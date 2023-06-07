Что делать с бродячими собаками в России: невозможно защитить животных, не обеспечив безопасность людей

Безнадзорность собак создает ряд угроз и является причиной социального напряжения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Первого Петрозаводского Общественного приюта, биолог Владимир Рыбалко специально для KP.RU рассказал о минусах ОСВВ, повышении агрессии кастрированных животных и африканском пути России.

Федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными», разработанный в соответствии с прекраснодушными представлениями некоторых отечественных зоозащитников, не имеет аналогов в мире.

Конечно, я имею в виду регулирование в сфере обращения с безнадзорными собаками, которое является одним из наиболее важных вопросов в области обращения с животными вообще, так как именно эта категория животных ближе всего находится к человеку в населенных пунктах.

Безнадзорность собак создает ряд угроз, является причиной социального напряжения: одна часть населения выражает недовольство существованием собачьих стай, другая - жалеет, подкармливает и желает им лучшей участи. И одни, и другие выражают недовольство наличием таких животных и желают, чтобы власти решили эту проблему. Серьезность нынешней ситуации требует всестороннего рассмотрения и анализа мирового опыта, который отсутствовал при разработке нынешнего недействующего закона.

ЕВРОПА И АЗИЯ

В итоговых документах консультаций по контролю популяций собак, проведенных Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в 2010 году, предложена схема классификации стран в зависимости от преобладающего способа сосуществования собак и людей:

А) страны с «европейским стилем» содержания собак;

Б) страны с «азиатским стилем» содержания собак.

В первую группу входят страны, где преобладает содержание домашних питомцев, а безнадзорные собаки являются бывшими владельческими, оказавшимися на улице, или их потомками. Это развитые страны Европы, Америки и Азии, решающие проблему безнадзорных животных путем повышения культуры содержания владельческих собак: их массовой стерилизацией, во избежание излишнего разведения и последующего выбрасывания, обязательной регистрацией и идентификацией/чипированием, а также созданием системы приютов, куда безвозвратно собираются безнадзорные животные для дальнейшей передачи владельцам либо усыпления. ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на улицы населенных пунктов) к бездомным собакам в этих странах не применяется.

Во вторую группу стран входят развивающиеся страны Азии и Африки, где количество владельческих животных невелико, и преобладают потомственно безнадзорные уличные собаки (иногда называемые собаками-«париями»). Огромные популяции «парий» существуют там столетиями, поддерживаемые только за счет размножения. Бездомность собак сама по себе не рассматривается в этих странах как проблема, угрозу видят только в распространении бешенства. ОСВВ является в этих странах основным методом обращения с уличными собаками, но применяется именно для предотвращения вспышек бешенства, но не для заметного уменьшения численности бездомных животных: рекомендации ВОЗ составлены именно таким образом.

РОССИЯ – РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ИЛИ ЦИВИЛИЗОВАННАЯ?

Россия очевидно относится к странам с «европейским стилем» содержания животных. Большинство собак в стране владельческие, собственно бездомных собак 10-15 процентов от общего числа собак в населенных пунктах. Популяция безнадзорных животных неоднородна, выделяются различные «степени одичания собак», начиная от хозяйских «самовыгульных» и кончая полностью одичавшими, происхождение тоже различно: есть и бывшие владельческие, и потомственно бездомные, родившиеся на улицах.

Во многих городах большинство собак относится ко второй категории. Однако выбрасывание домашних все равно играет свою роль в поддержании популяции, кроме того, в сельской местности и «частном секторе» городов процветает так называемый «самовыгул». Например, исследования в г. Пермь, проведенные по заказу администрации города в 2021-2022 годах, показали, что среди бездомных собак 20% ранее были владельческими.

Очевидно усугубляет положение феномен «перепроизводства» домашних животных, когда количество потомства, ежегодно появляющихся у владельческих животных (прежде всего беспородных), намного превышает число потенциальных владельцев. Причина - низкая культура содержания животных у населения, малая доля стерилизованных питомцев. Так, опрос 600 владельцев собак в г. Петрозаводске, проведенный в 2018-2019 годах, показал, что доля стерилизованных собак только 23%.

Оценки перепроизводства в масштабах страны составляют миллионы животных в год.

