Современные дети рассказали, как понимают классику: «Пушистая птица бразд и удалая птичка кибитка». Что?

На лето детям дают огромный список литературы. Мы по-честному пытаемся прочитать все, что задано.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
6 июня - не только день рождения Пушкина. Это Международный день русского языка. «Комсомолка» не могла пройти мимо и отпраздновала его по-своему. Провела небольшой эксперимент, чтобы выяснить: а как современные дети понимают язык, на котором писали классики русской литературы?
Старинная байка, которая гуляет по интернету: первоклассникам прочитали строчки из «Евгения Онегина» и попросили нарисовать, как они их понимают.
«Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая.
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке...»
И случился разгул фантазии. Летящие кубики, непонятные личности в чем-то красном с головы до ног...
Я всегда думала: уж мои-то дети не такие! Я же им с малолетства читаю, разговариваю с ними, просвещаю. Но как-то между делом решила их проверить. Сначала прочитала эти строчки 8-летней дочери: что поняла?
- Я представляю, как летит пушистая птица бразд, а за ней удалая птица кибитка, - говорит она.
- Нет, это какие-то пушистые одуванчики, которые сбивают кепкой-кибиткой, - включается в разговор 13-летний сын.
Что?!
Думаю, ну не одни же мои такие. Выписала несколько строк из классики, которую проходят в школе, и давай вопросы друзьям детей задавать: «Как ты понимаешь эти строки?»
Возраст опрашиваемых 8 - 13 лет. Результаты перед вами.
Федор Тютчев, «Не остывшая от зною»:
...И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загоралися порой...
- Тут речь идет о девушке, - объясняют мне. - На нее кто-то злой из-за белых штор смотрит!
Валерий Брюсов, «Ночью светлой»:
...Огоньки в окошках блещут,
Небо чище и открытей,
В нежной сини чуть трепещут
Пары телеграфных нитей...
- Что такое телеграфные нити? - задумалась 9-летняя Настя. - А! Это когда снег идет, метель!
В школьной программе много сказок Пушкина. Поговорим и о них?
Александр Пушкин, «Сказка о попе и его работнике Балде»:
Жил-был поп
Толоконный лоб...
- Скорее всего, это очень умный человек. Толоконный лоб - это что-то серьезное, связанное с мозговитостью, - уверяет 13-летняя Катя.
Александр Пушкин, «Сказка о царе Салтане...»:
Расплескалось в шумном беге
И оставило на бреге
Тридцать три богатыря;
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идет
И ко граду их ведет.
- Они же из воды вышли. Так что все в водорослях и рыбьей чешуе, - уверяет 11-летний Михаил. - Четами - это значит с четками в руках. Ну, знаете, бусы такие вертят некоторые. А впереди дядька в чем-то блестящем ведет их к забору.
Александр Пушкин, «Сказка о рыбаке и рыбке»:
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
- Землянка - это ветхий дом, а вокруг земляника растет, - бойко оттараторила 10-летняя Ксения.
Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой.
- Тут, скорее всего, она больше не хочет быть чернокожей рабыней, а хочет стать богатой и... сидеть на столбе, - девочка задумалась.
- Для чего ей на столбе сидеть?
- Чтобы свысока на всех поглядывать.
На лето детям дают огромный список литературы. Мы по-честному пытаемся прочитать все, что задано. Но если в школе учитель буквально разжевывает детям незнакомые слова (а у классиков школьники порой не понимают каждое второе слово!), то дома просто пробегают глазами строчки. Как бы читал. А что понял - уже не важно. Можно поставить галочку в списке прочитанного за лето. И заполнить читательский дневник.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
- А нужна ли вообще классика современным детям? Они же больше половины прочитанного не понимают! - спрашиваю у Елены Хасановой, учителя русского языка и литературы.
- Конечно, нужна! Классика дает возможность познакомиться с автором не через даты и события его жизни, а через его произведения; понять, что его волновало, какими он видел свое время и современников. Уже поэтому, на мой взгляд, нужно читать классику. Вторая причина - тренировка мозга. Как в спорте. Среди других причин - развитие кругозора, пополнение словаря. Это очень непростое дело - учить стихи. Часто, споткнувшись об одно-другое незнакомое слово, ученик закрывает учебник: мол, для чего это нужно? Ведь, кажется, без классики современный человек легко обходится. Да, обходится. Но... «Под вашу сень, Михайловские рощи, являлся я», - пишет о деревьях Пушкин. «По два шусень», - пишет в изложении девятиклассница, понятия не имеющая, что такое сень, зато считает, что есть шусень, которых почему-то два.
Практика показывает, что любой классический текст может и должен быть прочитан. Если встречается незнакомое слово - надо заглянуть в словарь.
Поэтому, безусловно, читать классику, учить стихи нужно и важно. Как учитель литературы я за красивую речь и выразительное чтение стихов наизусть. А если детям сложно, хочется, чтобы родители стали здесь нашими помощниками.