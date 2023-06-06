Герой спецоперации «Z» лейтенант Канавин накрыл врагов «Тюльпанами»

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдёт там Фермопилы, Леонида и свой гроб», - предупреждал врагов России генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще, будто про сегодняшних натовцев написал: «Загребающий жар чужими руками после свои пережжет».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ В БОЮ

Сержант Джони Мортуладзе

«Подразделение, в состав которого входил механик – радиотелефонист сержант Джони Мортуладзе, выполняло боевую задачу по огневому поражению противника на одном из тактических направлений. В ходе боестолкновения позиции батальонной тактической группы российских войск подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов. В результате очередного залпа антенна командно-штабной машины получила повреждения, в результате чего связь внутри батальонно-тактической группы и с вышестоящим командованием была нарушена. Для подавления стреляющей по нашим позициям батареи противника необходимо было оперативно передать ее координаты российским артиллеристам. Под плотным артиллерийским огнем противника Мортуладзе, рискуя жизнью, выбрался из укрытия и приступил к восстановлению выведенной из строя антенны. После того, как Джони восстановил связь в батальонной тактической группе координаты вскрытых позиций противника были переданы расчетам российской артиллерии. Благодаря мужественным действиям сержанта Джони Мортуладзе и слаженным действиям расчета огневая позиция противника была подавлена».

ЛИКВИДИРОВАЛ ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ

Младший сержант Андрей Маричев

«Перед подразделением, в составе которого действовал младший сержант Маричев, была поставлена задача – освободить населенный пункт, занимаемый вооруженными формированиями украинских националистов. Продвигаясь ночью по прилегающей лесополосе, Андрей обнаружил группу националистов, вооруженных гранатометами, пулеметом и стрелковым оружием. Несмотря на превосходящие силы, Маричев принял решение атаковать боевиков. Умело руководя подчиненным отделением, Андрей одним из первых вступил в бой с националистами, уничтожив пулеметный расчет врага. В результате мужественных и самоотверженных действий младшего сержанта Маричева группа националистов была уничтожена. Ликвидировав диверсионную группу боевиков, подразделением младшего сержанта Андрея Маричева были созданы условия для развития наступления на данном участке местности, что позволило в последующем освободить населенный пункт».

НАКРЫЛ ПОЗИЦИИ ВРАГА «ТЮЛЬПАНАМИ»

Лейтенант Алексей Канавин

«Расчет самоходного миномета «Тюльпан» под командованием командира самоходно-минометного взвода лейтенанта Алексея Канавина выполнял боевую задачу по огневому прикрытию батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, штурмующей позиции противника. Продвигаясь по маршруту наступления российских подразделений, Олег обнаружил на подступах к населенному пункту опорный пункт украинских националистов и долговременную огневую точку с минометными расчетами. Оценив ситуацию, Канавин организовал систему ведения огня с учетом условий местности, после чего вместе с подчиненными огнем из минометов атаковал позиции украинских боевиков. В результате грамотных и самоотверженных действий офицера и его подчиненных был уничтожен пункт противника, 2 единицы вооружения, военной и специальной техники, а также большое количество живой силы врага. Смелые и решительные действия лейтенанта Алексея Канавина позволили создать условия для развития наступления наших войск на данном направлении».

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