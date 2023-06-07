Алла Пугачева сделала в Израиле неудачную пластику

Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последний год поклонники Аллы Пугачевой наблюдают за ее жизнью только через соцсети. Недавно певица приезжала на похороны своего друга Валентина Юдашкина. На следующий день после прощания с кутюрье артистка вернулась в Израиль. А после 74-летняя звезда разместила в соцсетях свежее видео себя любимой. Даже при наличии фильтров видно, что Алла Борисовна снова посетила пластических хирургов. На лице - ни морщинки, и совершенно неузнаваемый разрез глаз.

Зрители концерта «Машины времени» сняли Аллу такой, какая она есть на самом деле.

Позже появились и другие видео певицы, уже без ретуши. Пугачева побывала на концерте группы «Машина времени», где ее и зафиксировали на камеры репортеры. Подписчики, глядя на изменившуюся артистку, убеждены: Алла сделала неудачную пластику.

Максим* публикует в сети снимки жены только с сильной ретушью. *Признан иностранным агентом. Фото: СОЦСЕТИ

- Действительно изменения во внешности присутствуют, - анализирует новый облик Пугачевой пластический хирург и косметолог Надежда Петраш. - Скорее всего, певица прибегла к пластике нижних век. Помимо этого, была сделана подтяжка височной зоны лба и области скул, поэтому на лице есть заметная одутловатость и припухлость. Мы видим асимметрию лица, растяжение рта, неестественную мимику. Это, скорее всего, связано с тем, что пластика у Пугачевой уже далеко не первая. Певица за годы своей карьеры много раз прибегала к коррекции внешности, поэтому ткани потеряли прежнюю эластичность и стали менее растяжимыми. Также, на мой взгляд, сказывается избыток жировой ткани, введенной в область век, виска, щек, - это способствует задержке жидкости и приводит к стойкому отеку. В результате морщин нет, но все равно есть ощущение, что нарушены пропорции лица: присутствует выраженная асимметрия, рот растянут. Думаю, отечность после коррекций внешности в течение нескольких месяцев уйдет. Но с пластикой надо быть аккуратнее.

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