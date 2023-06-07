Племянница Брежнева: «Леонид Ильич много сделал для Украины. Но с нынешней русофобской страной он не имел бы ничего общего»

Любовь Брежнева. Изумрудный залив (Невада) Фото: Личный архив

Два года назад племянница Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, Любовь Брежнева написала новую книгу, «В тени кремлевских стен». И вот эта книга была издана в России, в канун начала специальной военной операции российских войск на Украине. Как восприняла СВО племянница генсека, живущая в США? Что она думает о происходящем в Америке, России и мире? Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью «КП».

- Любовь Яковлевна, итак, вышла ваша новая книга «В тени кремлёвских стен»; а перед ней свет увидели еще два ваших бестселлера. О чем написали в этот раз?

- Моя новая книга многоплановая, но основная её цель – реабилитация одного из лучших политических и государственных деятелей советского периода Леонида Ильича Брежнева. Я всё ещё надеюсь на объективную оценку правления моего дяди.

Пожалуй, никто за всю нашу историю не был так ошельмован, как Сталин и Брежнев. Все годы пресловутой перестройки переписывали историю. Это понятно: необходимо было полностью дискредитировать Советский Союз и внушить народу, что 70 лет советской власти – это ошибка, которую необходимо исправить. Вот и началось втаптывание в грязь имени человека, который отдал жизнь своему народу и 18 лет возглавлял огромное государство, чьи заслуги перед страной были велики.

Два года назад племянница Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, Любовь Брежнева написала новую книгу, «В тени кремлевских стен». Фото: Личный архив

Прошло много времени после перестройки, но имя Брежнева все равно в забвении. Раздаются отдельные голоса, но я никогда не слышала, чтобы кто-то из руководителей государства озвучил своё мнение о правлении Брежнева, о несправедливом хамстве, звучащем в его адрес.

Многие заслуги моего дяди и сегодня приписывают Хрущёву, вплоть до мелочей. Опросите граждан - кто ввёл паспортизацию в сельской местности? Все дружно ответят - Хрущёв, а она началась по инициативе Леонида Ильича в 1974 году и продолжалась до самой его смерти.

Уничтожая страну, убивали историю. Истинных героев объявили временщиками и заменили антигероями. Стыдно сказать, в Москве нет ни одной улицы, названной именем Брежнева, хотя есть проспект Андропова, есть ледокол, носящий имя Черномырдина. А ведь американский президент Джордж Буш-младший назвал публично Черномырдина вором. Памятник одному из убийц СССР Егору Гайдару – это вообще позор для страны. Звание талантливого экономиста, присвоенное Егору Тимуровичу либералами – весьма сомнительное. Его реформы – губительные, если не сказать криминальные. Наставили памятники вдохновителям перестройки, закулисным кукловодам, откровенным предателям, но нет ни одного памятника бывшему генеральному секретарю. Как-то стыдливо указывают на памятник на его могиле у Кремлёвской стены, на памятную доску на доме номер 26 по Кутузовскому проспекту, которая была восстановлена на деньги почитателей Леонида Ильича. Настоящую снял Сергей Станкевич, который благополучно продал ее в один из немецких музеев, как символ советских репрессий. Единственный достойный мемориал Брежневу сохранён в Новороссийске.

Любовь Брежнева и ее муж Шон Фото: Личный архив

- Какие отклики на книгу получили? От Брежневых были какие-то «сигналы»?

- Книга вышла без всякой рекламы, в разгар специальной военной операции, но нашла своего читателя. За отзывами я не слежу. А что касается мнения моих родственников, то те, кто могли бы его высказать, ушли в мир иной. Правнуки Леонида Ильича этой темой не интересуются.

Кстати, чтобы понять настроение моих соотечественников, живших в период правления Леонида Ильича, нет необходимости лететь в Россию, многие из которых, кстати, тоже знают мои книги. В Америке проживают миллионы бывших советских граждан. Только в Калифорнии 600 тысяч тех, кто до сих пор не потерял интерес к России и считают себя русскими или носителями русской культуры, русского языка. Безусловно, большинство из них тяжело переживают происходящие события. Постоянно читают новости, смотрят советские фильмы, перечитывают русскую классику, при малейшей возможности едут на Родину. Практически никто из них не смотрит американское телевидение.

