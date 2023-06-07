Путин назвал терактом атаку Киева на Каховскую ГЭС

Путин с Эрдоганом по телефону обсудили ситуацию после атаки ВСУ на Каховскую ГЭС Фото: REUTERS

В среду президент Турции Реджеп Эрдоган позвонил Владимиру Путину. Политики обсудили сотрудничество двух стран.

«Отмечена приверженность последовательной реализации совместных проектов в сфере энергетики, торговли и туризма», - сообщили в Кремле.

Конечно, не обошлось без разговора о положении на Украине. Российский лидер «констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий».

Путин возмутился диверсиями киевского режима на нашей территории.

«Наглядный пример тому – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», - отметили в пресс-службе главы страны.

В ответ, как сообщили турецкие СМИ, Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию катастрофы. По мнению Анкары, в нее должны войти представители России, Украины, ООН и международного сообщества.

В конце разговора Владимир Владимирович еще раз поздравил Эрдогана с победой на выборах.

В среду до разговора с Путиным Эрдоган звонил Зеленскому. Он и украинскому лидеру предложил расследовать аварию на ГЭС силами международной комиссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девять неопровержимых фактов против Киева: Вот зачем катастрофа на Каховской ГЭС нужна Украине

Военкор Александр Коц разобрал все версии удара ВСУ по Каховской ГЭС (подробности)