В Буньково новый дачный поселок появится на месте отработанного карьера

В Подмосковном Буньково на месте карьера после проведённых работ рекультивации земли появится новый поселок Фото: Shutterstock

Контроль за проведением отсыпных работ будет осуществлять общественная мониторинговая группа. Владелец участка облагородит близлежащую зону отдыха за свой счет.

5 июня 2023 года прошла встреча собственника карьера и инициативной группы, обеспокоенных жителей близлежащих СНТ Буньково, за экологическую обстановку в регионе. В ходе беседы были достигнуты договорённости с владельцем участка земли, на котором находится карьер с местной администрацией и Минэкологии. Владелец земли поделился с общественностью о планах и предстоящих работах по выработке карьера и как будет проходить возврат земель в хозяйственный оборот. Собственник продемонстрировал присутствующим на встрече визуализацию бедующего поселка с сопутствующей инфраструктурой и облагороженными близлежащими территориями.

По закону необходимо все нарушенные земли после добычи полезных ископаемых пройти рекультивацию для возвращения в оборот земель. После проведенных рекультивационных работ на земельных участках, как правило, появляются жилые застройки, а также объекты транспортной или производственной инфраструктуры. За счет проведенных работ по возврату земель в оборот и развитие инфраструктуры значительно повысит инвестиционную привлекательность недвижимости в Буньково.

Собственник участка объяснил, рекультивация карьера будет осуществляться за счет привезенных грунтов отвечающим требованиям российского законодательства. Используемые технологии для рекультивации исключают попадания бытового и строительного мусора и радиационных отходов. Владелец пояснил, что он заинтересован в соблюдении всех правил рекультивации, в связи с намерением продать участок под жилую застройку.

Представители Всероссийского общества охраны природы с помощью видеозаписи фиксировали позиции сторон и полученную информацию, предоставленную в контролирующие органы.

Ярослав Вольпин – общественный экологический инспектор отметил, проводимое мероприятие с участием собственника карьера и жителей СНТ, дало возможность конструктивно пообщаться и рассказать свои позиции.

«Все высказанные мнения запротоколированы и будут учтены в дальнейшем развитии событий. Жители сразу нескольких СНТ получили возможность донести свою позицию до контролирующих органов, администрации округа и собственника земельного участка. Мы рассчитываем, что эта позиция будет услышана и собственник предоставит условия для полноценного общественного контроля в ходе работ», – заявил Вольпин.

Ранее 1 июня 2023 года территорию карьера лично посетил министр экологии и природопользования Тихон Фирсов. Во время осмотра участка министр пообщался с обеспокоенными местными жителями опасающимися, что после установки забора на карьере появится несанкционированное складирование отходов. Глава ведомства объяснил жителям, что возведение забора необходимо в рамках подготовительных работ на участке, где будут размещены камеры и установлены посты весового контроля и радиационного.

«Жители обеспокоены тем, что собственник превратит карьер в свалку, а обладатель земли, в свою очередь, боится за то, что кто-то может пострадать, находясь на месте бывшей разработки общераспространенных полезных ископаемых, ведь по законодательству он несёт ответственность за все происшествия на своём земельном участке», – сообщил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Мониторинговая группа из числа жителей СНТ и экологических инспекторов ВООП будет создана по инициативе Минэкологии. С помощью общественного контроля организован доступ на площадку и возможность осуществления контроля на всех этапах рекультивации. На сайте местной администрации будет доступна круглосуточная видеотрансляция, где любой житель сможет видеть проводимые работы на карьере.

На встрече 5 июня владелец карьера дал обещание провести работы за свой счет по облагораживанию близлежащего водоема и создания пляжной зоны отдыха для жителей местности. Также провести реконструкцию по расширению подъездных дорог, что значительно улучшит транспортную ситуацию в местности. После выполнения работ по облагораживанию стоимость жилья в городском округе значительно увеличится за счет сопутствующей инфраструктуры, которая будет включать зоны отдыха, качественные дороги.

Для закрепления достигнутых договоренностей на встрече и получения ответов на вопросы жителей создана рабочая группа, в которую войдут инициативные жители, ответственные лица Минэкологии, представители Администрации городского округа, обладатель карьера и другие заинтересованные лица.