"Я - русская!" Фото: Личный архив

Конечно, я встречала и в Америке, и в России тех, кто считает перестройку благом. В основном это люди, сосредоточенные на материальных ценностях. Любопытный факт – но и среди молодёжи немало настроенных просоветски. Что касается американцев, которые воспитаны в духе патриотизма и гордости за свою страну, то они с удивлением узнают, что «империя зла» имеет много достоинств. У большинства американцев жизнь далеко не лёгкая. Редко встретите здесь человека, который не опутан банковским кредитом. В кредит покупают дома, машины, даже нижнее белье, оплачивают обучение и лечение. Многие американцы не в состоянии скопить 1000 долларов и живут от зарплаты до зарплаты. И когда они узнают, что в стране, которую так безжалостно уничтожили, все эти блага были бесплатными, они говорят: «Я хочу в Советский Союз».

- За последние несколько лет многое изменилось не только в России, но и во всем мире. И старт этому дало возвращение Крыма в состав России. Как вы оцениваете передачу Хрущевым Крыма УССР?

- Существуют понятия причина и повод. Крым – это повод. Если мы начнем подробно разбирать причину, то получится целая книга. Известно, что Крым был всегда привлекательным для иностранцев. России он достался путём тяжелых кровавых войн. Хочу напомнить, что именно в Крыму жестоко были казнены офицеры и солдаты Белой армии. Историки называют чудовищные цифры – от 50 до 80 тысяч человек. Леонид Ильич как-то сказал: «Там по колено русской крови».

Новый год в детском садике (5 лет). Фото: Личный архив

Хрущёв не пользовался уважением ни у Сталина, ни у членов Политбюро. Никто его не воспринимал всерьёз. Но он сумел переиграть самых маститых политиков, ловко расправившись с главными претендентами на власть после смерти Сталина. В 1954 году Хрущев дарит Крым Украине. До сих пор называются разные причины такого решения: просьба немецкого канцлера Аденауэра, по экономическим соображениям, по причине строительства Северо-Крымского канала. Но в Политбюро времен Леонида Ильича знали истинную причину такого решения. И вот такой рассказ я лично слышала от заместителя Андропова, Виктора Михайловича Чебрикова. В 1954 году председателем КГБ СССР стал Иван Серов, близкий друг Хрущёва, который помог Никите Сергеевичу основательно подчистить кровавые следы. Дело в том, что в бытность Хрущёва первым секретарём ЦК партии Украины, в 1938 году, за его подписью на расстрел отправили от 163 до 167 тысяч невинных людей. После смерти Сталина и Берия документы по приказу Серова были уничтожены. Если верить Виктору Михайловичу, кто-то сумел сделать копии. Серов договорился с КГБ Украины о сделке - папка с этими документами пересылается в Москву, все следы окончательно стираются, и в качестве подарка за это Украина получает Крым.

А теперь самое главное: поскольку это был Советский Союз с установленными границами, Крым был передан административно, а не территориально. Если бы на этом всё и закончилось, то Россия должна была аннулировать документ о передаче Крыма Украине, что помогло бы избежать конфликтной ситуации. К сожалению, когда Ельцин с подельниками распустил в Беловежской Пуще Советский Союз, он широким пьяным жестом отдал и Крым. А для того, чтобы окончательно закрепиться во власти, Хрущёв совершил ещё один шаг – выпустил из тюрем пособников фашизма, в основном это были украинские коллаборационисты. Одни их тех, кто сожгли сотни деревень, включая белорусскую Хатынь. Это бандеровцы – палачи, не жалеющие ни детей, ни женщин, ни стариков. Нет смысла приводить примеры их жестокости, они известны.

