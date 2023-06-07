На КПП «Верхний Ларс» между Россией и Грузией закончатся пробки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретится с коллегами по ЕАЭС в Сочи. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В среду Михаил Мишустин прилетел в Сочи на заседание Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). Мероприятия продлятся два дня. В среду премьеру предстояло открыть заседание Евразийского межправсовета в узком составе (Россия в этом году председательствует в ЕАЭС), провести двусторонние встречи со своими коллегами, а также принять участие в церемонии открытия молодежного форума СНГ и ЕАЭС.

График работы премьера выдался настолько плотный, что он даже не успел оценить сочинскую погоду.

- Какая погода на улице, кто знает? - спросил Мишустин у журналистов в перерыве между встречами.

- Солнце! - ответили журналисты.

- Это я видел! Сколько градусов?

- 24! - обрадовали премьера журналисты.

Впрочем, возможности выйти на улицу и погреться на солнышке, у премьера все равно не было.

Выступая перед участниками молодежного форума, Мишустин отметил, что евразийское содружество необходимо строить на базе инноваций и новых технологий. Премьер напомнил о создании Евразийского университета, к которому присоединились 15 вузов.

- В Евразийском университете мы уже с 1 сентября начнем свою магистерскую программу, - рассказал премьер.

Первые двусторонние переговоры у Мишустина состоялись с премьером Кубы Мануэлем Марреро Крусом (Куба является страной наблюдателем в ЕАЭС). Мишустин отметил, что Москва заинтересована в крупных совместных проектах с Гаваной.

- Я имею в виду и увеличение нефтеотдачи на кубинских месторождениях нефти, модернизацию металлургического комбината в городе Гавана, - сказал Мишустин.

Кстати, Куба предоставляет льготы российскому бизнесу, работающему на кубинском рынке.

- Наши бизнесмены очень рады этому решению, - заметил Мишустин.

В ответ кубинский премьер поддержал Россию и осудил санкции Запада.

- Наши противники стараются установить полную гегемонию во всем мире, это лучший момент для того, чтобы мы работали над еще большим укреплением наших отношений, - заявил премьер Кубы .

Он напомнил, что против Кубы США приняли 243 санкции и продолжают их использовать.

Мануэль Марреро Крус также раскритиковал попытки США изолировать Россию от участия в различных международных форумах.

- Это не что иное, как русофобия. Главная цель - дискредитировать все, что связано с Россией. Вот недавно был Жозеп Боррель - глава внешних отношений Евросоюза, и первое, что он сделал, когда прибыл на Кубу, - он пошел в посольство США и постоянно в своей речи упоминал Россию и обвинял в том, что мы продаем как будто нашу страну России, - пожаловался Мишустину Мануэль Марреро Крус.

По его словам, Куба выступает за укрепление отношений с Россией в условиях санкций.

- Наш народ испытывает глубочайшее уважение к вашему народу, - заверил кубинский премьер.

Следующим визави Мишустина стал премьер Белоруссии Роман Головченко. За прошлый год взаимный товарооборот двух стран вырос на 12% и превысил 3 трлн. российских рублей. Премьеры обсудили экономическое сотрудничество двух стран, а также переход на «цифру». Головченко заявил, что Белоруссия встроится в новые тренды цифровой трансформации, которые намечаются в России. Он отметил, что началась реализация двусторонних проектов в области станкостроения, микроэлектроники, авиастроения.

На состоявшихся затем переговорах с премьером Армении Николом Пашиняном Мишустин рассказал о реконструкции полос таможенного пункта «Верхний Ларс» (на границе России с Грузией). Именно через «Верхний Ларс» идут и поставки товаров из России в Армению и наоборот. Сейчас это один из самых загруженных пунктов пропуска. Мишустин рассказал Пашиняну, что реконструкцию полос завершат к 15 июня, а к 22 июня российские таможенники обещают полностью ликвидировать пробки.

- Честно говоря, даже не верится, что такое возможно! - заметил Пашинян, а потом сделал комплимент Мишустину, - я знаю, что когда вы что-то решаете, то это исполняется!

Временно исполняющий обязанности главы ФТС России Руслан Давыдов рассказал, что до реконструкции рекорд по пропуску грузовых автомобилей в два направления составлял

1200 машин в день, а легковых - 3,5 тысячи. После реконструкции через «Верхний Ларс» смогут проезжать до 1500 грузовых автомобилей в день.

Финальными на этот день были переговоры Мишустина с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым.

- Вы, знаю, много лет преподавали успешно как профессор в Плехановском нашем институте. А почему филиал Плехановского института не собираетесь делать? - поинтересовался Мишустин у Жапарова. Тот в ответ рассказал о планах Киргизии по открытию филиалов ряда российских вузов. «Плешки» среди них не было. Мишустин предложил проработать этот вопрос.