Проблемы, вызываемые безнадзорными собаками, в России заключаются не только в угрозе бешенства, но и в нападении на людей и домашних животных, шуме, дискомфорте, страдании самих собак. Тезисы о якобы положительных сторонах «бездомности» (например: «бездомные собаки - щит от бешеных диких животных») не подтверждаются ни одной научной работой. При этом приютская система в стране не развита: в 2019 году в России было 412 приютов (для сравнения, в Нидерландах 200 таких приютов при в восемь раз меньшем населении и практически полном отсутствии бездомных собак).

ПОЧЕМУ ОСВВ НЕ РАБОТАЕТ

ОСВВ применяется в большинстве регионов России, но власти не имеют представления о принципиальных ограничениях этого метода и, как результат, сталкиваются с его неэффективностью. Дело в том, что для успеха – то есть снижения численности бездомных животных – при ОСВВ необходимы два строгие условия:

А) Нужно в короткий срок довести долю стерилизованных самок в группе (популяции) до 75-80 %. В условиях более-менее крупного населенного пункта это сложно.

Б) Группа (популяция) должна быть изолирована от других групп (или популяций). Если условие не выполнено, то поступающие «извне» животные восполнят «естественную убыль». Особенно нереально этого добиться при продолжающемся пополнении рядов бездомных собак выбрасываемыми и самовыгульными владельческими.

Практика показывает, что даже в Москве при самой масштабной попытке применения ОСВВ в 2001-2008 годах были стерилизованы только 25% бездомных сук, а оставшиеся продолжали размножаться и восполняли численность. В массе стерилизованных собак было трудно обнаружить новых нестерильных животных (как рожденных на улице, так и бывших владельческих). Эксперимент закончился полным провалом, ростом числа собак на улицах как минимум в полтора раза, гибелью двух человек и отменой программы.

Математические модели также показывают, что ОСВВ часто сопровождается не уменьшением, а ростом числа бездомных собак.

ДЕЗОРИЕНТИРУЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ОСВВ фактически узаконивает бездомность и поощряет «самовыгул» и выбрасывание домашних животных, что еще более затрудняет снижение численности бездомных собак.

(В скобках отметим, что реальная результативность ОСВВ невелика даже в идеальных условиях «азиатского стиля содержания», то есть практического отсутствия владельческих собак и, соответственно, их выбрасывания. Азиатские страны, использующие ОСВВ как основной метод на протяжении лет и десятилетий - Индия, Турция - остаются населенными сотнями тысяч уличных собак без тенденции к сокращению).

ОСВВ подвергает правовой дискриминации и дезориентирует законопослушных владельцев, которые обязаны выводить своих питомцев на поводке и в наморднике там, где бездомные стаи передвигаются бесконтрольно (во дворах, на детских площадках).

ПОВЫШАЕТ АГРЕССИЮ

Несмотря на пропагандистские утверждения, стерилизация не гарантирует снижения агрессивности собак, и в России уже отмечаются случаи нападения стай, помеченных ушными бирками. Так, бездомные суки после стерилизации могут стать более агрессивными из-за изменения соотношения половых гормонов в пользу тестостерона. Также стерилизация (кастрация) практически не влияет на агрессивное поведение, не зависящее от уровня половых гормонов (охотничье, территориальное).

Стерилизованные бездомные собаки также продолжат представлять эпидемическую угрозу (повторный отлов для ревакцинации и дегельминтизации запрещен законом), а также угрозу хищничества по отношению к кошкам, большинству редких и охраняемых видов диких животных.

ТАЙНО ТРАВЯТ

Во всех без исключения городах, применяющих ОСВВ, местные власти или подрядчики рано или поздно вынуждены явно или скрытно прибегать к массовому безвозвратному изъятию собак с улиц (Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Вологда, Брянск). Зачастую именно результаты безвозвратного изъятия выдаются за «успехи ОСВВ». Так, в Санкт-Петербурге результаты нашего локального учета в одном из районов города (Невский район) в 2012-2014 годах показали незначительную (около 10%) долю стерилизованных безнадзорных собак, но при этом зафиксировано резкое падение общей численности собак (в 4 – 5 раз) на протяжении двух лет. Это может объясняться лишь той или иной формой безвозвратного изъятия.

Официальные данные из Нижнего Новгорода свидетельствуют о резком (на 33%) снижении численности собак всего за два года официального ОСВВ (с 2015 по 2017 годы), что также невозможно без значительного безвозвратного изъятия. Ряд свидетельств позволяет утверждать, что безвозвратное изъятие осуществляется путем вывоза животных за пределы города, в другие населенные пункты, или даже регулярными потравами и тайными отстрелами. Сообщения о таких явлениях постоянно встречаются в СМИ и социальных сетях.