Любовь Брежнева в 15 лет. Фото: Личный архив

Обсуждался ли вопрос Крыма при правлении Брежнева? Да, обсуждался. Поскольку Советский Союз был цел и невредим, драмы в этом не усматривали. Единственное, что волновало членов Политбюро – легальная сторона. Ни один руководитель страны не имел права делать такие подарки, не было согласия всех членов Политбюро, и не было референдума.

Крым – это повод. Недавно один из жителей Украины чётко обозначил причину происходящего сегодня: «Два процента западенцев перевернули весь мир».

Недавно бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель публично призналась, что Минские договорённости были подлой игрой, длившейся 8 лет, что дало возможность Украине подготовиться к войне. Для меня это не было чем-то неожиданным. Удивляло, что российское правительство продолжало отношения со странами, поддержавшими неофашистский переворот на Украине.

Меня с 4-х лет воспитывал отчим, который родился и вырос в Хмельницкой области Украины. Каждое лето мы проводили там, в доме, в котором он родился. Как-то мы возвращались из гостей, мне было 10 лет. Навстречу нам шёл невысокого роста человек с надвинутой на глаза кепкой. Он прошёл мимо и даже не кивнул. Я спросила: «Папа, почему этот человек с нами не поздоровался?» Отчим ответил: «Потому, что он не человек, а фашистский прихвостень. Хрущёв выпустил их из тюрем, эти ублюдки нарожают детей, которые потом придут и перережут нам горло». Потрясённая, я запомнила этот разговор на всю жизнь.

Один крымчанин четко ответил на вопрос – чей это полуостров? Он сказал: «У нас есть кладбища русские, татарские, английские, французские, польские, еврейские, испанские, итальянские, а вот украинского ни одного нет». Так что оспаривать историческую принадлежность Крыма не только не правомочно, но и аморально.

- Вы испытываете ностальгию по СССР?

- Да, испытываю. Считаю, что те, кто не вспоминают добром этот период – это люди особого склада души. Человек так создан, что он волей–неволей возвращается к прошлому. Кто-то тоскует по детству, кто-то по юности, многие по тем, кто ушёл в мир иной. Любая потеря – это боль. Потеря страны – это катастрофа. Я не встречала среди своих сограждан тех, кто не испытывает тоску по Советскому Союзу. Чем дальше мы отдаляемся от того периода, тем яснее сознаём, что материальное благополучие это не всё, что нужно русскому человеку. Обидно, что мы так бездарно потеряли огромные территории, а ещё обиднее, что до сих пор виновные за развал огромной империи не понесли наказания. Но самая большая потеря, я считаю, это потеря уникальных качеств, которые вырабатывались веками и присущи русским и глубоко верующим людям вне зависимости от принадлежности к той или иной национальности или религии - чувство справедливости, морали, уважение к личности, а не к богатству, милосердие, доброта и широта души.

Если бы таким мучительным путём построили что-то лучшее, чем СССР, то ностальгия была бы чем-то светлым, личным. Но когда в угоду разбогатевших грабителей попраны все устои, разрушены создаваемые веками ценности, когда уничтожены национальные традиции, оплёвано прошлое нашей страны, ностальгия – это боль, боль и боль…

- А ведь США – это тоже федерация, как и СССР, разноликая, разноплановая. Вы верите, что и Америка развалится на части?

- Думаю, что нет. Американцы - большие патриоты своей родины. Им с детства внушается, что они родились в самой лучшей стране мира, что они должны этим гордиться. Простой факт: эмиграция американцев в другие страны - большая редкость. Они могут критиковать правительство, медицинское обслуживание, высокие налоги, дорогое образование, но дальше этого не идут. Да, разговоры об отделении некоторых штатов существуют. В основном, это касается самых богатых штатов, которые приносят стране основные доходы – Техаса и Калифорнии. Разорвать эти узы будет крайне сложно, кроме того, любые попытки будут пресечены правительством немедленно. Предпосылками к развалу, могут быть только очень серьёзные события.

Любовь Брежнева с младшим сыном. Фото: Личный архив

- А что, по вашему мнению, стало причиной развала СССР?

