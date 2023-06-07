Американцы заподозрили, что их приемная дочь из Украины - взрослая карлица: настоящий возраст ребенка раскрыли только сейчас

В конце мая на американские экраны вышел документальный телефильм «Загадочный случай Наталии Грейс», который вновь привлек внимание к громкому делу об удочеренной украинской девочке. Фото: СОЦСЕТИ

В конце мая на американские экраны вышел документальный телефильм «Загадочный случай Наталии Грейс», который вновь привлек внимание к громкому делу об удочеренной украинской девочке. Несмотря на то, что с момента событий прошло более 10 лет, все загадки этой истории до сих пор не разгаданы.

Сироту из незалежной Майкл и Кристина Барнетты удочерили в 2010 году. А в США Наташа Грейс переехала двум годами ранее - сперва ее взяла к себе приемная семья, но позже отказалась от нее. Как указано в документах, «опекуны не смогли справиться с шестилетним ребенком». Помимо непростого характера у девочки была диагностирована генетическая патология, известная как болезнь Моркио-Брайлсфорда. При таком заболевании у человека деформирован позвоночник и заторможены процессы роста. Но супругам Барнеттам к особым детям было не привыкать. В конце концов, их старший сын Джейкоб Барнетт известен на всю Америку как вундеркинд. Юный аутист освоил университетский курс астрофизики к 14 годам, а его уровень IQ был оценен в запредельные 170 пунктов.

Но с Наташей все оказалось гораздо сложнее. О том, что она может быть не тем, за кого себя выдает, Барнетты стали подозревать почти самого начала. У восьмилетней на тот момент Наташи был богатый словарный запас, характерный для взрослого человека, она путалась в подробностях своего прошлого и умело манипулировала окружающими. Кроме того, Наташа, в документах которой значилась фамилия Грейс, была очень агрессивна – она била своих приемных братьев, несколько раз подливала в кофе взрослым Барнеттам средства бытовой химии, а отец семейства, однажды проснувшись посреди ночи, увидел Наташу у изголовья своей кровати с кухонным ножом в руках.

Сироту из незалежной Майкл и Кристина Барнетты удочерили в 2010 году. Фото: СОЦСЕТИ

Но Майкл и Кристина были уверены, что ребенку просто пришлось многое пережить. Они водили Наташу по врачам, уделяли ей куда больше внимания, чем своим трем сыновьям, отдавали ей все самое лучшее. Пока не произошел совсем уж зловещий случай: на дне рождения одного из своих приемных братьев Наташа набросилась на Кристину и с криками «Я тебя убью!» начала толкать мать на забор фермы, по которому было проведено электричество.

Прибывшие на место происшествия полицейские поначалу отказались арестовывать малышку, но Барнетты настояли, чтобы девочку доставили в психиатрическую клинику для освидетельствования. И вот тогда девочка призналась врачам, что ей, на самом деле, 25 лет. Обследование ее скелета и зубов первоначально подтвердило эти сведения. Девочке даже выписал новое свидетельство о рождении, где вместо 2003 года стоял 1989-й.

Шокированные супруги Барнетты поспешили тут же уехать из своего городка в Луизиане в Канаду, где их гениальному старшему сыну предложили стипендию в университете. Наташе же они на прощание оплатили аренду жилья на год вперед.

Но ад для супружеской четы не закончился. Из школы, в которую ходила «маленькая» Наташа, в органы опеки поступил сигнал, что девочка перестала появляться на занятиях. И Барнеттов обвинили в пренебрежении родительскими обязанностями, из-за чего у них решили еще и отобрать трех сыновей. Угробив кучу денег, нервов и времени, Майкл и Кристина отстояли свое доброе имя, заодно подав встреченные иски против детских врачей, у которых на протяжении нескольких лет наблюдалась их приемная дочь.

Но есть у этой истории и еще один сюжетный поворот. Недавнее новое медицинское обследование показало, что Наташа, действительно, была несовершеннолетней девочкой на момент своего усыновления. Ее возраст, возможно, был завышен всего на два-три года. А странное поведение девочки и ее признания в том, что она якобы взрослая женщина, объясняются исключительно психиатрическими приступами в ее голове. Когда сегодня журналисты спрашивают Наташу: «Так сколько вам лет, на самом деле?», она после минутной паузы отвечает: «Хотела бы я знать сама».