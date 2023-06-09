Судьба внуков легендарных советских актеров: Иван Янковский мечтал стать космонавтом, а Полине Лазаревой будущее «напела» бабушка

Андрей Миронов. 31 год Фото: Борис КУДРЯВОВ

Говорят, природа отдыхает на детях талантливых людей, а сам талант передается через поколение. Мы решили присмотреться к представителям звездных династий, внукам знаменитостей.

Андрей Миронов

Родители: актриса Мария Миронова и бизнесмен Игорь Удалов.

Правнук культовых советских актеров Марии Мироновой и Александра Менакера, внук не менее знаменитого Андрея Миронова, он был обречен на то, чтобы стать артистом. Хотя сам не сразу это понял. Андрей появился на свет через пять лет после смерти своего знаменитого деда. После школы парень поступил в Университет управления Правительства Москвы. Но актерские гены дали о себе знать. После первого курса Андрей решил поступить в Щукинское училище, которое с успехом и окончил.

Андрей унаследовал обаятельную улыбку деда. Фото: Кадр из фильма

Сейчас Миронов служит в театре «Ленком Марка Захарова», занят в постановках «Последний поезд», «Доходное место». А еще играет в спектакле «Трудовой хлеб» «Школы драматического искусства», удостоенном премии «Гвоздь сезона». Снимался в фильмах «Московский роман», «Спасти Ленинград», «Золотая орда».

Мария Козакова

Мария Казакова. 30 лет. Фото: Екатерина ЧЕСНОКОВА/РИА Новости

Родители: актеры Кирилл Козаков и Алена Яковлева.

Маша - внучка сразу двух легендарных артистов: Михаила Козакова и Юрия Яковлева. В кино девочка оказалась с самого детства, и как-то так само вышло, что о том, кем быть, она особо не задумывалась. Путь был предопределен, ведь, по сути, ее детство прошло в театре.

Юрий Яковлев - дедушка Маши по матери. Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

- Я была тихим ребенком, и если мне говорили сидеть в гримерке, то я и сидела одна или с кем-то из артистов, никогда не шумела, никому не мешала. Лет с семи я часто из-за кулис смотрела спектакли, - вспоминала Мария.

А Михаил Козаков - по отцу. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА/Global Look Press

В Театральный институт им. Щукина девушка поступала под чужой фамилией (до третьего тура можно не подавать документы), чтобы проверить себя, а не фамилию. Ее приняли! После учебы Машу зачислили в Театр сатиры, где служит и ее мама. Мария замужем за музыкантом Иваном Замотаевым. В 2022-м у пары родилась дочь Иванна.

Екатерина Боярская

Екатерина Боярская. 24 года Фото: СОЦСЕТИ

Родители: политик Сергей Боярский и домохозяйка Екатерина Боярская.

Свое имя внучка народных артистов Михаила Боярского и Ларисы Луппиан получила в честь мамы. В свет Екатерину впервые вывели ее звездные бабушка и дедушка: они вместе появились на кинофестивале «Виват, кино России» в 2019-м, а потом девушка блеснула на балу дебютанток Tatler. Катя окончила элитную школу в Лондоне, затем училась в британском вузе.

У Кати такая же яркая харизма, как у главного д'Артаньяна СССР. Фото: Борис КУДРЯВОВ

У нее пышные формы, соблазнительная фигура и, пожалуй, такая же яркая харизма, как у всесоюзного д’Артаньяна Михаила Боярского. Пока Катя не определилась с профессиональным будущим, но, по словам ее знакомых, мечтает о музыкальной стезе и пробует себя в вокале.

Мария Будрина

Мария Будрина. 31 год. Фото: Persona Stars

Родители: актеры Ирина Лачина и Олег Будрин.

Ольга - внучка «главной цыганки российского кинематографа» Светланы Томы, звезды фильма «Табор уходит в небо». Первое появление Марии на экране случилось в сериале «Маросейка, 12», когда ей было всего 9 лет. Но тогда, конечно, о будущей профессии девочка не задумывалась.

Мария - внучка звезды фильма «Табор уходит в небо» Светланы Томы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После школы Мария осваивала профессию режиссера в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания. Была и учеба во ВГИКе, где она получила специальность монтажера и актрисы в мастерской Всеволода Шиловского. Маша снимается в кино, ее можно увидеть в картинах «Экипаж» и «Легенда № 17». Пока не замужем.