- Таких причин, на мой взгляд, две – объективная и субъективная. Объективная вызвана тем, что Господь дал нам богатую страну. Более 38% мировых природных ресурсов – это слишком лакомый кусок для наших врагов. Отсюда желание захватить Россию, расчленить ее и качать эти ресурсы. Подобные планы порабощения России не новы, они существуют уже сотни лет.

Известный факт: Россия никогда ни на кого не нападала, и всегда успешно отбивала врагов, загоняя их в собственное логово. К сожалению, мы так и не выучили многие уроки истории. Если не углубляться далеко, то развал СССР, как не странно это звучит, начался в последний период правления Сталина. Когда развернулась борьба с космополитизмом, Сталин прекрасно понимал, что влияние Запада на Советский Союз может оказаться пагубным для страны. К сожалению, ему не хватило времени довести эту борьбу до конца.

С приходом к власти Хрущёва начался кризис во всех областях: политической, экономической, социальной. И только с приходом к власти Брежнева СССР стал вновь возрождаться. Было построено 5 тысяч фабрик и заводов, 1,5 миллиарда кв. метров жилья, вновь стала мощной армия. Можно продолжать этот список, но - самое главное - мы заняли достойное место на международной арене, нас стали уважать и бояться.

В отличие от Сталина, Леонид Ильич был слишком снисходительным к молодому поколению политиков, для которых членство в партии стало надёжным путём в продвижении по карьерной лестнице. Появилась новая прослойка номенклатуры, которой хотелось больше власти и благополучия. И они получили эту власть и использовали ее для своих личных интересов.

До сих пор политологи и историки никак не могут определиться - каким образом супруги Горбачёвы попали во властные структуры. В моей книге «Племянница генсека», изданной 24 года тому назад, я рассказала читателям о том, как провинциальный функционер очутился в Кремле. Жалкий подкаблучник принялся крушить страну в угоду своей жене. Нашлись помощники, вдохновители. Сегодня не секрет, что идея перестройки подразумевала развал СССР, который начался с Прибалтики. В этом признался сам Горбачёв после ухода из властных структур. И началось беспрецедентное предательство, сопровождаемое невиданным по размаху грабежом. До сих пор не известно - куда исчезли партийные деньги, куда испарились две с лишним тонны золота, кто ограбил Гохран, кто продавал американцам секретные документы из архивов.

Затем на унавоженной перестройкой почве «вырос» Борис Ельцин, и началось что-то не поддающееся никакой логике - грабеж принял легальную форму. Приватизация, которую возглавлял Виктор Черномырдин, проводимая Чубайсом и Гайдаром, добила Советский Союз. Никаких предпосылок для разрушения великой державы не было - ни политических, ни экономических, ни социальных. 20% мирового ВВП принадлежало СССР. Мы занимали одно из первых мест по техническому прогрессу, и наша защитница – армия, защищавшая еще и страны Варшавского договора, была самая мощной в мире. Пьяный Ельцин, дирижирующий оркестром, под звуки которого из Европы в чистое поле выбрасывали наших солдат и офицеров, стал для меня символом самого подлого, жестокого и низкого предательства. Я плакала.

- В Америке успехом пользуются книги, написанные вами для детей. Но складывается ощущение, что что-то с юными американцами происходит совсем не то – в школу и детсады приходят активисты ЛГБТ-движений, принимаются законы, позволяющие подросткам без разрешения родителей менять не только имена, но и пол. Вас это беспокоит?

- Начнём с того, что большинство американских детей предпочитают книгам компьютеры. Читающие дети, как правило, выходцы из традиционных, или как принято говорить, нормативных, семей. В таких семьях родители ограничивают общение детей с Интернетом. К примеру, Билл Гейтс позволял своим детям выходить в Сеть только на полчаса в день. В знаменитой Кремниевой долине и некоторых других богатых районах открыли школы старого образца, которые в учебных программах вообще не предусматривают Интернет.

