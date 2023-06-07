В деревне жить не запретишь: как привлечь молодых профессионалов в российские села

Знакомьтесь - Бочкари. Вот как могут выглядеть наши села, если местный бизнес и власти вкладываются в развитие и стремятся удержать людей. Фото: Предоставлено героем публикации

«Выйду на улицу, гляну на село - девки гуляют, и мне весело!» - эта песня в советские времена часто звучала по ТВ. Но молодые люди не прельстились такой рекламой и продолжали покидать деревни - уезжали в город за лучшей долей. Продолжается этот процесс уже не одно десятилетие. Вот и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко недавно призвала подключить к популяризации сельской жизни современных блогеров. Тем самым Валентина Ивановна вновь спровоцировала общество на обсуждение вечной для России темы - как вернуть людей в деревни?

Что необходимо сделать в первую очередь - создать рабочие места с хорошей зарплатой?

Или обустроить инфраструктуру, чтобы качество сельской жизни было не хуже городской?

Или просто раздать миллиарды - и все само собой как-нибудь устроится? А между тем на карте страны есть немало точек, уровню жизни в которых вполне могут позавидовать горожане. И селяне никуда оттуда не хотят уезжать. А чиновникам, отвечающим за село, есть чему поучиться у местных предпринимателей.

СЕЛО ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ

Сохранив и модернизировав некогда колхозный пивзавод в селе Бочкари Алтайского края, его руководители сделали предприятие одним из гигантов отрасли (в 2021 году завод уплатил более 2,2 млрд рублей налогов) и не жалеют денег на малую родину. Да так, что люди, впервые попавшие в Бочкари, какое-то время ходят с открытыми ртами: неужели русское село может быть таким?

А подивиться есть чему: в селе за счет предприятия (которое сегодня еще и обрабатывает тысячи гектаров полей) созданы десятки кружков на любой вкус: бальные, музыкальные, спортивные и др.

Кроме того, отличные дороги с подсвеченными тротуарами, новенький ДК, фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный самой современной диагностической аппаратурой, бассейн, фитнес-зал, крутой ледовый дворец, где круглогодично тренируются детвора и взрослые. В селе отгрохали шикарную гостиницу. На окраине же села вырос целый микрорайон комфортабельных домов.

Петр Смагин: «Новые дома отдаем в пользование людям, они платят только за «коммуналку». Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Государство подводит коммуникации, а строим сами, - рассказывал замгендиректора «Бочкаревского пивоваренного завода» Петр Смагин. - У нас неукоснительное правило - половина жилья рабочим, половина - учителям, медикам, тренерам. Дома, оснащенные «под ключ», отдаем в пользование людям, они платят только за потребленные услуги.

На очереди - строительство новой школы: все эти программы дали свой результат, и в первых классах уже за 30 учеников.

- Еще недавно в школе было 140 человек, сейчас уже более 200, - гордится Петр Смагин. - Мы знаем, что через пару-тройку лет учеников будет уже за 300. Все по высшему разряду сделаем, это будет одна из самых оснащенных школ в стране! И люди продолжают к нам переезжать. Здесь семья и дети точно не будут обделены с точки зрения знаний, развития и досуга.

КООПЕРАТИВ XXI ВЕКА

А вот история из Пензенской области.

Пять лет назад, наладив посреди разбитых деревень производство кленового сиропа, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Иван Меркулов разработал проект СОТА (сельскохозяйственная общественная территориальная агроплатформа). Суть его в том, чтобы производить в каждом сельском поселении 3 - 4 брендовых продукта, в данном случае Иван, помимо уже налаженного производства кленового сиропа, остановился на малине (на выходе - сироп, замороженная и свежая малина), кабачках (на выходе - сырье для полезного детского питания), и натуральной свинине. Все это выращивается в созданном кооперативе и личных хозяйствах селян, а кооператив обязуется скупать у них продукцию (соответствующие перерабатывающие цеха уже построены) и сбывать по торговым сетям.

- Вот есть у бабушки пять соток, мы дадим ей саженцы малины, поставим технологию, она соберет с них около тонны ягоды в сезон, а наша агроплатформа гарантированно выкупит весь урожай за 130 - 150 тысяч рублей, - объяснял мне детали Меркулов. - Я удвою нашим бабушкам пенсию.

Но это еще не все. Для переработки продукции нужны десятки специалистов, для которых кооператив спроектировал и вскоре начнет строить комфортабельные дома. По замыслу, человек после работы трудится на этом участке, а собранную малину, кабачки и выращенных на натуральных кормах свиней сдает в СОТА и получает от 1 миллиона рублей дохода в год. Эксперимент только начинается, а пензенцы уже завалили кооператив заявками о желании приехать туда на этих условиях.

На карте России есть немало точек, уровню жизни в которых вполне могут позавидовать горожане. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

УПАЛИ ДОХОДЫ - УПАЛИ И РАСХОДЫ НА СОЦИАЛКУ

Подобных сюжетов на селе много - многие аграрии стараются развивать свои хозяйства, поддерживая земляков и социалку. Понимают, что специалистам, особенно молодежи, помимо хороших зарплат, нужны хорошие дороги, школы, поликлиники. А для этого необходимо зарабатывать. А вот с этим за последний год ситуация сложилась неоднозначная. Например, даже некоторые крепкие хозяйства, занимающиеся зерном и ради работников и их детей активно вкладывавшиеся в инфраструктуру близлежащих деревень, крепко призадумались о заморозке новых соцпрограмм.

И дело тут не столько в санкциях. Зерноводы уверяют: проблемы появились из-за введенных два года назад экспортных пошлин на зерно, при которых одним из них стало просто невыгодно экспортировать продукцию, а другие, поскрипев зубами, все же продали, но получили при этом куда меньшие доходы.

В этом году цены на зерно и вовсе рухнули до уровня 5-летней давности, многие продают зерно 2022 года по ценам ниже себестоимости производства, хоть какая-то копеечка. А на подходе новый урожай...

А тут еще и фермеры-молочники приуныли: во многих регионах сильно снизились закупочные цены на сырое молоко, местами они уже ниже себестоимости (о причинах этого недавно рассказывала «Комсомолка» - см. сайт kp.ru). И этим фермерам сегодня не до мыслей о развитии хозяйств - сохранить бы то, что есть.

И на фоне этих ценовых скачков и призывов популяризировать деревню у сельхозбизнеса сегодня всего лишь одна скромная просьба: дать им наконец четкие (и выполнимые!) правила и условия и не менять их лет 10 - 15, чтобы аграрии могли спокойно планировать работу на годы вперед. Чтобы они были уверены в том, что закупочные цены на зерно и молоко однажды не упадут ниже себестоимости производства и они гарантированно продадут плоды своего труда по нормальным ценам. Тогда и сами не заметим, как таких деревень будет становиться все больше и больше, а из городов в село наконец косяком потянется долгожданная молодежь.