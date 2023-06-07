В США объявили, что владеют осколками НЛО: Что на самом деле стоит за откровением бывшего разведчика

Американские власти в ходе секретной миссии собрали обломки инопланетных кораблей, и даже пытались их восстановить Фото: Shutterstock

Мировые СМИ наперебой цитируют интервью отставного военного по имени Дэвид Граш. Он заявляет, что американские власти в ходе секретной миссии собрали обломки инопланетных кораблей, и даже пытались их восстановить. «Военные извлекают технические транспортные средства нечеловеческого происхождения — назовите их космическими кораблями, если хотите — которые либо приземлились, либо разбились», сказал Граш.

Если это правда, то осколки НЛО есть, конечно, не только в США. Наверняка и в России (страна у нас большая, есть куда тарелкам падать, да и есть кому собрать), в Китае, и еще мало ли где. Согласитесь, это меняет вообще весь наш взгляд на мир: теперь понятно, откуда берутся такие неожиданно сложные технологии, как смартфоны и квантовые компьютеры, но самое интересное – а что у военных есть еще, какие карты в рукаве?

Хотя Граш – не первый в истории человек, который выдает себя за бывшего разведчика и раскрывает жгучие тайны, кажется, этот мужчина более других заслуживает доверия. Во всяком случае, дело серьезное, и КП предприняла собственное небольшое расследование.

КОНТЕКСТ

Дэвид Граш сделал свое заявление не просто так, а на фоне политического скандала.

Важно: Граш не просто дал интервью, а официально выступил в роли «осведомителя» (юридический термин, который не имеет ничего общего со «стукачом»), то есть обратился к властям с сообщением о том, что в стране не все в порядке, и нужно проводить расследование. Он накатал письмо в Палату представителей, и комитет по надзору, реагируя на сигнал, теперь проведет специальные слушания. В ходе слушаний от правительства потребуют раскрыть космические корабли, которые они захватили, рассказать, как их восстанавливают, в общем, вывалить всю историю. От «народных избранников» что-то скрывают: в США это серьезно (ну, по крайней мере, так считается – на деле правительство и военные что хотят, то и творят, и никаких депутатов не спрашивают).

Граш особенно давит на одно обстоятельство: я, говорит, работал в достаточно секретной конторе, но от нас скрывали тоже. Когда приятели мне сообщили, что есть такая тема, «я не поверил и решил, что меня дурят». Но мужская дружба – страшная сила; знакомые из других, еще более секретных ведомств, все ему рассказали. Звучит так себе? Для Палаты представителей хватило, и вот почему.

Все это связано с политической борьбой и борьбой спецслужб в стране. Слушания инициируют республиканцы. Демократы говорят, что их даже не пригласили, но, если республиканцы хотят что-то провести, то их дело.

Республиканцы находятся под невероятным давлением после того, как власти принялись всерьез прессовать экс-президента страны Дональда Трампа. А началась заваруха как раз при Трампе, в 2017 году. Тогда рутинное сообщение о том, что правительство следит за НЛО, а военные скрывают, неожиданно породило нешуточную войну разведывательных американских ведомств друг с другом, которая не утихает до сих пор. Трамп тогда давал военным 180 дней на раскрытие правды, и по сути его коллеги по партии сегодня с помощью Граша делают то же самое.

Конечно, бывшие офицеры не просто так вылезают на страницы прессы. Везде политика, везде деньги.

НЕ САМОЗВАНЕЦ ЛИ

Дэвид Граш дал единственное интервью изданию NewsNation – его все и цитируют. Издание уверяет, что Граш показал журналисту-расследователю Россу Култхарту свою «трудовую книжку» и все прочие документы, которые подтверждают его карьеру. В редакционной статье говорится, что документы были подлинными и убедительными. Нам их, конечно, не демонстрируют – секретность.

Со слов издания мы знаем, что Граш – ветеран Афганистана, имеет боевые награды, и был (или даже есть) руководителем Национального агентства геопространственной разведки (NGA), где возглавлял по заданию ЦРУ Оперативную группу по исследованию НЛО.

Можем ли мы как-то подтвердить или опровергнуть эти сведения? На сайте NGA Граш не упоминается ни разу. Сама организация довольно странная, а ее сайт напоминает страничку частного детективного агентства: обращайтесь к нам, и мы для вас что хотите разведаем. При этом NGA все-таки контора довольно серьезная: она курируется правительством, поставляет полученные из космоса разведданные чиновникам и военным, но работает и с частными лицами – видимо, для маскировки. Повторяю, следов пребывания Граша в NGA нет, возможно, тоже маскировка.