Первый приезд в Москву из Америки. Фото: Личный архив

Мои, так называемые моральные книжки - это капля в море. Ни один самый талантливый автор не может повлиять на американскую государственную гендерную программу, принятую на самом высоком уровне и активно продвигаемую среди малолетних детей. Родители не согласные с этой программой, меняют детям школы, переезжают в другие штаты, настроенные более традиционно. В отчаянии ищут спасительный островок для своих чад, но он всё больше и больше сужается.

Девять моих книг, продаваемые на Амазоне, были представлены в двух версиях – на английском и русском языках. Я получила много отзывов от детей и родителей. Но недавно Амазон прекратил издавать книги на русском языке, и я решила, что пришло время начать печатать их в России. У меня более 30 детских книг. К сожалению, я не учла тот факт, что издательства в России частные, для них детские книги – это прежде всего доход.

В России детские издательства публикуют в основном русскую классику и европейских авторов. И это несмотря на то, что после 38 лет уничтожения русской культуры, русской литературы, подмены системы нашего прекрасного советского образования чуждой нам европейской, наконец-то подняли вопрос о воспитании молодого поколения. Казалось бы, самое время пропагандировать новых русских писателей, которые бы учили наших детей чувству патриотизма, гордости за страну, высокой морали, уважению к личности, любви к русской истории и культуре, а также семейным ценностям. Не удивительно, что сотни молодых людей в тяжёлую годину для России покинули страну. Они выросли на Гарри Поттере, на европейской системе обучения, на американских боевиках, на отупляющих играх.

Пакет предложений относительно издания в России моих детских книг был разослан почти во все книжные издательства. Большинство из них просто не ответили, остальные прислали формальные отписки, по которым легко понять, что мои произведения для детей никто и не удосужился прочитать.

- Вы уехали из СССР в декабре 1990 года. Каковы были причины для такого решения?

- Объективные причины моего отъезда были вполне очевидны. Ещё до начала перестройки мне уже были известны некоторые факты из жизни Горбачёвых. Когда встал вопрос о назначении нового министра сельского хозяйства, Леонид Ильич предложил кандидатуру 1-ого секретаря Краснодарского края Сергея Медунова. Но Андропов порекомендовал молодого и энергичного, по его словам, Михаила Горбачёва. Поскольку Андропов настаивал на своём протеже, мой дядя заинтересовался именно Горбачевым. И когда тот попал во властные структуры, Раиса Максимовна вместо того, чтобы заняться общественной деятельностью, развернула настоящую войну против всех родственников бывшего генерального секретаря. Достаточно сказать, что Горбачевы дошли до такой низости, что приказали вырезать из документальных фильмов кадры с Леонидом Ильичём. Покусились на святая святых – парад Победы на Красной площади, где Брежнев шёл в первых рядах среди других генералов армии-победительницы.

Любовь Брежнева. Озеро Тахо (Невада). Фото: Личный архив

Под расправу попала и моя семья. Жестокость, с какой Раиса Горбачёва расправлялась с родственниками Леонида Ильича, поражала. Подробности описаны в моей последней книге.

Но и это не было, наверное, главным. В тот момент стало ясно, что мне не по пути с «новой» Россией. Как-то в гости ко мне зашел близкий друг, врач-психиатр по профессии. Он как всегда пошутил: «К больному вызывали?». Включили телевизор, и на экране появился тогда еще мало кому известный Ельцин. Врач, не отрываясь, смотрел на экран и внимательно слушал слова Ельцина. И как только передача закончилась, сказал мне: «Если этот человек пробьется в Кремль, стране и нам хана».

- Как вы оцениваете нынешнее состояние американо-российских отношений?

- Хотела бы начать с того, что, к огромному сожалению, сейчас в самой России остро чувствуется негативное отношение к русским, проживающим за границей. Я имею в виду тех, кто покинул страну в 1980-1990-е годы. Таких называют чуть ли не предателями. Это несправедливо. Предатели – это те, кто оклеветал Россию, оплевал наше прошлое, под видом благих намерений обобрал собственный народ.