Иван Янковский

Иван Янковский. 32 года. Фото: Вадим ТАРАКАНОВ/Global Look Press

Родители: актеры Филипп Янковский и Оксана Фандера.

Иван Янковский - внук знаменитого актера Олега Янковского, «того самого Мюнхгаузена», и актрисы Людмилы Зориной. Несмотря на то, что с пеленок Иван был погружен в актерский мир, желание продолжить династию пришло не сразу. Поначалу мальчик мечтал стать покорителем космоса. Но судьба все равно свела его с кинематографом. Когда Ване было 10, он прошел кастинг и сыграл в картине своего деда «Приходи на меня посмотреть» ангела Рождества.

Олег Янковский в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». Фото: Кадр из фильма

Младший Янковский учился в школе с математическим уклоном, а после среднего звена поступил в Московскую международную киношколу. Логичным продолжением стало обучение в ГИТИСе на режиссерско-актерском факультете. Первый фильм с участием Ивана «Индиго» критики встретили прохладно. А вот за фильм «Тряпичный союз» Янковскому даже дали премию на «Кинотавре» за лучшую мужскую роль». После учебы Иван Янковский стал служить в труппе Сергея Женовача.

Полина Лазарева

Полина Лазарева. 33 года. Фото: Кадр из фильма

Родители: актер Александр Лазарев-младший и переводчик Алина Айвазян.

Полина - внучка одной из самой обаятельных актерских пар: Александра Лазарева и Светланы Немоляевой. Поначалу о подмостках девушка не мечтала, хотя бабушка, играя с ней в младенчестве, часто напевала внучке: «А мы будем артистками, будем артистками».

- Все детство меня пугали, как ужасна актерская профессия! Какие режиссеры сволочи, как они уничтожают. Поэтому заветной мечты стать артисткой не было. Я пела, выступала на школьных утренниках и концертах, переходила из одной музыкальной школы в другую, но так и не освоила нотную грамоту, все учила на слух, а ведь меня настраивали на карьеру певицы... Сама же по большому счету не знала, чего хочу от жизни. Точные науки мне не давались, хотя я старалась, но два плюс два сложить все равно не могла. Не говорю уж о химии и физике, - признавалась Полина.

Бабушка и дедушка Полины - Светлана Немоляева и Александр Лазарев (актер умер в 2011 году). Фото: "КП" Архив

Однажды она сходила вместе с отцом на спектакль в ГИТИС и влюбилась в театр! Откровением стал именно этот спектакль, хотя Поля с детства помогала родителям и участвовала в спектаклях как у отца в театре, так и у бабушки с дедушкой.

Окончив ГИТИС, Полина поступила в Театр им. Маяковского и сейчас выходит на сцену вместе со своей бабушкой Светланой Владимировной в спектаклях «Как важно быть серьезным», «Бешеные деньги», «Таланты и поклонники». Девушка пока не замужем.

Никита Ефремов

Никита Ефремов. 34 года. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА/Global Look Press

Родители: актер Михаил Ефремов и филолог Ася Воробьева.

Старший сын Михаила Ефремова и внук легендарного руководителя МХАТа народного артиста СССР Олега Ефремова, правнук великого оперного режиссера Бориса Покровского, Никита учился в физико-математической школе, увлекался спортом. Кажется, актерская профессия не входила в его планы. Но в 11-м классе юноша понял: математика - это совсем не его, и поступил в Школу-студию МХАТ. После ее окончания новоиспеченного артиста пригласили сразу два ведущих столичных театра. Он выбрал «Современник».

Как и у Олега Ефремова, у Никиты были проблемы с алкоголем. К счастью, они уже в прошлом. Фото: Кадр из фильма

Помогает ли ему звездная фамилия? Никита уверен: «Она действует первые пять минут, а потом уже надо что-то предпринимать». Сейчас на счету потомственного актера несколько десятков ярких работ в кино. Среди них - «Нулевой пациент», «Содержанки», «Сестры», «Оффлайн». В чем секрет успеха? Никита тщательно прорабатывает образ. А если не чувствует его, то обращается к... психотерапевту, чтобы тот помог ему разобраться.

- Это крутая практика и лайфхак, потому что психотерапевт сразу скажет: вот у этого чувака в детстве было то-то, и ты понимаешь, на что он может проецировать проблемы. И это уже совсем другое актерское включение, - признался Ефремов.

Никита был женат на Яне Гладких, но сейчас пара в разводе.