романтического интереса, просто традиционность в отношениях между полами», - пишет CNN.

КСТАТИ

Лучшее метро в мире

Иностранцы со всего мира уже много лет восхищаются Московским метрополитеном. И тут речь даже не о красивых исторических станциях, куда их водят на экскурсии. Теперь по красоте и оригинальности дизайна им не уступают новые станции БКЛ.

Мало того что станции московского метро, такие как «Новослободская» (на фото), часто признаются самыми красивыми в мире. Так на них еще и периодически дают представления мирового уровня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Я все равно предпочитаю старые станции, но для наших дней новые станции - тоже отличный вариант, - написал в соцсетях один из иностранных пользователей. - В России любят строить грандиозные штуки».

В метро иностранцы отмечают в первую очередь удобную навигацию, которая дублируется на английский. А также чистоту на станциях и часто ходящие поезда.