Почти 40 лет назад Россию захватили так называемые либералы, о которых хорошо сказал Салтыков-Щедрин: «Никогда не знаешь, что нужно этим либералам - не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-то ободрать». Гнилой либерализм проник во все слои общества. Теперь же как только запахло порохом, многие «герои»-либералы бросились врассыпную из страны. Удивляют заявления по поводу того, что этих сбежавших крыс надо бы простить и пустить обратно в Россию. Чтобы и впредь продолжали разрушать экономически и морально страну? Я присоединяюсь к тем, кто требует объявить их врагами и конфисковать всё, что осталось у них в России. К сожалению, удрала только часть вредителей, а большинство сидит на своих местах и правит балом.

Спросите любого огородника, что нужно делать, чтобы получить хороший урожай. Он вам ответит, что сначала вырвать с грядки абсолютно все сорняки с корнем, а то, что осталось полезного, удобрять, поливать и окучивать. Остаётся только дать совет президенту Путину: «Вырвите на своей грядке все сорняки. В России и за ее пределами много талантливых, патриотично настроенных граждан, которые помогут спасти страну. Ещё не поздно».

Я не только всегда интересовалась всеми процессами, происходящими в России, но и активно критиковала политику Горбачёва и Ельцина.

После выхода в 1995 году моей книги, изданной на английском языке в одном из престижных издательств, я более 100 раз выступала перед американской аудиторией – на ТВ, радио, в газетах, журналах, колледжах, университетах, клубах, библиотеках. Я была единственной среди американских и российских журналистов, говорившей правду о перестройке и ельцинской демократии, предупреждала американцев о последствиях развала СССР, которые отразятся на их стране. Ведь тогда США охватило безумие, дошло до того, что люди выходили на улицу с плакатами «Горби, будь нашим президентом!».

Тогда американцы слушали меня со снисходительной улыбкой. Некоторые в знак протеста вставали и покидали зал. Но слишком поздно большинство они осознали всю пагубность политики Горбачёва и Ельцина. И теперь мир медленно, но верно двигается к пропасти. И только Россия способна остановить это безрассудство.

Сегодня американо–российские отношения находятся на точке, которую уже называют новой холодной войной. В принципе, она никогда не прекращалась. Чисто внешнее замирение наблюдалось, пожалуй, только во времена Брежнева, в период, когда Советская держава была мощной, стабильной и опасной. Сегодня это холодная война стала более откровенной, наглой, напористой. Западный мир снял с себя овечью шкуру и готов на любые жертвы, чтобы доконать Россию.

Я – русская и этим сказано всё. Россия в этой схватке между добром и злом не просто должна, но и обязана победить! Это вопрос жизни и смерти. Потомки не простят нам поражения. Пользуясь случаем хочу низко поклониться с благодарностью тем, кто рискуя своей жизнью, защищает не только Россию, но и весь мир.

- Несколько дней назад киевские власти лишили Леонида Ильича Брежнева звания почетного гражданина Киева.

- Будучи русским, Леонид Ильич родился и вырос на Украине и смеясь говорил: «Кто мне поверит, что я русский, с моим-то хохляцким выговором?». Украину он любил и много сделал для неё, будучи генеральным секретарем.

После войны Брежнев был назначен 1-ым секретарём Днепропетровского обкома КПСС. Страна лежала в руинах. Но в сентябре 1945 года 84 полностью восстановленных и оборудованных школ широко открыли в этой области свои двери для учеников. При нём полностью восстановили Днепрогэс. Теперь же неблагодарные украинцы снесли памятники человеку, который так много сделал для их страны, стёрли со страниц истории имя одного из лучших государственных и политических деятелей. Я не думаю, что Леонид Ильич гордился бы званием почётного гражданина в этой русофобской стране.

В городе Каменское, в котором он родился, во дворе дома по улице Пелевина, когда-то мама Леонида Ильича, Наталья Денисовна и маленький Лёня посадили платан. «Вот, Лёнечка, он будет расти вместе с тобой»,- сказала она. Пусть этот платан будет частью души моего дяди, памятником человеку светлому и доброму.