Таким образом, компенсируя неэффективность ОСВВ, под его маской реализуется возврат к прежним методам «контроля». Запрет легальной эвтаназии приводит к нелегальному истреблению собак. В стране ежегодно гибнут сотни тысяч «узаконенных» безнадзорных собак. Их смерть зачастую мучительна, а трупы тысяч животных остаются лежать на улицах населенных пунктов.

КОРРУПЦИЯ

ОСВВ провоцирует расцвет коррупционных схем и коллективной безответственности, так как принципиально не существует методов и критериев контроля его результатов (для проверки факта стерилизации собаки, уже помеченной и выпущенной обратно на «место обитания», необходимы ее затратный повторный отлов, прямо запрещенный законом, и трудоемкий осмотр ветеринаром). Попытки обвинить «недобросовестных» исполнителей муниципальных контрактов и местные администрации в потере контроля над численностью собак являются мало оправданными, так как метод ОСВВ принципиально не может дать результатов даже при «честном» исполнении.

В этой связи примечательно решение городского суда в Перми в начале 2023 года, оправдавшего сотрудника администрацию города после гибели пенсионерки от нападения бездомных собак в 2020 году. Суд убедился, что программа ОСВВ исполнялась в полной мере и в соответствии с законом.

Не коррупция и безответственность являются причиной провалов ОСВВ – наоборот, сам этот метод системно порождает коррупцию, огромные издержки и бесполезную трату средств.

ОТЛОВ В ПРИЮТЫ БЕЗ УСЫПЛЕНИЯ НЕВОЗМОЖЕН

Альтернатива методу ОСВВ в рамках нынешнего закона – только отлов собак без возврата и размещение в приютах пожизненного содержания. Начиная с 2021 года к этому склоняются все большее число регионов. Однако в этом случае власти тоже сталкиваются с серьезными трудностями, главная из которых – требование пожизненного содержания всех собак.

Согласно закону, приюты обязаны пожизненно содержать даже самых опасных собак с некорректируемым поведением, что представляет угрозу для персонала, волонтеров и посетителей приютов, среди которых дети и подростки.

При этом мест в немногочисленных приютах сейчас остро не хватает даже для спасения ручных и адекватных животных. Приюты переполнены, что неизбежно влечет резкое ухудшение качества содержания животных, распространение инфекционных болезней (особенно среди щенков), травмы, злоупотребления, коррупцию, высокую смертность. Приюты превращаются в «концлагеря» с чудовищными условиями и массовым падежом.

Но даже в этом случае возможности приютов не безграничны: рано или поздно они отказываются принимать новых животных, что приводит к параличу их деятельности и массовому выбрасыванию «излишних» животных на улицы. Моделирование размеров приюта для размещения собак для города с населением 250 тыс., в котором живут 10 000 домашних и 1000 бездомных собак, показывает, что в 10-летней перспективе для такого города необходим приют на 7000 особей с ежегодным расходами в размере 260 млн. рублей. В условиях России только Москва имеет относительную возможность обеспечивать астрономические затраты (свыше 1 млрд. 200 млн. руб. в год на 2022 г.) на содержание приютов подобного масштаба.

Отметим, что основное требование Федерального закона в нынешней редакции - полный запрет усыпления в приютах - вообще не имеет прецедентов в мировой практике. Подобных требований нет даже в самых благополучных странах мира с наименьшим количеством усыпляемых животных (постепенный отказ от умерщвления в развитых странах – не произвольное неподготовленное решение, а результат многих лет комплексных усилий по устранению объективных причин, вызывающих необходимость усыплять).

ВЫВОДЫ

Все вышеперечисленные обстоятельства имеют крайне негативное влияние на социум. Усиливается социальная напряженность, не затухают конфликты между любителями животных и теми, кто, так или иначе, пострадал от безнадзорных собак. Очевидно, что невозможно защитить животных, не обеспечив безопасность людей. Перспективы повышения гуманности населения к животным при существующем методе утрачены.

В целом метод ОСВВ не соответствует многолетним ожиданиям граждан, дезориентирует общественное мнение относительно возможностей и сроков решения проблемы бездомных собак – ведь при ОСВВ эти проблема теперь сохранится навсегда.

Представляется, что необходимо изменить закон.