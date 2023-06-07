«Наряды за 4 миллиона, двухметровый торт и признание Киркорова»: Свадьба диджея Кати Гусевой потрясла размахом

Платье можно назвать настоящим произведением искусства. Это наряд из шелка с длинным шлейфом, усыпанном камнями Сваровски Фото: Мария РЕМИЗОВА

Последние пять лет диджей Катя Гусева выходила в свет с Филиппом Киркоровым. Светские сплетники уже успели поженить пару, однако в прошлом году Катя представила бомонду своего жениха-адвоката Михаила Сазанова.

По словам Гусевой, с Филиппом Киркоровым она сохранила дружеские отношения. И кстати, король эстрады стал почетным гостем на свадьбе диджея.

Михаил и Катя станцевали свой первый вальс под выступление Филиппа. Песню Киркоров выбрал максимально романтичную «Ты, ты, ты», подчеркнув тем самым, что красотка навсегда останется в его сердце. Молодым Филипп вручил увесистый конверт с деньгами, поскольку Катя и Михаил заранее попросили гостей не утруждать себя выбором подарка, а финансово поддержать их семью. После криков «Горько!» Киркоров покинул банкетный зал, сославшись на дела.

Катя с дизайнером Аникой Керимовой Фото: Мария РЕМИЗОВА

Эстафету поздравлений подхватили его коллеги: Андрей Малахов, Наташа Королева, Наталья Гулькина, группа «Стрелки», Митя Фомин.

-Подальше от любопытных глаз держите свои телефоны и не подпускайте к себе чужих людей. И вообще, давайте уже деток. У Кати есть красавица-дочка, ждём теперь двойню,-пожелала молодоженам Наташа Королева.

Все наряды для Кати (а их было три) и шикарный смокинг для жениха сделала звездный дизайнер Аника Керимова.

– Мы вместе с Катей разрабатывали каждый образ, вносили коррективы.

Одно платье можно назвать настоящим произведением искусства. Это наряд из шелка с длинным шлейфом, усыпанном камнями Сваровски. Над ним работали сразу четыре мои мастерицы.

По приблизительным подсчетам, за наряды невеста отдала около четырех миллионов рублей. И выглядела в них, как голливудская звезда-стройная, эффектная.

- На платьях Катя не экономила: попросила использовать только самые качественные материалы, - говорит Керимова. – Тут и камни Сваровски, и перья страуса... Катя находится в прекрасной форме. Моя задача было подчеркнуть ее красоту.

Немало денег молодые потратила и на флористику. Дизайнеры-оформители из команды промоутера Валерия Храпова украсили цветами все залы и даже крышу ресторана «Модус», где проходило торжество. По словам специалистов, такое оформление может стоить не менее 20 миллионов рублей.

А подобный двухметровый торт от кондитера Алекса Куша тоже стоит немалых денег -около миллиона рублей.

- Я столько раз выступала на свадьбах и даже не мечтала о такой красивой свадьбе. Спасибо моему супругу Михаилу, что подарил мне сегодня такой праздник,-поблагодарила любимого Катя Гусева.-Девочки, верьте, что в любом возрасте можно встретить свою любовь и стать счастливой. Спасибо Мише, что он рядом, я счастлива.

-Я так долго тебя искал,-трогательно обратился с жене Михаил Сазанов.-И честно говоря, даже не думал, что встречу девушку своей мечты. Спасибо, любимая.