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Звезды7 июня 2023 0:00

Алла Пугачева сделала в Израиле неудачную пластику

В соцсетях Алла - помолодевшая красотка, а в жизни - опухшая от операций
Игорь ПОЛЯКОВ
Алла Пугачева

Алла Пугачева

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последний год поклонники Аллы Пугачевой наблюдают за ее жизнью только через соцсети. Недавно певица приезжала на похороны своего друга Валентина Юдашкина. На следующий день после прощания с кутюрье артистка вернулась в Израиль. А после 74-летняя звезда разместила в соцсетях свежее видео себя любимой. Даже при наличии фильтров видно, что Алла Борисовна снова посетила пластических хирургов. На лице - ни морщинки, и совершенно неузнаваемый разрез глаз.

Зрители концерта «Машины времени» сняли Аллу такой, какая она есть на самом деле.

Зрители концерта «Машины времени» сняли Аллу такой, какая она есть на самом деле.

Позже появились и другие видео певицы, уже без ретуши. Пугачева побывала на концерте группы «Машина времени», где ее и зафиксировали на камеры репортеры. Подписчики, глядя на изменившуюся артистку, убеждены: Алла сделала неудачную пластику.

Максим* публикует в сети снимки жены только с сильной ретушью. *Признан иностранным агентом.

Максим* публикует в сети снимки жены только с сильной ретушью. *Признан иностранным агентом.

Фото: СОЦСЕТИ

- Действительно изменения во внешности присутствуют, - анализирует новый облик Пугачевой пластический хирург и косметолог Надежда Петраш. - Скорее всего, певица прибегла к пластике нижних век. Помимо этого, была сделана подтяжка височной зоны лба и области скул, поэтому на лице есть заметная одутловатость и припухлость. Мы видим асимметрию лица, растяжение рта, неестественную мимику. Это, скорее всего, связано с тем, что пластика у Пугачевой уже далеко не первая. Певица за годы своей карьеры много раз прибегала к коррекции внешности, поэтому ткани потеряли прежнюю эластичность и стали менее растяжимыми. Также, на мой взгляд, сказывается избыток жировой ткани, введенной в область век, виска, щек, - это способствует задержке жидкости и приводит к стойкому отеку. В результате морщин нет, но все равно есть ощущение, что нарушены пропорции лица: присутствует выраженная асимметрия, рот растянут. Думаю, отечность после коррекций внешности в течение нескольких месяцев уйдет. Но с пластикой надо быть аккуратнее.

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