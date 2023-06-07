Пострадавшие остаются в больницах Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество пострадавших от суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр» в России опять выросло. Сейчас известно о 98 пострадавших, 32 человека к сожалению погибли - эта цифра за ночь не увеличилась. Больше всего пострадавших в Ульяновской области: в болбьницах находятся 42 человека, еще вчера вечером минздрав сообщал о 31 пациенте. Среди тех, кто в больнице – в основном молодежь. Самому младшему пострадавшему 14 лет, много 19-19-летних девчонок. Именно они предпочитали горькому пиву сладкую и кажущуюся безопасной сладкую водичку. Никто и не думал, что туда добавляют спирт, да еще и некачественный. Хотя чего ждать от напитка ценой 50 рублей за литр?

Собрали последние новости об отравлении сидром в России на утро 7 июня 2023 года. И выяснили, что говорят о состоянии пострадавших в пяти регионах.

Подкрашенная водичка совершенно не похода на сидр

Беременная женщина пришла в себя

За ночь информация о количестве госпитализированных с признаками отравления суррогатным алкоголем в регионе выросло. По последним данным пострадало 62 человека, количество смертельных жертв не меняется – умерли 20 человек, в больницах 42 пациента. Самому юному пострадавшему всего 14 лет, самому взрослому – 59 лет. Среди тех, кто в больнице – 18-летняя беременная женщина. Она выпивала сидр со своим парнем - тот также попал в больницу. Будущую маму даже приходилось помещать под ИВЛ, у нее была кома от интоксикации. Журналисты «КП»-Ульяновск» пообщались со знакомыми пары. Оказалось, что те сначала думали, что отравились некачественной едой, которую заказывали в доставке. Женщине стало очень плохо, ее отвезли в больницу на скорой.

- У Олега сначала никаких признаков отравления не было. Он ее проводил, поехал с ней больницу. Девушке по приезду туда стало совсем плохо, поэтому сразу в реанимацию положили. А он только стал выходить из больницы, и ему тоже поплохело, - рассказала знакомая димитровградцев.

Пока неизвестно, почему количество пострадавших так увеличилось. Источник «КП» в больнице сообщил, что сейчас поступило распоряжение госпитализировать всехпациентов с похожими симптомами, чтобы избежать беды.

Продавцы той самой сети магазинов «Территория» от произошедшего в шое и никак не могут поверить, что причинной отравления стал «легкий» напиток.

- Мы принимаем поставки по накладной. Проверять качество алкоголя у нас полномочий нет. Как мы можем его проверить? У нас аппарата нет. Каждую бутылку пробовать? Мы все равно не определим суррогат, - делится одна из продавщиц. И добавляет: «И что молодежь в этом сидре нашла? Я их всегда отговаривала его покупать!».

Сейчас уже известно, что в анализах всех пострадавших нашли следы метилового спирта. Пробы взяли и из кег. В них также нашли метанол и следы эфира масляной кислоты, которую содержит плохо очищенный спирт.

- Состояние пациентов зависит от количества выпитого и времени, которое они провели дома, то есть как долго в них находилось отравляющее вещество до вызова скорой помощи, -рассказывает главный токсиколог Минздрава Ульяновской области Игнат Пономаренко.

На дверях точек в Димитровграде висит табличка "Закрыто". Но некоторые работают Фото: Марина ДОЛГОВА

Пострадавшие сплошь молодежь

Выросло число пострадавших и в Самарской области. В больницах сейчас находятся 16 человек, девять скончались. Среди жертв – родители 20-летней самарчанки. В воскресенье папа сказал ей по телефону, то немного выпил и не сможет приехать за ней на машине. Вернувшись домой, студентка нашла тела обоих родителей. Сначала думала, что они просто заснули, но вскоре поняла, что проиошло страшное. В комнате полицейские обнаружили бутылки от напитка с яблочным вкусом «Мистер Сидр».

В Нижегородской области шесть человек пострадали в Богородске. Здесь «Мистер Сидр» продавали в местной сети разливаек. Магазины уже закрыли. Министр здравоохранения подтвердил: в анализах всех пострадавших нашли метанол. Так что ни о каком «испортившемся» напитке речи не идет – технический спирт добавили в напиток на производстве.

Всех жителей попросили следить за своим состоянием.

- Если после употребления алкогольных напитков вы испытываете тошноту, рвоту, сильные головные боли, боли в животе и икроножных мышцах, судороги, видите мерцание или бегут мушки перед глазами, двоение в глазах или наступила слепота – немедленно вызывайте скорую помощь, - призвал нижегородцев глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

В Пензенской области в больницу после употребления сидра попала 18-летняя девушка, и две 17-летние горожанки. Одна до сих пор находится в тяжелом состоянии. А вот информация о пострадавшем в Чувашии не подтвердилась – оказалось, мужчина отравился чем-то другим. Два человека отравились в Удмуртии: 1 остается в больнице, а второго не удалось спасти.

На производстве прошли обыски, продукцию уничтожили

Бизнесмена арестовали на два месяца

«Мистер Сидр» производили в городке Винтай Самарской области. Арендованный склад на территории бывшей военной части, кеги, бутылки, бочки для смешивания. Никаких следов бродильного цеха, антисанитария. Именно отсюда бизнесмен Анар Гусейнов, владелец компании «АНДИ» поставлял по всей России (на этот момент партии «сидра» уже изъяли в Пермском крае, Севастополе, в регионах Поволжья). Покупателей обманывал: на кегах было написано пивной напиток (по ГОСТУ это должен быть продукт брожения пивного сусла, без добавления спирта). Что продавалось на деле – сложно представить. Подкрашенная водичка, подмешанный спирт, красители. Следы яблочного пюре? Хорошо, если так.

Бизнесмена арестовали на два месяца

В суде мужчина свою вину не признал, говорил, что его подставили конкуренты. Вот только директор компании признался полиции, что Анар просил его уничтожить все бутылки, этикетки – знал, что придет полиция с обыском.

Контрафакт не исчезнет, пока есть спрос и нет наказания

Сейчас уже очевидно, что напиток в бутылках «Мистер Сидр» не имел к сидру никакого отношения. Сидр производят только из свежих яблк, путем сбраживания яблочной массы в течение не менее 6 месяцев. Такой напиток явно не может стоит 50 рублей за литр.

Сейчас для производителей пивных напитков действуют льготные условия – меньшая ставка акцизы, послабления по лицензированию. Проблема в том, что под них маскируются недобросовестные производители, делая продукцию, в которую добавляется спирт.

- Производить контрафакт не перестанут, пока на него есть спрос со стороны мелких разливаек. Именно в этом причина подобных трагедий, - уверена производитель пива «Юледокс», общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей, член рабочей группы по пиву при министерстве промышленности торговли Самарской области Елена Кузнецова. - К нам тоже регулярно звонят – мол, готовы у вас купить пиво, только у нас не установлена система ЕГАИС (единая госсистема учета движения товаров и продуктов). Однажды мне позвонили потенциальные покупатели, я заехала на торговую точку – а там полный магазин пива и даже кассы нет! И это посреди города! Пока мы не уберем такой спрос на контрафактный дешевый продукт, будут находиться и те, кто готов поставлять нелегальное пойло.

В Нижнем Новгороде находят новые партии смертельного напитка. Прокуратура Нижегородской области

Сейчас продажа «Мистера Сидра» в России запрещена. Вот только сколько еще таких напитков продаются в небольших торговых сетях – где состав совершенно не соответствует названию? Сейчас проверки идут во всех магазинах и хочется верить, что они действительно помогут решить ситуацию.