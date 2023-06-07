Сбежавших предателей поменяли на порядочных артистов: Составлен рейтинг самых востребованных в рекламе звезд

Анастасия Ивлева — несколько лет один из лидеров рекламного рынка, получает по 10 миллионов за контракт Фото: Соцсети

В каждой рекламной паузе на ТВ есть минимум один ролик с участием звезды. Примерно c каждого десятого рекламного экрана на городских улицах на нас смотрит узнаваемое лицо. Поклонники артистов часто иронизируют над этими звездами - не всегда верят, что богатые и знаменитые пользуются товарами и услугами, которые рекламируют. Но известные люди востребованы в этой сфере, так как маркетинговые исследования заказчиков показывают: звезды привлекают внимание к рекламе, выделяют ее из общего потока и формируют узнаваемость, востребованность бренда, услуги. Хотя за минувший год на звездном рекламном рынке произошли перестановки, а цены упали.

Кого берут в рекламную паузу?

Сами звезды мечтают о такой подработке: денег – много, а трудозатрат – минимум (часто хватает одного съемочного дня). Крупные бренды, которые платят артистам деньги оценивают перспективу репутационного риска, поэтому берут для рекламы – артистов без скандальной репутации. После начала СВО многие лица из известных рекламных роликов оказались предателями, сбежали за границу, кого-то уже признали иноагентами. Поэтому за минувший год известные лица в рекламных паузах частично поменялись.

Еще одна тенденция – платить стали меньше. Гонорары даже знаменитым и очень приличным людям незначительно упали в пандемию, а за последний год «свалились» еще раз. Больше никто не платит топовым актерам по 30 миллионов рублей в год за контракт. Потолок теперь – 15 миллионов рублей для звезд первой величины. Но все равно для нас, простых смертных – это заоблачные цифры. Раньше цену «набивали» международные компании – теперь этой рекламы нет.

Дмитрий Кудрявцев рассказал, что средний контракт звезды от крупного заказчика стоит 7 миллионов рублей. Но чаще всего заключают контракты на 1,5 - 2 миллиона рублей Фото: Личный архив

Бизнес-аналитик Дмитрий Кудрявцев рассказал KP.RU: «Основные рекламные доходы для звезд сейчас это сотрудничество с отечественными брендами, крупнейшие для них заказчики - сотовые операторы. Средний контракт от солидных заказчиков приносит знаменитости порядка 7 миллионов рублей. Сумма может быть и меньше, и больше. Все зависит от конкретного артиста - его аудитории и востребованности. Сейчас есть российский бренды, которые охотно работают с музыкантами, блогерами и артистами. Платят меньше, чем зарубежные компании. Чаще: около 1,5 - 2 миллионов рублей за контракт. К примеру, сегмент с безалкогольными напитками - раньше «кока кола» активно работала с топовыми артистами и блогерами, предлагала хорошие финансовые условия. Минимальные гонорары доходили до 10 миллионов рублей».

Крупные заказчики самых интересных с финансовой точки зрения рекламных контрактов со звездами сейчас – сотовые операторы, банки, крупные торговые сети, маркетплейсы. Меньше, но тоже прилично платят – крупные мебельные, продуктовые, косметические, фармацевтические бренды, строительные и другие компании. Сумма контракта у одного заказчика для разных звезд может быть ощутимо разной – зависит от степени популярности артиста. Крупные заказчики заключают контракт с популярным человеком чаще на год (потом могут продлить или нет), но могут быть и «разовые акции» - на сезон или раскрутку конкретного бизнес-продукта. Рекламные ролики крутят на ТВ, радио, онлайн-площадках, городских экранах, размещают постеры и т.п. Чем больше охват носителей, тем серьезнее гонорар – но данный аспект увеличивает контракт не более чем на 10%. В договоре почти всегда есть пункты, по которым звезда определенный период не имеет права пользоваться продукцией конкурентов (тут главная задача, чтобы об этом никто не узнал), делать какие-либо высказывания, порочащие бренд. А также прописывают, чтобы артист не менял кардинально имидж перед съемками – условный пример: неожиданно блондинка Гагарина решила на месяц стать шатенкой, понятно, что так она теряет безусловную узнаваемость в ролике.

Дмитрий Нагиев — ветеран со стажем на рекламном рынке. Каждый годс ним продлевают контракты. Правда теперь их стоимость стала ниже Фото: Соцсети

Сколько платят?

Мы изучили российскую рекламу с участием знаменитостей за период с января по июнь 2023 года и составили список самых востребованных звезд у отечественных компаний разных направлений бизнеса. Отметим, что одной из главных звезд рекламных пауз наряду с «ветеранами» отрасли Дмитрием Нагиевым, Анастасией Ивлеевой, Сергеем Гармашом – теперь стала Клава Кока. Певица активно поет о выгодных ценах в сети популярных супермаркетов – привлекает молодежную аудиторию. И это не единственный контракт Коки.

Ниже средние цены на рекламные контракты, которые чаще заключаются на год.

Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Федор Бондарчук, Клава Кока, Полина Гагарина, Сергей Безруков, Дмитрий Маликов, Сергей Гармаш – от 7 – до 15 миллионов рублей за контракт.

Сергей Маковецкий, Ксения Бородина, Михаил Пореченков, Азамат Мусагалиев, Марина Александрова, Сергей Бурунов – от 5 – до 7 миллионов рублей за контракт.

Константин Ивлев, Лолита, Николай Дроздов, Александр Мясников - от 1 до 3 миллионов рублей за контракт.

Съемки малоизвестных актеров обойдутся рекламодателю в 100 - 200 тысяч рублей.

Клава Кока — новая звезда рекламного рынка, которая подвинула ветеранов. Ее приглашают, чтобы получить молодую аудиторию Фото: соцсети

А как в соцсетях?

Крупные бренды также покупают рекламу у некоторых артистов, блогеров исключительно в соцсетях. В этом случае ориентируются на аудиторию артиста. Цены тут другие: за несколько размещений рекламодатели получают большие скидки. Если в 2021 году у крупной звезды (и по совместительству блогера) в соцсетях за месяц могло быть от 7 до 10 рекламных публикаций, то теперь – 1 или в лучшем случае 2. Из звезд здесь лидеры - Анастасия Ивлеева, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ида Галич, Егор Крид. Средняя стоимость звездной рекламной публикации – 500 - 300 тысяч рублей. Спад рекламы здесь случился так, как компания Meta была признана экстремистской и запрещена на территории России, а социальная сеть инстаграм* принадлежит именно ей. Отмечается рост спроса на рекламу в других соцсетях.

А как у них?

В мае 2023 года Джонни Депп заключил рекордный контракт на рекламу духов от Dior на сумму свыше 20 миллионов долларов (1 млрд. 625 млн. руб). Эти деньги он получит за три года в течении которых будет рекламировать парфюм. Это самая крупная сделка в истории мужской парфюмерной индустрии. Ранее Роберт Паттинсон за контракт с этим же брендом получал 12 миллионов долларов (975 млн. руб). А Бред Питт - 7 миллионов долларов (568 млн. руб) за рекламу женского аромата Chanel № 5. Модель Ирина Шейк имеет сразу несколько контрактов с брендами купальников, женской одежды – средняя цена контракта 200 тысяч долларов (16,2 млн. руб).

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.