Комсомолка нашла единственное упоминание Граша в СМИ до всех этих событий. Летом 2011 года США и Южная Корея начали очередные учения. Журналисты обратились за комментариями, и трубку взял Дэвид Граш, на тот момент старлей и сотрудник разведки ВВС. Граш рассказал, что командировка в Южную Корею – отличный опыт, который «вывел его из зоны комфорта». Если сейчас Грашу 36 лет, тогда, стало быть, было 24 года. А уже разведчик. Да, похоже парень не врет. Или – не во всем врет.

Издание уверяет, что слова Граша журналисту подтвердил его бывший босс Карл Э Нейл, который руководил Оперативной группой по НЛО в ЦРУ. Такой человек существует, но он, похоже, еще лучше Граша поработал над своей легендой. В соцсетях он рекламирует себя как специалист по финансам («выведу вашу компанию из убытков») с большим военным опытом и связями с правительством. Выясняется, что он работал в оборонных фирмах, связанных с IT, в 2018 году был зам начальника штаба сил США в Африке (что бы это ни значило), и его перу принадлежит опус под названием «Доктрина условного суверенитета». То есть он еще и геополитик, второй Киссинджер практически.

Темная история! Пока все выглядит так: опытный игрок в «большие политические шахматы» и склонный к геополитическим конструктам Э Нейл подбил молодого, амбициозного, но уже, видимо, за что-то отставленного Граша выйти к СМИ и сделать большую ставку. Вряд ли этих ребят интересует «правда об инопланетянах» (и большие сомнения, что у них есть факты). Хотя кто их знает. Может, что-то и есть.

ОНИ НЕ ПЕРВЫЕ

Для России фигура бывшего разведчика, который режет правду-матку, не очень характерна. У нас скорее соорудят фейк. Чего стоит «проект Орион», блестяще сделанный фальшивый отчет «КГБ СССР» о контактах с иными цивилизациями. А вот на Западе бывшие, подлинные или мнимые, творят медийную погоду. Достаточно сказать, что вся история «американцы не были на Луне» собрана из рассказов бывших. А популярный сериал «Очень странные дела» целиком основан на легенде о проекте ЦРУ MK Ultra, детали которого выдал, конечно же, бывший сотрудник.

Возможно, самое громкое (и темное) дело такого рода – история некоего Фила Шнайдера, который, по его словам, видел осколки летающей тарелки на подводной военной базе. Вскоре после рассказа (поразительно, но на You Tube осталась его лекция – не удалили!) Шнайдера убили, причем перед смертью якобы пытали. Это, конечно, отдельная теория заговора, в которой надо проверять все, от личности самого Шнайдера до истории его исчезновения или убийства.

Все рассказы о том, что земляне (американцы, а кто еще у нас землянин-то с точки зрения Америки?) владеют осколками НЛО, а то и держат в плену пришельцев, восходят к так называемому Розуэлльскому инциденту. Легенда говорит, что 2 июля 1947 года возле военной базы разбился НЛО, и фрагменты вместе с телами пилотов передали на эту базу. По этой истории снято бесчисленное количество фильмов, а видео с «допросом пришельца» гуляет по сетям. Психологи знают: если хотите в чем-то убедить, говорите то, что человеку уже знакомо. Конечно, западный обыватель, воспитанный на сказках о Розуэлльском инциденте, легко воспримет рассказ Граша. Настораживает, что в нем нет вообще ничего нового относительно уже знакомой нам истории. С высокой долей вероятности это говорит о том, что информации у Граша примерно ноль, а его заявление – попытка сыграть на «народном мифе».

Чтобы погреться у огня читательского интереса (и все окончательно запутать) итальянские и голландские СМИ в эти дни разворачивают свою историю. Якобы НЛО, который лежит на базе в Розуэлле, на самом деле упал во время Второй мировой войны в Италии чуть ли не в руки Муссолини. Диктатор залез внутрь, признал, что это не секретная штуковина русских, и тарелку спрятали. Союзники (американцы) ее нашли и перетащили в Розуэлл, наскоро сочинив историю об инциденте 2 июля 1947 года. Как вам, лихо закручено? По мне так лихо.