Современные дети рассказали, как понимают классику: «Пушистая птица бразд и удалая птичка кибитка». Что?

На лето детям дают огромный список литературы. Мы по-честному пытаемся прочитать все, что задано. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

6 июня - не только день рождения Пушкина. Это Международный день русского языка. «Комсомолка» не могла пройти мимо и отпраздновала его по-своему. Провела небольшой эксперимент, чтобы выяснить: а как современные дети понимают язык, на котором писали классики русской литературы?

Кубики и одуванчики

Старинная байка, которая гуляет по интернету: первоклассникам прочитали строчки из «Евгения Онегина» и попросили нарисовать, как они их понимают.

«Бразды пушистые взрывая,

Летит кибитка удалая.

Ямщик сидит на облучке

В тулупе, в красном кушаке...»

И случился разгул фантазии. Летящие кубики, непонятные личности в чем-то красном с головы до ног...

Я всегда думала: уж мои-то дети не такие! Я же им с малолетства читаю, разговариваю с ними, просвещаю. Но как-то между делом решила их проверить. Сначала прочитала эти строчки 8-летней дочери: что поняла?

- Я представляю, как летит пушистая птица бразд, а за ней удалая птица кибитка, - говорит она.

- Нет, это какие-то пушистые одуванчики, которые сбивают кепкой-кибиткой, - включается в разговор 13-летний сын.

Что?!

Витязи с четками и в рыбьей чешуе

Думаю, ну не одни же мои такие. Выписала несколько строк из классики, которую проходят в школе, и давай вопросы друзьям детей задавать: «Как ты понимаешь эти строки?»

Возраст опрашиваемых 8 - 13 лет. Результаты перед вами.

Федор Тютчев, «Не остывшая от зною»:

...И сквозь беглые зарницы

Чьи-то грозные зеницы

Загоралися порой...

- Тут речь идет о девушке, - объясняют мне. - На нее кто-то злой из-за белых штор смотрит!

Валерий Брюсов, «Ночью светлой»:

...Огоньки в окошках блещут,

Небо чище и открытей,

В нежной сини чуть трепещут

Пары телеграфных нитей...

- Что такое телеграфные нити? - задумалась 9-летняя Настя. - А! Это когда снег идет, метель!

В школьной программе много сказок Пушкина. Поговорим и о них?

Александр Пушкин, «Сказка о попе и его работнике Балде»:

Жил-был поп

Толоконный лоб...

- Скорее всего, это очень умный человек. Толоконный лоб - это что-то серьезное, связанное с мозговитостью, - уверяет 13-летняя Катя.

Александр Пушкин, «Сказка о царе Салтане...»:

Расплескалось в шумном беге

И оставило на бреге

Тридцать три богатыря;

В чешуе, как жар горя,

Идут витязи четами,

И, блистая сединами,

Дядька впереди идет

И ко граду их ведет.

- Они же из воды вышли. Так что все в водорослях и рыбьей чешуе, - уверяет 11-летний Михаил. - Четами - это значит с четками в руках. Ну, знаете, бусы такие вертят некоторые. А впереди дядька в чем-то блестящем ведет их к забору.

Александр Пушкин, «Сказка о рыбаке и рыбке»:

Они жили в ветхой землянке

Ровно тридцать лет и три года.

- Землянка - это ветхий дом, а вокруг земляника растет, - бойко оттараторила 10-летняя Ксения.

Не хочу быть черной крестьянкой,

Хочу быть столбовою дворянкой.

- Тут, скорее всего, она больше не хочет быть чернокожей рабыней, а хочет стать богатой и... сидеть на столбе, - девочка задумалась.

- Для чего ей на столбе сидеть?

- Чтобы свысока на всех поглядывать.

На лето детям дают огромный список литературы. Мы по-честному пытаемся прочитать все, что задано. Но если в школе учитель буквально разжевывает детям незнакомые слова (а у классиков школьники порой не понимают каждое второе слово!), то дома просто пробегают глазами строчки. Как бы читал. А что понял - уже не важно. Можно поставить галочку в списке прочитанного за лето. И заполнить читательский дневник.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Это тренировка мозга

- А нужна ли вообще классика современным детям? Они же больше половины прочитанного не понимают! - спрашиваю у Елены Хасановой, учителя русского языка и литературы.

- Конечно, нужна! Классика дает возможность познакомиться с автором не через даты и события его жизни, а через его произведения; понять, что его волновало, какими он видел свое время и современников. Уже поэтому, на мой взгляд, нужно читать классику. Вторая причина - тренировка мозга. Как в спорте. Среди других причин - развитие кругозора, пополнение словаря. Это очень непростое дело - учить стихи. Часто, споткнувшись об одно-другое незнакомое слово, ученик закрывает учебник: мол, для чего это нужно? Ведь, кажется, без классики современный человек легко обходится. Да, обходится. Но... «Под вашу сень, Михайловские рощи, являлся я», - пишет о деревьях Пушкин. «По два шусень», - пишет в изложении девятиклассница, понятия не имеющая, что такое сень, зато считает, что есть шусень, которых почему-то два.

Практика показывает, что любой классический текст может и должен быть прочитан. Если встречается незнакомое слово - надо заглянуть в словарь.

Поэтому, безусловно, читать классику, учить стихи нужно и важно. Как учитель литературы я за красивую речь и выразительное чтение стихов наизусть. А если детям сложно, хочется, чтобы родители стали здесь нашими помощниками.